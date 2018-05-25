 Вышинский - не единственный, кого можно менять на наших политзаключенных в России,- глава СБУ Грицак

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сказал в комментарии Укринформу.

"Убежден, что должны делать все, чтобы возвращать наших граждан в Украину из застенков на Донбассе, а также с территории Российской Федерации, где их удерживают по надуманным обвинениям. Каждый конкретный случай требует обсуждения, Украина делает довольно много для того, чтобы действительно вернуть наших ребят домой. Вы видите, что мы даже готовы менять в пропорциях, которые, по мнению некоторых, за пределами, но мы так не считаем, и в дальнейшем будем делать все, чтобы вернуть наших ребят домой", - отметил Грицак, отвечая на вопрос о возможном обмене Вышинского на украинских пленников.

Он также сообщил, что, кроме дела Вышинского, в СБУ есть на проверке материалы в отношении других лиц о причастности к шпионажу.

"По решению суда гражданин Вышинский был задержан на 60 суток, за те действия, которые он совершал на территории Украины. По поводу того, единственный ли он у у нас такой (в Украине - ред.), такой, что занимается противоправной деятельностью. Да, конечно, нет. В работе у Службы безопасности есть достаточно много материалов, в которых мы тщательно проверяем на причастность к шпионажу, к посягательству на территориальную целостность Украины и другие преступления, которые относятся к компетенции СБУ", - указал Грицак.

Глава СБУ обратился к гражданам Украины с просьбой информировать о случаях, когда они видят в действиях лиц признаки состава преступления, отнесенные к компетенции СБУ.

"Для этого есть телефоны доверия на нашем сайте", - указал глава СБУ.

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