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 Политика Украины
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 Судья Линник, давший условный срок Крысину, подал в отставку

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который приговорил к условному сроку Юрия Крысина по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, подал в отставку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вопрос рассмотрения освобождения пяти судей в связи с подачей заявления об отставке, в том числе Линника, есть в повестке дня Высшего совета правосудия на 29 мая.

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Напоминаем, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 г. приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014г. вблизи Софийской площади в Киеве.

Судья Шевченковского райсуда Киева Линник заявил, что назначил условное наказание Юрию Крысин по делу Еремея исключительно в пределах предъявленного обвинения.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда. Судебные прения по апелляции на приговор Крысин по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068213
 
   
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Поднабрал и пора на отдых? В гроб не унесешь.
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Имея представление о наших законах, вполне можно допустить, что решение было принято без денег.
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пока гарант титушек т.н. "порох" у корыта - вряд ли.
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Судья при жизни посадил бандита, родил другого и построил дом. На деньги тех, кого не посадил.
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де це гімно вспливе..? ап, кабмін, чи якесь товариство кацапської дружби..?
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Ушёл в отставку . Какое горе !
Он теперь пенсию будет получать тысяч сто , при этом пользуясь всеми безумными льготами , а потом эту тварь ещё и похоронят за наш счёт .
Ужасное наказание .
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Потужно.. Повинно не у відставку подавати , а в СІЗО "шконку гризти".. Саме про це , мабуть, і мріяв Майдан - чи не так прихильники петі?
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Украл - в отставку .Где мы живем ? Мальдивское чудо расскажи .Гвинея-Бисау или Остров слоновых костей ..
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Буркіна-Фасо..тіпо земля достойних людей..
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Отставка это ни что, этот судья должен сесть как соучастник крысина.
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На сегодня в Украине действует ограничение максимальной пенсии - не выше 10,74 тыс. грн, тем не менее, такой лимит не распространяется на судей. Например, судья Верховного суда может получать пенсию в размере 180 тыс. грн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Линник, давший условный срок Крысину, подал в отставку
 
 
 
 
 
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