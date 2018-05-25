 Под Николаевом горела свалка. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Спасатели ликвидируют пожар на городской свалке. Сейчас пожар локализован на площади 1500 кв.м. Работы по ликвидации продолжаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к ликвидации пожара на свалке в Николаеве привлечено 7 единиц техники и около 20 человек.

"Предварительная причина - нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

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