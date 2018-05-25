 Судья Линник, давший условный срок Крысину, подал в отставку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вопрос рассмотрения освобождения пяти судей в связи с подачей заявления об отставке, в том числе Линника, есть в повестке дня Высшего совета правосудия на 29 мая.

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Напоминаем, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 г. приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014г. вблизи Софийской площади в Киеве.

Судья Шевченковского райсуда Киева Линник заявил, что назначил условное наказание Юрию Крысин по делу Еремея исключительно в пределах предъявленного обвинения.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда. Судебные прения по апелляции на приговор Крысин по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.

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