 Убитый депутат черкасского облсовета Гура и человек, который в него стрелял были знакомы, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет Радио Свобода.

Пресс-служба Нацполиции заявили, что задержанный находится в больнице под конвоем.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что депутат и человек, который вечером 24 мая стрелял в него, были знакомы.

Вечером 24 мая в Черкассах произошла стрельба, в результате которой погиб представитель Всеукраинского объединения "Батькивщина", депутат Черкасского облсовета Сергей Гура.

По данным следствия, около 18:00 24 мая в центре города Черкассы в помещении общественной организации между депутатом Сергеем Гурой и его знакомым, 48-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний совершил несколько выстрелов в депутата, после этого мужчина забаррикадировался в этом помещении. Депутат от огнестрельных ранений погиб.

В прокуратуре отмечают, что полицейские провели штурм помещения, в ходе которого 48-летнего мужчину задержали и доставили в больницу с телесными повреждениями.

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