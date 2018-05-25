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Все про:Голодомор (786) США (13751)

 Американский штат Миссури признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Штат Миссури (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Фейсбуке.

"Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Эрик Гретенс издал соответствующую прокламацию", - сказано в нем.

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В сообщении подчеркивается: "Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украине в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина."

Отмечается, что в настоящее время Голодомор признан геноцидом в 11 штатах США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Миссури признал Голодомор геноцидом украинского народа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068194
 
   
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россияне голодомор устраивали,американцы признают,вот и ответ где союзники
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Москва влаштувала геноцид бо хотіла взагалі винищити український нарід який відмовився підкорятися.
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Ти, та тобі подібні порохососи, не дай Бог що, аж бігом би побігли в продатряд, іспалнять лінию партіі... так, що мовчало б....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканский штат Миссури признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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