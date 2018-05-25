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Все про:Джемилев (732) Крым (20103) переселение (279) Россия (69405) крымские татары (1828)

 Россия переселила в оккупированный Крым до миллиона человек, - Джемилев

Массовое заселение властью РФ украинского Крыма русскоязычными гражданами из других регионов – ничто иное, как принудительное изменение демографии полуострова, что приравнивается к военным преступлениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу 

уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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"Принудительное изменение демографического состава на оккупированной территории согласно Женевской конвенции 1949 года относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они (оккупационные власти – ред.) завезли, тщательно скрываются", - сказал Джемилев.

Ссылаясь на показания самих жителей Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года, он отметил, что сейчас речь может идти предположительно о переселении от 850 тыс. до миллиона человек.

"Россия сейчас повторяет приблизительно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине ІІ. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, вынуждая их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством", - подчеркнул Джемилев.

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Кроме того, по его словам, российская ФСБ проводит целый комплекс мероприятий по выживанию оставшихся крымских татар с родной земли. "Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями", - отметил уполномоченный Президента.

Он уточнил, что в документе были указаны планы таких действий. Среди них – массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, активизация деятельности радикально настроенных к крымским татарам патриотических русских организаций. "То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни",- подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068201
 
 
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Найдите сейчас руцких в Чечне или Казахстане.
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Потрібно створити в Криму національну автономію кримський татар і ввести кримсько-татарську мову як другу державну в Криму, наряду з українською і як обов'язкову для володіння всіма представниками влади, поліції, прокуратури, судів, сфери послуг та обслуговування громадян в Криму! Так ми фактично видавимо зі всіх сфер кацапів та примусимо їх повернутись в росію після звільнення півострова!
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Якої держави була б друга татарська мова в Криму?
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Української кримсько-татарської національної автономії в складі Кримської області України на землях Південного берегу Криму. В степу кацапи не живуть, тому кримські степи відійдуть Кримській області України, а весь курортний південний берег, заселений завезеними кацапами, широкою 50 кілометровою смугою увійде в кримсько-татарську автономію, де всі посади будуть належати кримським татарам як носіям кримсько-татарської мови і не буде жодного кацапа на відповідальних посадах в поліції, прокуратурі та судах!
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Вы реально думаете что наши олигархи отдадут юбк татарам?
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Спасибо! Хватит !
Крым уже был автономией , был заброшенной территорией .
Никакой автономии, Украина это унитарное государство !!!
Потом глядишь , татары оперятся и начнут об отделении подумывать ...
Оно это надо ?
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Крембль займається своєю звичайною справою, незалежно від того хто там сидить на троні.
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переселили так переселили . мост есть по нему обратно в Рассею свалят . опять же и вплавь можно . сколько там того пролива
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Не может такого быть！ на расии нет людей, там твари.
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Еще как надолго.
Тот же Донбасс придется переваривать еще о-очень до-олго.
Путя натворил делов.
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Джугашвили тасовал народы сссра дохлого что Шулер колоду Карт в ГУЛАГлвском СаРае
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Едут в основном из Сибири.там орудует вовсю Китай...
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Повністю згоден. Цифри надто завищені. Так збільшилось кількість мігрантів з Донбасу. Так приїхали нові спеціалісти -керівники. Але в таких масштабах.
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Давно відома практика Москви підміни населення,наприклад після винищення голодом в зо-х роках минулого століття в Україну вирушило кілька сотень ешелонів поїздів з центральних областей Росії наповнені переселенцями які заселялися на все готове.Нещодавно оприлюднено раніше таємні постанови Кремля про розподіл переселенців по території України "Радіо Свобода".

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Важливо, що Переселенський комітет при уряді СРСР був створений ще у серпні 1933 року - коли Голодомор ще був у розпалі, що доводить плановість таких заходів.
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Нічого нового гебня кацапсяча не придумала. В свій час вони вивезли татарів, завезли туди репродуктивних дівчат з Уралу та Сибіру, що би їх морчки кацапскі чухали, а ті давали приплод, а українців під видом комсомольських будівництв погнали будувати санаторії, будинки та інфраструктуру, бо кацапи вміють тільки плодитися та воювати.
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слышал, что крымчане уже сами в шоке от того, что накликали беду на свою голову, навезли с сибири оленей, все должности какие можно было позанимали понаехавшими.
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кацы - подонки, но на войне надо пользоваться методами врага или проиграешь..доказано второй мировой..
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По последним данным,которые приводил ЦН, из Крыма выехало 23 тыс. человек.
Потом ЦН данные публиковать перестал.
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Станом на 5 березня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 489 659 переселенців або 1 215 068 сімей з Донбасу і Криму.
https://www.msp.gov.ua/news/14908.html
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1 215 068 сімей з Донбасу і Криму.
======
Сколько из них из Крыма???????????????????
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я тебе привел общую цифру, остальное сам нагуглишь, думаю, что примерно половина из общей, может немного меньше. Остальных понаехавших разместили в деревянных бараках, где-то около чертового моста, эти свиньи ко всему привыкшие.
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Основатель общественной инициативы "КрымSOS" Тимила Ташева (2017): " По статистике украинских властей, из Крыма на материковую часть Украины выехало 27 тыс.человек".

Цитата дословная.
Гугл в помощь.
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не буду спорить с этой цифрой, может из носа выковыряли, это не так важно, главное, что после деоккупации, весь этот сброд понаехавший нужно будет отправить обратно.
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Хм....

"это не так важно"... Россия переселила в оккупированный Крым до миллиона человек, - Джемилев - Цензор.НЕТ 9189

Так куда разместили прибывший, по Джемиливу, миллион человек?
Было 2 миллиона в Крыму, стало 3 миллиона.
Весь Крым землянками изрыт и сараями застроен???
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В Крыму жило до оккупации 2млн с кучкой!, куда? пиляць ещё 1 млн заселили ? , в лагеря?, в землянки? , в Чуфут-Кале? на дно морское? Там воды даже для крысчан не хватает, какой накуй 1 млн понаехавших ? Вот так слова теряют ценность, а спикеры становятся балаболами (из уважения к Джемилёву).
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Блииин...
А выдержит ли "мост", этот миллион свинособак? Зато бычков разведётся...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия переселила в оккупированный Крым до миллиона человек, - Джемилев
 
 
 
 
 
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