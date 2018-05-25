 Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается - это совсем и не футбол, и не дзюдо - это просто хаос", - заявил Путин.
Путин подчеркнул, что Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация.
Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.
Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.
Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.
Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.
В футбол Запад обыграет Московию
одной ногой и без всякого дзюдо...
Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда
Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РБК.
как там было: санкции нам на пользу.......так что "кушайте, не обляпайтесь"
Раша Срака
Бельгия, порт Антверпен, 18.05.2018
Несколько раз наши давние читатели, живущие в Германии, высказывали нам свое «фе» по поводу критики немецкой политики в отношении РФ, мол - не справедливо и однобоко мы смотрим на эту проблему. Более всего им не нравилось то, что как-то мы высказали предположение о том, что именно сепаратные шашни Берлина и Москвы, привели Британию к выходу из ЕС. При этом, было написано огромное гневное письмо с массой контраргументов. Все это было еще до того, как состоялась первая встреча президента США Трампа и канцлера ФРГ Меркель, где Трамп ей подробно пояснил, что прекрасно видит ее политику, когда она явно хочет закусить вкусной рыбкой и при этом - удобно сидеть.
Причем, Трамп сразу перешел к вопросам безопасности и натыкал бабу Ангелу носом в то, что что странные засосы Германии в адрес Москвы дали последней повод начать играть в нео-империализм, прямо угрожая Европе, а НАТО уже почти умерло и у него нет ни сил, ни средств для отражения растущей угрозы агрессии собственными силами. Это вызвано тем, что из стран НАТО только Штаты выполняли соглашение о финансирования обороны в размере не менее 3% собственного ВВП, европейские страны, во главе с Германией, ушли ниже одного процента.
Меркель приняла как личное оскорбление справедливое замечание Трампа о том, что она и ее политика - хитро сделанные и что вот прямо сейчас европейская часть НАТО пытается снова въехать в рай на чужом приборе. Меркель тогда очень долго телепало после того, как Трамп сказал, что готов развернуть в Европе контингент, достаточный для того, чтобы в Москве задумались о том, что лезть в Балтию и Польшу - не комильфо, но предложил Европе, в лице Меркель - заплатить за тот контингент, который должны были обеспечить европейцы, в первую очередь - Германия.
Понятно, что Меркель этот разговор был совершенно неприятен как по сути, так и по последствиям. Она уже вжилась в роль европейского лидера, принимающего решения за всю Европу, а тут ее взяли за прическу и натыкали в ее же косяки, как нагадившего котенка. Как для лидера, это было унизительно потому, что вменяемо ответить Трампу было просто нечего, ибо тот брал калькулятор и на цифрах показывал цену лидерства Германии.
Но это было чуть позже, а раньше - Британия насмотрелась на лидерские потуги Германии и сказала: «Где тут у вас выход?»
Тогда, как было написано выше, мы выгребли массу критических комментариев. Но вот прошла пара-тройка лет и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон практически повторил наши слова и уточнил, что именно непонятная политика Германии в отношении уже просто явного агрессора, в лице Путина, ведет дело к расколу Европы и гибели ЕС как политического союза с идентичными фундаментальными принципами.
Причем, Джонсон только подводит черту под действиями Германии, формализуя фактическое состояние дел. Именно Германия торпедирует санкции Вашингтона в отношении РФ и Ирана, подыгрывая двум агрессорам и мясникам, которые устроили бойни, где отдельно, а где и вместе. Кроме того, в четверг стало известно, что под чудовищным давлением Германии, контролирующие органы ЕС окончили шестилетнее расследование в отношение монопольных действий Газпрома в Европе. В ходе расследования было нарыто столько фактов недобросовестного поведения Газпрома на европейском рынке, что ему светил штраф в размере 10% годового оборота, что могло вылиться в десятки миллиардов долларов. Но расследование завершено ничем. Газпром пообещал, что больше не будет душить клиентов несправедливыми ценами и угрозами прикрутить вентиль, а за это его не стали штрафовать.
Этот финт следует запомнить, ибо когда в Европе появится новый лидер, а не то, что есть прямо сейчас, то мы еще узнаем, насколько богаче стали те товарищи, которые приняли такое кошерное решение по Газпрому. Коррупцией оттуда уже не просто пахнет, но смердит. На этом фоне чьи-то требования о необходимости учреждения у нас антикоррупционного суда, выглядят как неудачная шутка. Европейские и в первую очередь - немецкие чиновники, так или иначе, связанные с обслуживанием российских интересов, генерируют уже такой сигнал о запредельной коррупции, что мы таких даже не слышали.
Это все делается для того, чтобы Москва впихнула в Германию еще одну трубу, которая при полной загрузке окупит себя через лет 50-60 и представляет собой огромный монумент российско-германской коррупции. По этой причине Британия выходит из ЕС, а вслед за нею оказывается массированное давление на Польшу, по разным причинам. Например - за не желание принимать сирийских беженцев, но на самом деле - Польша является открытым оппонентом интересов РФ, в том числе, и касательно газопровода СП-2, поэтому и давление такое организуется именно с подачи фрау Меркель. Так что Британия - первая ласточка.
А тем временем, мы много слышали о том, как Штаты перебрасывают в Европу свои войска, вместо войск Германии и Франции, которые имеют мизерные армии, но огромные амбиции. Как мы помним, транспорты с техникой приходили прямо в Германию или Голландию, после чего - перебрасывались в Европу.
Но несколько дней назад в Антверпене началась выгрузка новых американских подразделений и техники, в основном - танков. Известно, что прибыло около 800 единиц различной техники и примерно 2500 личного состава. После выгрузки они располагаются в городке Гроббендонк, после чего - грузятся на баржи и железнодорожные составы, для отправки в ту самую Польшу, которая стоит поперек горла Меркель.
В общем, Борис Джонсон прав, мы наблюдаем две Европы, одна - почти легла под Путина, а вторая - только разворачивается для того, чтобы дать ему отпор. Как не удивительно, главную деструктивную скрипку, в этой партии играет именно Германия.
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
скоро хомяк ын всем покажется борцом за мир...
А теперь тебя чмыря не устраивает, что оппоненты, как оказалось, принесли с собой автоматы, пулемёты, да ещё и приехали на танке...
Кстати и самолет Качинского не отдал
Глядя на последние события, которые так или иначе инициирует администрация Трампа, еще раз вспоминаются слова, которые президент США сказал в ООН по поводу Израиля. Тогда было сказано, что Израиль получил свое государство довольно поздно и туда стали съезжаться евреи со всего мира, чтобы строить собственную страну так, как они это видят. К этому он добавил, что сам является потомком переселенцев, которые приехали в Штаты для того, чтобы сделать из нее процветающую страну. Пользуясь этой аналогией, он заметил, что обеим странам удалось достичь вершин во всех основных областях жизни любого государства и Штаты, как и Израиль, могут многим служить примером для подражания. В продолжение темы, он поставил вопрос перед теми, кто является критиками или открытыми врагами Израиля о том, что достигли они и чем они могут похвастаться, перед мировым сообществом? Понятно, что вопрос остался без ответа.
Но это был очень интересный опыт. Глава мощнейшего мирового государства вдруг начал называть белое - белым, а черное - черным. В самом деле, речи глав государств стали настолько пустыми по форме, что найти содержание без переводчика или толкователя, стало решительно невозможно. Кого не послушай - все борются за мир, но при этом - жгут фосфором, рвут вакуумными бомбами, травят химическим оружием. Неподготовленный читатель или зритель не сразу поймет, в чем тут дело. Если борцы за мир легко равняют с лицом земли города-миллионники, то либо это - не борцы за мир, либо имеется два или три, совершенно разных представления о мире. Но борцы за мир поясняют, что вот так они борются с терроризмом и при этом - показывают кадры расстрелов или перерезания горла теми, кого они называют террористами. Да, это зрелище отвратительно, только в нем есть одно маленькое отличие. Тот же ИГИЛ или чеченцы, сражавшиеся на своей земле, специально снимали эти сцены, чтобы отослать противнику, а противник делает во сто крат худшие вещи, только не снимает их на видео и вот он уже борец с терроризмом.
Мы не можем расспросить человека, который медленно горел, попав под фосфорную бомбардировку, о его ощущениях. Но точно известно, что вязкая горячая дрянь, попадая на тело, горит до полного выгорания и ни водой, ничем-то еще ее потушить невозможно. То есть она прожигает тело живого человека, пока не сгорит. Единственное, что можно сделать - вырезать это место с плотью. Это не пуля, несущая смерть за долю секунды и ни осколок. И вот, мирные люди, которым некуда было убежать от войны, приняли такую смерть.
Или те, кто прятался от бомбежек в подвалах. Они решили, что бетонные стены и перекрытия спасут их семьи от смерти, но дома разрушались просто кварталами и подвалы заваливались сотнями тонн перекрученных металлоконструкций и бетона. Они там ждали помощи, но медленно умирали, так и не выйдя наружу. Пройдет время, и кто-то доберется до тих неизвестных могил, после чего будет понятен масштаб и тяжесть этих убийств. Как умирали люди, пораженные химическим оружием - лучше вообще не вспоминать. И все это делают борцы за мир и искоренители терроризма. Все это время они постоянно рассказывают о мире, убивая на чужой земле.
Другие, глядя на все это - осуждают, высказывают озабоченность, в различных вариациях, и постоянно призывают к прекращению таких действий. При этом, что-то покупают у «освободителей» и переводят им деньги, на которые те содержат свои легионы убийц. Самое смешное, что и эта публика - тоже борется за мир. И чем больше и сильнее они борются, тем больше трупов и тем больше мест, в которых множатся эти трупы.
Очевидно, что смысл слов, которые произносит вся эта публика - утерян. Те действия, которые они прикрывают подобными словами, не просто не соответствуют им по смыслу, но прямо противоположны. Все уже настолько полохо, и эти деятели настолько заигрались в словесные шарады, что когда их уличают в откровенной лжи, они становятся на дыбы и пытаются пояснить, что мир, это и есть ежедневные сотни трупов или озабоченность агрессивными действиями конкретной страны, никак не должна влиять на торговлю с нею, ибо агрессия - агрессией, а бабло - баблом.
И вот у Трампа проскользнуло несколько спичей, где все названо своими именами. Причем, каждый такой спич наделал переполоху как раз у публики, привыкшей жонглировать словами. Так было с Ангелой Меркель, которую чуть кондрашка не хватила, только что это полетело в адрес палестинцев, иранцев и толстяка Ына. И везде это воспринято с такой нервной реакцией, как будто карманника схватили за руку в тот момент, когда он вытаскивал из кармана лоха лопатник.
Причем, это ведь не только слова, но и дела, которыми они подтверждены. Всем этим ребятам сказано, что двери диалога открыты, но именно диалога, а не болтовни. Поэтому, в частности, в Европу прибывают все новые транспорты с танками, которые потом уходят в Польшу. Поэтому на Ближний Восток прибыла ударная группировка ВМС с авианосцем и большими десантными доками. Поэтому на Дальний Восток усиленными темпами идет поток новейших Ф-35 и новейшие корабли ВМФ.
Так вот, возвращаясь к началу статьи и вспоминая, как Трамп указал на свое происхождение от переселенцев, закрадываются мысли о том, откуда прибыли его предки, ибо действует он по хорошо известному, у нас, принципу: "Зберігаємо спокій і чистимо кулемет".
антиколорадос
РАШИСТАМ
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый Путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
И ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю х..лу ласкает…
Подумать только, не лениться,
Мозги включить, проснуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…
Татьяна из Киева, 2014.
BRENT = 76.02$
А путлер типа не в курсе, опять дурака включил , " дЭбил бля..." .
-слыш Швондер,займи 5 рублей до получки?
-ты Полиграф Джугашвильевич не наглей,у самого 2 рубля осталось
-ну раз такое дело давай Бояры накатим за Плешивого Педофила...
-за какого?тот что в Мавзолее валяется,или за этого Дебила КГБэшного?