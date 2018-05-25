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 Происшествия, Общество
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 Вышинский - не единственный, кого можно менять на наших политзаключенных в России,- глава СБУ Грицак

Перспектива обмена Вышинского и других на граждан Украины, которые находятся в плену в Донбассе и РФ, положительная, даже если будет происходить не в пропорции "один на один".

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сказал в комментарии Укринформу.

"Убежден, что должны делать все, чтобы возвращать наших граждан в Украину из застенков на Донбассе, а также с территории Российской Федерации, где их удерживают по надуманным обвинениям. Каждый конкретный случай требует обсуждения, Украина делает довольно много для того, чтобы действительно вернуть наших ребят домой. Вы видите, что мы даже готовы менять в пропорциях, которые, по мнению некоторых, за пределами, но мы так не считаем, и в дальнейшем будем делать все, чтобы вернуть наших ребят домой", - отметил Грицак, отвечая на вопрос о возможном обмене Вышинского на украинских пленников.

Он также сообщил, что, кроме дела Вышинского, в СБУ есть на проверке материалы в отношении других лиц о причастности к шпионажу.

"По решению суда гражданин Вышинский был задержан на 60 суток, за те действия, которые он совершал на территории Украины. По поводу того, единственный ли он у у нас такой (в Украине - ред.), такой, что занимается противоправной деятельностью. Да, конечно, нет. В работе у Службы безопасности есть достаточно много материалов, в которых мы тщательно проверяем на причастность к шпионажу, к посягательству на территориальную целостность Украины и другие преступления, которые относятся к компетенции СБУ", - указал Грицак.

Глава СБУ обратился к гражданам Украины с просьбой информировать о случаях, когда они видят в действиях лиц признаки состава преступления, отнесенные к компетенции СБУ.

"Для этого есть телефоны доверия на нашем сайте", - указал глава СБУ.

Также читайте: Песков о возможности обмена Вышинского на Сенцова: "Это вопросы, которые любят тишину"

Источник: https://censor.net.ua/n3068210
 
 
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Вышинского надо промариновать года четыре по тюрьмам - как рашка украинцев маринует. Нечего его освобождать
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и "муслимом" сделать... только обрезать больше.
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вілкул, новінський, труханов, шуфрич, допи з гєпою, медведчук, королєвская...
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Прізвище польске, тому не має значення місце. А от родич тому Вишинському чи ні дуже цікаво.
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звісно польське.. Вишинський - не єдиний, кого можна міняти на наших політв'язнів у Росії, - глава СБУ Грицак - Цензор.НЕТ 7823Ви хвейс його бачили..?
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Але треба обмінювати полонених пропорційно, бо інакше можна привчити кацапів к нерівному обміну.
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Новинский и Ведмедчук финансируют всю эту кремлевскую КАМАРИЛЬЮ........
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Так меняйте. Сколько можно сопли жевать. Вон Сенцов уже на издыхании, может вас благодетелей и не дождаться
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господа практика обмена заложников запущена, предлагаю расширить тему, говоря откровенно я даже незнаю кто такой этот сенцов и мне откровенно на него похуй, возможно вы подумаете что я хуй но нет одну голодающую мы уже пропедалили надюха жопень такую наголодовала аж жуть ( и да я хочу сдохнуть от ожирения чтоб когда гроб несли матюкались про себя) но вернусь к ситуации, я бы взял в заложники детей и внуков депутатов, жен трахнули бы а детишек стреляли по одному в день пока не вернут активы, увы и ах цивилизовано мы жить не умеем нам увы нужен диктатор который будет наводить порядок, история показала и доказала что нам нужен наш адольф алиозович, президентом должен стать атошный ефрейтор ради эксперимента
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а не фашист ли ты часом?тогда почему не адольф,а альфред?
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вот и хорошо...а то зрада сразу заапплодировала что вышинского обменяют Вишинський - не єдиний, кого можна міняти на наших політв'язнів у Росії, - глава СБУ Грицак - Цензор.НЕТ 9141
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВышинский - не единственный, кого можно менять на наших политзаключенных в России,- глава СБУ Грицак
 
 
 
 
 
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