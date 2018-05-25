EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 За рубежом
  8539  134
Материалы по теме:
Все про:Путин (23856) Боинг-777 Malaysia Airlines (855) БУК (598)

 "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17

Президент России Владимир Путин заявил, что самолет, совершавший рейс МН17, не мог быть сбит российской ракетой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе

"Нет, конечно. Конечно, нет", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отвечая на уточняющий вопрос ведущего, не была ли российской ракета, которой был сбит малайзийской "Боинг" на востоке Украины летом 2014 года.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия ракеты украинской армии, и самолета, и т.д. Но нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов. И не будет такого без нашего полноценного участия в работе расследования", - заявил президент России.

Путин заявил, что Москва не доверяет результатам расследования международной следственной группы по катастрофе малайзийского "Боинга" (MH17) над Донбассом, поскольку не принимает в нем участие.

"Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова к санкциям после обвинений в крушении МН17, - Володин

Он подчеркнул, что аргументы России совместной следственной группой во внимание не принимаются. "Если не будет полноценного расследования, то конечно, нам будет трудно принять выводы той комиссии, которая работает без нашего участия", - заявил Путин.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":В Канаде призвали признать Россию государством - спонсором терроризма

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068192
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ждём-с очередных санкций Конгресса США. "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17 - Цензор.НЕТ 3614
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего сначала будет закрытое заседание Конгресса по данной теме,а потом Санкции..
 показать весь комментарий
 
 
Плешивая крыса начала вилять хвостом,
так же как соевые виляют своим хвостом перед крёстным отцом украинской коррупции, который рассказывает всем, что коррупции на государственном уровне в Украине нет.

"Какая коррупция, я с ней не знаком, мы очень много работаем , я деталей не знаю......."
Писец.
 показать весь комментарий
 
Бг-ггг... ща муйлуша-дурачок трындит на новую гаагскую статью... С ПОЧИНОМ ГААГА... ХЕХ...
 показать весь комментарий
 
 
Если РАБссия рассектретит 800 страниц машинописного текста Нюрнбергского Трибунала,там вылезет очень много интересных фактов о братстве Гитлера и Сралина. "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17 - Цензор.НЕТ 7290
 показать весь комментарий
 
 
Эта нимой нош и нимаи атпичатки на бинзапиле!- сказал из клетки серийный маньяк-убийца,- Катигаричиски настаиваю што эта сквазняк зарезал и расчлинил триста чилавек. Я атказываюсь признавать сваю вину патамушта я нипринимал палнаценнава участия в следствии! )))
 показать весь комментарий
 
 
Трусливая ботоксная тварь! Не мужик. Говно. Делать гадости изподтишка оно херой, а признать очевидное - дрожит и брешет как всегда. Конечно, если бы ты признало сколько людей уничтожило за все время - мир бы охренел
 показать весь комментарий
 
 
Муйлуша уже и шлепера переплюнул... ляпает шо попало: "Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия ракеты украинской армии, и самолета, и т.д.".
 показать весь комментарий
 
 
"Нет, конечно. Конечно, нет"- шо это было, муйлуш перед гаагским судом капризу-недотрогу изобразил...ефть.
 показать весь комментарий
 
 
1 этап - отрицание
2 этап - гнев
3 этап - торг
4 этап - депрессия
5 этап - принятие неизбежного
 показать весь комментарий
 
 
Не могу понять почему Мокшань вообще должна принимать участие в раследовании?? Каким боком там Рашка? Максимум в качестве обвиняемых и всё. Сбиты не её граждане, самолёт не её компании, сбили не на её територии - не могу понять каким боком лапотная рванина думает что она должна принимать участие в расследовании?? Тем более что они сами заявляют что не имеют никакого отношения к катастрофе. Так какого хера они там своё рыло сунут?? ЧТо за театр абсурда? С таким же успехом Гондурас или Зимбабве тоже могут заявить что они не принимали участие в расследовании. Сидите тихо балалаечники вас уведомят о результатах и новых санкциях.
 показать весь комментарий
 
 
а что мешает им проводить расследование? Послать экспертов в Снежное, взять пробы почвы, вызвать в следственный комитет главарей боевиков, допросить.
 показать весь комментарий
 
Такая туфта уже дешевая пошла...
"Несколько версий существует там..." Ага, вчера ясно сказала комиссия - следствие закончено, подозреваемый один, доказательств - куча
"Мы не допущены к расследованию..." А по какой причине подозреваемая сторона должна быть допущена к расследованию (самолет и авиакомпания не ее, ни один ее гражданин не пострадал, катастрофа не на ее территории)???
"Если не будет полноценного расследования..." Алле, полноценное расследование уже закончено! На очереди Гаага
 показать весь комментарий
 
 
хуйло должно быть хуйлом до конца! "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17 - Цензор.НЕТ 9500
 показать весь комментарий
 
 
колись лівійські терористи підірвали літак боінг-747 на шотландським містом Локербі. Каддафі теж відмежувався спочатку, але що сталося потім з Кадафі..
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло також отримає держак від лопати в скрєпну сраку..
 показать весь комментарий
 
 
УБИЙЦА - НЕЛЮДЬ !!!! за каждого ПОГИБШЕГО с эм-эч 17 надо провести ВЕНДЕТТУ против росиян 9999 !!! это будет СПРАВЕДЛИВО ((((( пока "власти" не сознаются ((((( хотя о чем это я ((((
 показать весь комментарий
 
 
...хм... против кремлядей - да; а при чем "против россиян"? кремлевские урки как раз и хотели бы снова прикрыться, своими гражданами... "наши военные встанут за спинами крымских жителей, и посмотрим, как они (укры) начнут по ним стрелять" - известная фраза?
 показать весь комментарий
 
Он ху"ло и мудак, но не дурак. Гаага не про него. Его ждет более страшная смерть.
 показать весь комментарий
 
 
оно сначала сказало про какой самолет (это косвенно -мысленное ПРИЗНАНИЕ ) т.к. у него было МНОГО уничтоженных пасс. САМОЛЕТОВ !!!! в том числе и польского президента !!!
 показать весь комментарий
 
 
Может хуйло начал заикаться от этой новости, пацана скоро действительно зажмут в подворотне...

США о сбитом русскими оккупантами Боинге: пришло время России ответить за МН17 Официальный Вашингтон приветствовал обнародование выводов совместной следственной комиссии (JIT), которая установила причастность военных РФ к катастрофе пассажирского рейса МН17.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науерт. "Соединенные Штаты полностью доверяют выводам Объединенной следственной группы (JIT), представленным сегодня голландской прокуратурой: для поражения самолета Малазийских авиалиний МН-17 была применена ракетная пусковая установка с 53-й зенитной бригады Российской Федерации, расположенной в Курске", - подчеркивается в заявлении.
Как отмечается, эти выводы "подтверждают и дополняют детали того, что мы сказали в первые дни после этой трагедии: MH17 был сбит зенитной ракетой Бук класса земля-воздух, выпущенной с территории на востоке Украины, которая была под контролем России и сил, возглавляемых Россией".

В связи с этим в Вашингтоне напомнили о решении Совета Безопасности ООН, что "все причастные должны быть привлечены к ответственности", а все государства должны в полной мере взаимодействовать в усилиях по установлению такой ответственности. "Мы призываем Россию конкретно соблюдать и выполнять Резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН (от 2014 года). Настало время для России прекратить свою ложь и отвечать за свою роль в поражении (самолета - ред.)", - подчеркнули в Государственном Департаменте США.
 показать весь комментарий
 
 
хуйло тоже хреново закончит может быть еще хреновее чем боинг с малазийцами.......
 показать весь комментарий
 
 
Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17
------------------------
Плешивая крыса начала вилять хвостом,
так же как соевые виляют своим хвостом перед крёстным отцом украинской коррупции, который рассказывает всем, что коррупции на государственном уровне в Украине нет.

"Какая коррупция, я с ней не знаком, мы очень много работаем , я деталей не знаю......."
Писец.
 показать весь комментарий
 
Есть доказательства, улики, а признания вины вовсе и не нужно и так всего достаточно.
 показать весь комментарий
 
А от ДРУГОГО не может быть другого ответа.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17
 
 
 
 
 
 вверх