 ЕС призвал Россию освободить Сенцова и других украинских политзаключеных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский союз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдены, и все незаконно задержанные в России и на Крымском полуострове граждане Украины будут освобождены незамедлительно", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В сообщении отмечается случай Сенцова, который 14 мая 2018 года начал голодовку после четырех лет тюремного заключения. Упоминается также еще один "незаконно задержанный гражданин Украины" Владимир Балух, который провел два месяца голодовки.

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"Они выступали против незаконной аннексии Крымского полуострова и были осуждены в нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия судами, юрисдикцию которых ЕС не признает", - подчеркнул представитель ЕВС.

Он указал также на то, что "к чрезвычайно тревожному количеству крымских татар, которые подвергались преследованиям и серьезному нарушению их прав", добавились активисты Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов, задержанные 21 мая 2018 года.

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