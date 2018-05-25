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Все про:облсовет (353) убийство (4835) Черкассы (542)

 Убитый депутат черкасского облсовета Гура и человек, который в него стрелял были знакомы, - прокуратура

Полиция проводит обыски по месту жительства задержанного, подозреваемого в совершении вечером 24 мая стрельбы в Черкассах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет Радио Свобода.

Пресс-служба Нацполиции заявили, что задержанный находится в больнице под конвоем.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что депутат и человек, который вечером 24 мая стрелял в него, были знакомы.

Вечером 24 мая в Черкассах произошла стрельба, в результате которой погиб представитель Всеукраинского объединения "Батькивщина", депутат Черкасского облсовета Сергей Гура.

По данным следствия, около 18:00 24 мая в центре города Черкассы в помещении общественной организации между депутатом Сергеем Гурой и его знакомым, 48-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний совершил несколько выстрелов в депутата, после этого мужчина забаррикадировался в этом помещении. Депутат от огнестрельных ранений погиб.

В прокуратуре отмечают, что полицейские провели штурм помещения, в ходе которого 48-летнего мужчину задержали и доставили в больницу с телесными повреждениями.

Также смотрите: Депутат облсовета Гура убит в Черкассах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3068212
 
 
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Даже больше чем знакомы - он был охранником у Гура.
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Хто його рекомендував охоронцем, бо просто так вони не беруть?
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В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что депутат и человек, который вечером 24 мая стрелял в него, были знакомы. Источник: https://censor.net.ua/n3068212
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Тобто це були звичайні розборки всередині партії Батьківщина.
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Вот я прожил не мало, но в меня знакомые не стреляли и не стреляют. В молодости были потасовки, как и у всех, но я всегда гнев толпы умел разруливать диалогом. Тут же простое бычество и пусть поубиваются нахрен, быки зажравшиеся
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"Вот я прожил не мало", - у мене був знайомий, якому було 101 рік і він так не казав.
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В Матьківщині таких биків, як Гура, багато !!)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбитый депутат черкасского облсовета Гура и человек, который в него стрелял были знакомы, - прокуратура
 
 
 
 
 
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