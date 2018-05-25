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 Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сравнил ситуацию с санкционным давлением с игрой в футбол по правилам дзюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается - это совсем и не футбол, и не дзюдо - это просто хаос", - заявил Путин.

Путин подчеркнул, что Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация.

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Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.

Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.

Источник: https://censor.net.ua/n3068204
 
   
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Вот даун плешивый...
В футбол Запад обыграет Московию
одной ногой и без всякого дзюдо...

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Запад обыграет московию во всем. Проиграет только в метании коровьих лепешек.
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Эта канализационная крыса хочет показать себя еще и большим спецом в спорте. Хотя всему миру известно, что этот спец без мальдония не игрец. И не только в спорте.
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Император Володя, помимо выдающихся спортивных талантов, - иканамист мирового уровня.
Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда
Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РБК.
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Теперь понимаю, почему парашники все время претендуют на Аляску: там можно будет замораживать пенсионные накопления и самих пенсов, вкладчиков и их вклады ит. д. Похоже, что в рашке скоро начнется "ледниковый период" со всеми вытекающими обморожениями.
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Шо-та плешивый не в духе. Санкции идут на пользу???
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Це гібридна війна яку ти почав проти всіх і рухається вона до тебе.
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Ну, да, а то, что России глубоко насрать вообще на любые правила в своих действиях, это нормально, это, типа, России можно. Другим нельзя.
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По правилам играть с плешивым вовай нельзя, так что вова извини, здесь как на улице, бьют даже по яйцам))
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Брехло совсем забрехалось, то польза ему, то "не по правилам" и не очень-то и полезно. Моль и трепло
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да ладно......."плачется" оно, сравнивая санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо........
как там было: санкции нам на пользу.......так что "кушайте, не обляпайтесь"
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Нормально движется, в нужную сторону. Больше, дебилы, стройте мостов и ракет, чтобы население быстрее нищало. А ягодкой на торте для вас станет Гаага.
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Хмырь Мавзолейный попал под Колпак Мюллера,а выход один, Гаагский Трибунал.. Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо - Цензор.НЕТ 4566
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З приводу дзюдо. Особисто я фанат цієї дзюдоїстки:
Раша Срака
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рабССия прошла чудовищный искусственный отбор или обратную селекцию, когда что-то ценное, что могло бы дать ростки вменяемого мира, уничтожалось, травилось, высылалось либо бежало само. Оставалось то, что готово жить в нужнике, стоя по-горло в содержимом выгребной ямы, а элита отличалась от этих говномесов только тем, что сторожила их, чтобы те не вылезли из ямы. По сути, они сделали из своей стороны огромный сортир с двумя этажами. На верхнем жили вертухаи, не важно в какой ипостаси, а внизу - то самое стадо, стоящее по горло в «русском мире». В конце концов, даже те, кто снизу, нашли свой смысл жизни в том, что правильное поведение может вынуть их из жижи и поставить на роль надзирателя над теми, кто не выбрался оттуда. Наблюдать сверху, как быдло копошится в нечистотах - предел мечтаний, и этой публике кажется, что так устроен весь мир. Они просто не догадываются, что судят о мире по содержимому родного сортира.
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Две Европы
Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо - Цензор.НЕТ 9447

Бельгия, порт Антверпен, 18.05.2018

Несколько раз наши давние читатели, живущие в Германии, высказывали нам свое «фе» по поводу критики немецкой политики в отношении РФ, мол - не справедливо и однобоко мы смотрим на эту проблему. Более всего им не нравилось то, что как-то мы высказали предположение о том, что именно сепаратные шашни Берлина и Москвы, привели Британию к выходу из ЕС. При этом, было написано огромное гневное письмо с массой контраргументов. Все это было еще до того, как состоялась первая встреча президента США Трампа и канцлера ФРГ Меркель, где Трамп ей подробно пояснил, что прекрасно видит ее политику, когда она явно хочет закусить вкусной рыбкой и при этом - удобно сидеть.
Причем, Трамп сразу перешел к вопросам безопасности и натыкал бабу Ангелу носом в то, что что странные засосы Германии в адрес Москвы дали последней повод начать играть в нео-империализм, прямо угрожая Европе, а НАТО уже почти умерло и у него нет ни сил, ни средств для отражения растущей угрозы агрессии собственными силами. Это вызвано тем, что из стран НАТО только Штаты выполняли соглашение о финансирования обороны в размере не менее 3% собственного ВВП, европейские страны, во главе с Германией, ушли ниже одного процента.
Меркель приняла как личное оскорбление справедливое замечание Трампа о том, что она и ее политика - хитро сделанные и что вот прямо сейчас европейская часть НАТО пытается снова въехать в рай на чужом приборе. Меркель тогда очень долго телепало после того, как Трамп сказал, что готов развернуть в Европе контингент, достаточный для того, чтобы в Москве задумались о том, что лезть в Балтию и Польшу - не комильфо, но предложил Европе, в лице Меркель - заплатить за тот контингент, который должны были обеспечить европейцы, в первую очередь - Германия.
Понятно, что Меркель этот разговор был совершенно неприятен как по сути, так и по последствиям. Она уже вжилась в роль европейского лидера, принимающего решения за всю Европу, а тут ее взяли за прическу и натыкали в ее же косяки, как нагадившего котенка. Как для лидера, это было унизительно потому, что вменяемо ответить Трампу было просто нечего, ибо тот брал калькулятор и на цифрах показывал цену лидерства Германии.
Но это было чуть позже, а раньше - Британия насмотрелась на лидерские потуги Германии и сказала: «Где тут у вас выход?»
Тогда, как было написано выше, мы выгребли массу критических комментариев. Но вот прошла пара-тройка лет и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон практически повторил наши слова и уточнил, что именно непонятная политика Германии в отношении уже просто явного агрессора, в лице Путина, ведет дело к расколу Европы и гибели ЕС как политического союза с идентичными фундаментальными принципами.
Причем, Джонсон только подводит черту под действиями Германии, формализуя фактическое состояние дел. Именно Германия торпедирует санкции Вашингтона в отношении РФ и Ирана, подыгрывая двум агрессорам и мясникам, которые устроили бойни, где отдельно, а где и вместе. Кроме того, в четверг стало известно, что под чудовищным давлением Германии, контролирующие органы ЕС окончили шестилетнее расследование в отношение монопольных действий Газпрома в Европе. В ходе расследования было нарыто столько фактов недобросовестного поведения Газпрома на европейском рынке, что ему светил штраф в размере 10% годового оборота, что могло вылиться в десятки миллиардов долларов. Но расследование завершено ничем. Газпром пообещал, что больше не будет душить клиентов несправедливыми ценами и угрозами прикрутить вентиль, а за это его не стали штрафовать.
Этот финт следует запомнить, ибо когда в Европе появится новый лидер, а не то, что есть прямо сейчас, то мы еще узнаем, насколько богаче стали те товарищи, которые приняли такое кошерное решение по Газпрому. Коррупцией оттуда уже не просто пахнет, но смердит. На этом фоне чьи-то требования о необходимости учреждения у нас антикоррупционного суда, выглядят как неудачная шутка. Европейские и в первую очередь - немецкие чиновники, так или иначе, связанные с обслуживанием российских интересов, генерируют уже такой сигнал о запредельной коррупции, что мы таких даже не слышали.
Это все делается для того, чтобы Москва впихнула в Германию еще одну трубу, которая при полной загрузке окупит себя через лет 50-60 и представляет собой огромный монумент российско-германской коррупции. По этой причине Британия выходит из ЕС, а вслед за нею оказывается массированное давление на Польшу, по разным причинам. Например - за не желание принимать сирийских беженцев, но на самом деле - Польша является открытым оппонентом интересов РФ, в том числе, и касательно газопровода СП-2, поэтому и давление такое организуется именно с подачи фрау Меркель. Так что Британия - первая ласточка.
А тем временем, мы много слышали о том, как Штаты перебрасывают в Европу свои войска, вместо войск Германии и Франции, которые имеют мизерные армии, но огромные амбиции. Как мы помним, транспорты с техникой приходили прямо в Германию или Голландию, после чего - перебрасывались в Европу.
Но несколько дней назад в Антверпене началась выгрузка новых американских подразделений и техники, в основном - танков. Известно, что прибыло около 800 единиц различной техники и примерно 2500 личного состава. После выгрузки они располагаются в городке Гроббендонк, после чего - грузятся на баржи и железнодорожные составы, для отправки в ту самую Польшу, которая стоит поперек горла Меркель.
В общем, Борис Джонсон прав, мы наблюдаем две Европы, одна - почти легла под Путина, а вторая - только разворачивается для того, чтобы дать ему отпор. Как не удивительно, главную деструктивную скрипку, в этой партии играет именно Германия.
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Похоронный марш Фредерика Шопена сыграют на красной площади,но Плешивый Педофил его не услышит..... Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо - Цензор.НЕТ 7538
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и месяц "лебединое озеро" по всем телеканалам запоребья...
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Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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пресс нехилый от всего мира на хуйла идет.
скоро хомяк ын всем покажется борцом за мир...
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путЄн (хуйло) подчеркнулО, что Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация.... К Гааге хуйлуша к Гааге...
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Это больше похоже на забитую "стрелку", которую ты само забило, шоб пошугать "лохов" и пришло на неё с ножом, кастетом и бейсбольной битой.
А теперь тебя чмыря не устраивает, что оппоненты, как оказалось, принесли с собой автоматы, пулемёты, да ещё и приехали на танке...
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Вас кацапо-фашистов весь мир ненавидит!
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мальчик классно получился, как Ганс-связист из 42-го...
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Фото называется "Вот этих можете уже забирать, а я себе ещё нарожаю"...
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Бг-ггг... игра в футбол на параше, по правилам дзюдо и в шузах "прощай молодость"... Главное скоро голкипра будут мочить в собственных испражнения... А правда , ШО когда человека вешают, он в это время делает три работы одновременно: выпорожняе пряму кишку та сечовий мiхур, как и семенные железы освобождаются... Жду не дождусь решений Гаагского Суда... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Якщо дідусь ленін в свої 53 спокійно помер на дачі "горки" під москвой,то дідусь путін якому зараз 65 обов"язково вмре на ліжку яке йому залишив діктатор милошевич у тюрьмі Международного трибунала в Гаазі.

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а вiн заре хiба - не в Кунсткамерi любуе собов двiйникiв...
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Нікчемний щур, котрий марив "вялічієм" сам себе загнав у кут.. Сподіваюсь, у цивілізованого світу вистачить мужності утилізувати цього скаженого щура..
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ЦИВИЛЛИЗОВАННЫЙ МИР СЛИШКОМ ЦИВИЛЛИЗОВАННЫЙ , чтобы понять что дна у хула нет
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його краще в банку, до такого ж щура-асада, най покажуть нам на що тоталзатор спроможнiй, коли без iжi з водою, при рiвних можливостях, куеться скрепа...
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куйло веде себе як кіт що насрав в капці господарю й не розуміє чому його туди носом тикають Росію дуже непокоїть те, куди рухається така ситуація, - Путін порівняв санкції з грою у футбол за правилами дзюдо - Цензор.НЕТ 1446
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Хуло 4 года не отдавал обломки малазийского лайнера.
Кстати и самолет Качинского не отдал
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Преступник никогда не оставляет следов. Росію дуже непокоїть те, куди рухається така ситуація, - Путін порівняв санкції з грою у футбол за правилами дзюдо - Цензор.НЕТ 2523
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Значит попали хуйлу туда куда нужно, по самое нехочу.
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цапорогий сатанат повинен розвалитися, це й є мета... так воно й буде...
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"ПОЦтриотизм Плешивого гениален - пусть РАБссия умрёт за меня любимого Росію дуже непокоїть те, куди рухається така ситуація, - Путін порівняв санкції з грою у футбол за правилами дзюдо - Цензор.НЕТ 6786
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Переселенцы и чистка пулемета
Росію дуже непокоїть те, куди рухається така ситуація, - Путін порівняв санкції з грою у футбол за правилами дзюдо - Цензор.НЕТ 6599

Глядя на последние события, которые так или иначе инициирует администрация Трампа, еще раз вспоминаются слова, которые президент США сказал в ООН по поводу Израиля. Тогда было сказано, что Израиль получил свое государство довольно поздно и туда стали съезжаться евреи со всего мира, чтобы строить собственную страну так, как они это видят. К этому он добавил, что сам является потомком переселенцев, которые приехали в Штаты для того, чтобы сделать из нее процветающую страну. Пользуясь этой аналогией, он заметил, что обеим странам удалось достичь вершин во всех основных областях жизни любого государства и Штаты, как и Израиль, могут многим служить примером для подражания. В продолжение темы, он поставил вопрос перед теми, кто является критиками или открытыми врагами Израиля о том, что достигли они и чем они могут похвастаться, перед мировым сообществом? Понятно, что вопрос остался без ответа.
Но это был очень интересный опыт. Глава мощнейшего мирового государства вдруг начал называть белое - белым, а черное - черным. В самом деле, речи глав государств стали настолько пустыми по форме, что найти содержание без переводчика или толкователя, стало решительно невозможно. Кого не послушай - все борются за мир, но при этом - жгут фосфором, рвут вакуумными бомбами, травят химическим оружием. Неподготовленный читатель или зритель не сразу поймет, в чем тут дело. Если борцы за мир легко равняют с лицом земли города-миллионники, то либо это - не борцы за мир, либо имеется два или три, совершенно разных представления о мире. Но борцы за мир поясняют, что вот так они борются с терроризмом и при этом - показывают кадры расстрелов или перерезания горла теми, кого они называют террористами. Да, это зрелище отвратительно, только в нем есть одно маленькое отличие. Тот же ИГИЛ или чеченцы, сражавшиеся на своей земле, специально снимали эти сцены, чтобы отослать противнику, а противник делает во сто крат худшие вещи, только не снимает их на видео и вот он уже борец с терроризмом.
Мы не можем расспросить человека, который медленно горел, попав под фосфорную бомбардировку, о его ощущениях. Но точно известно, что вязкая горячая дрянь, попадая на тело, горит до полного выгорания и ни водой, ничем-то еще ее потушить невозможно. То есть она прожигает тело живого человека, пока не сгорит. Единственное, что можно сделать - вырезать это место с плотью. Это не пуля, несущая смерть за долю секунды и ни осколок. И вот, мирные люди, которым некуда было убежать от войны, приняли такую смерть.
Или те, кто прятался от бомбежек в подвалах. Они решили, что бетонные стены и перекрытия спасут их семьи от смерти, но дома разрушались просто кварталами и подвалы заваливались сотнями тонн перекрученных металлоконструкций и бетона. Они там ждали помощи, но медленно умирали, так и не выйдя наружу. Пройдет время, и кто-то доберется до тих неизвестных могил, после чего будет понятен масштаб и тяжесть этих убийств. Как умирали люди, пораженные химическим оружием - лучше вообще не вспоминать. И все это делают борцы за мир и искоренители терроризма. Все это время они постоянно рассказывают о мире, убивая на чужой земле.
Другие, глядя на все это - осуждают, высказывают озабоченность, в различных вариациях, и постоянно призывают к прекращению таких действий. При этом, что-то покупают у «освободителей» и переводят им деньги, на которые те содержат свои легионы убийц. Самое смешное, что и эта публика - тоже борется за мир. И чем больше и сильнее они борются, тем больше трупов и тем больше мест, в которых множатся эти трупы.
Очевидно, что смысл слов, которые произносит вся эта публика - утерян. Те действия, которые они прикрывают подобными словами, не просто не соответствуют им по смыслу, но прямо противоположны. Все уже настолько полохо, и эти деятели настолько заигрались в словесные шарады, что когда их уличают в откровенной лжи, они становятся на дыбы и пытаются пояснить, что мир, это и есть ежедневные сотни трупов или озабоченность агрессивными действиями конкретной страны, никак не должна влиять на торговлю с нею, ибо агрессия - агрессией, а бабло - баблом.
И вот у Трампа проскользнуло несколько спичей, где все названо своими именами. Причем, каждый такой спич наделал переполоху как раз у публики, привыкшей жонглировать словами. Так было с Ангелой Меркель, которую чуть кондрашка не хватила, только что это полетело в адрес палестинцев, иранцев и толстяка Ына. И везде это воспринято с такой нервной реакцией, как будто карманника схватили за руку в тот момент, когда он вытаскивал из кармана лоха лопатник.
Причем, это ведь не только слова, но и дела, которыми они подтверждены. Всем этим ребятам сказано, что двери диалога открыты, но именно диалога, а не болтовни. Поэтому, в частности, в Европу прибывают все новые транспорты с танками, которые потом уходят в Польшу. Поэтому на Ближний Восток прибыла ударная группировка ВМС с авианосцем и большими десантными доками. Поэтому на Дальний Восток усиленными темпами идет поток новейших Ф-35 и новейшие корабли ВМФ.
Так вот, возвращаясь к началу статьи и вспоминая, как Трамп указал на свое происхождение от переселенцев, закрадываются мысли о том, откуда прибыли его предки, ибо действует он по хорошо известному, у нас, принципу: "Зберігаємо спокій і чистимо кулемет".
антиколорадос
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***
РАШИСТАМ
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый Путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
И ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю х..лу ласкает…

Подумать только, не лениться,
Мозги включить, проснуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…

Татьяна из Киева, 2014.
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Это мерзкое хуйло сто раз пожалетт, что помог жадному и беспринципному Трампу, который жедт только повода, чтобы отровать кусок денег из рта кого угодно. Он его по миру с голым задом пустит. Это не Обама с Клитношей, котрые были только постоянно озабочны.
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Хуйло не так все зрозумів. Насправді ситуація така, що ожирівший футболіст з мозком як у амеби, бив м'ячем в пусті ворота і кайфував від цього, аж поки не попав мя'чем в натовп дзюдоїстів.
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Путин введи на биржи войска!

BRENT = 76.02$


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к сожалению 76 это много. Если б цена была как раньше в раёне 40-50 то Хуйло было бы куда сговорчивее, и сидело бы тихо в ожидании голодных бунтов.
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Подобная ситуация движет роSSию в ПОЛНУЮ ЖОПУ...😂
А путлер типа не в курсе, опять дурака включил , " дЭбил бля..." .
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Беседую Шариков и Швондер в кафе на Арбате.
-слыш Швондер,займи 5 рублей до получки?
-ты Полиграф Джугашвильевич не наглей,у самого 2 рубля осталось
-ну раз такое дело давай Бояры накатим за Плешивого Педофила...
-за какого?тот что в Мавзолее валяется,или за этого Дебила КГБэшного?
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А риторика то ботоксного смотрите как меняеца, сначала - санкции только на пользу, искандеры санкций не бояца..победный тон. А тут уже какое то невнятно жалкое блеянье..мол нигадяи абижають, играют не по правилам. Скоро будете давать запросы на гуманитарку как в 90стых, и ножки теперь уже не Буша но Трампа. Правда Хуйла к тому моменту уже конечно не будет..в живых..
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нефть в обмен на продовольствие, как с Хусейном.
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А интересно, по каким правилам это убожество Крым приказало стырить?
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Пишут, Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на 1 млн. баррелей в сутки. Поэтому нефть Вставание скален переносится снова
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"Складывается ситуация в мире такая, что как бы не все играют в гибридную войну, но при этом применяют правила войны как по настоящему. Вот интересная война какая получается - это совсем и не война, и не дзюдо - это просто отсос", - подумал Путин.Источник: https://censor.net.ua/n3068204
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо
 
 
 
 
 
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