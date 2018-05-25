 Судья Линник, давший условный срок Крысину, подал в отставку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вопрос рассмотрения освобождения пяти судей в связи с подачей заявления об отставке, в том числе Линника, есть в повестке дня Высшего совета правосудия на 29 мая.
Напоминаем, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 г. приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014г. вблизи Софийской площади в Киеве.
Судья Шевченковского райсуда Киева Линник заявил, что назначил условное наказание Юрию Крысин по делу Еремея исключительно в пределах предъявленного обвинения.
Прокуратура подала апелляцию на решение суда. Судебные прения по апелляции на приговор Крысин по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.
Он теперь пенсию будет получать тысяч сто , при этом пользуясь всеми безумными льготами , а потом эту тварь ещё и похоронят за наш счёт .
Ужасное наказание .