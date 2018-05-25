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Все про:Николаев (1082) пожар (3197) свалка (136)

 Под Николаевом горела свалка. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов. Пожар на свалке в Николаеве локализован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Спасатели ликвидируют пожар на городской свалке. Сейчас пожар локализован на площади 1500 кв.м. Работы по ликвидации продолжаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к ликвидации пожара на свалке в Николаеве привлечено 7 единиц техники и около 20 человек.

"Предварительная причина - нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

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Под Николаевом горела свалка. Пожар локализован, - ГСЧС 01
Под Николаевом горела свалка. Пожар локализован, - ГСЧС 02
Под Николаевом горела свалка. Пожар локализован, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3068209
 
 
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Давно вже ніяк не поділять смачний шмат по переробці ТБО. Ніхто ніяк нікого не поборить. Так гроші і повертаються в казну.
А саме цікаве те, що колись на заводі Океан, зробили і запатентували унікальну установку по переробці сміття... Так ні ж, самим нам вона не трібна. Продали з потрохами за бугор.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Николаевом горела свалка. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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