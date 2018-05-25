 Американский штат Миссури признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Фейсбуке.

"Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Эрик Гретенс издал соответствующую прокламацию", - сказано в нем.

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В сообщении подчеркивается: "Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украине в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина."

Отмечается, что в настоящее время Голодомор признан геноцидом в 11 штатах США.

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