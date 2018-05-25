 Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается - это совсем и не футбол, и не дзюдо - это просто хаос", - заявил Путин.

Путин подчеркнул, что Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация.

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Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.



Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.