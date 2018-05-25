 Россия переселила в оккупированный Крым до миллиона человек, - Джемилев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу

уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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"Принудительное изменение демографического состава на оккупированной территории согласно Женевской конвенции 1949 года относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они (оккупационные власти – ред.) завезли, тщательно скрываются", - сказал Джемилев.

Ссылаясь на показания самих жителей Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года, он отметил, что сейчас речь может идти предположительно о переселении от 850 тыс. до миллиона человек.

"Россия сейчас повторяет приблизительно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине ІІ. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, вынуждая их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством", - подчеркнул Джемилев.

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Кроме того, по его словам, российская ФСБ проводит целый комплекс мероприятий по выживанию оставшихся крымских татар с родной земли. "Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями", - отметил уполномоченный Президента.

Он уточнил, что в документе были указаны планы таких действий. Среди них – массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, активизация деятельности радикально настроенных к крымским татарам патриотических русских организаций. "То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни",- подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

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