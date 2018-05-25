 "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Нет, конечно. Конечно, нет", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отвечая на уточняющий вопрос ведущего, не была ли российской ракета, которой был сбит малайзийской "Боинг" на востоке Украины летом 2014 года.
"Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия ракеты украинской армии, и самолета, и т.д. Но нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов. И не будет такого без нашего полноценного участия в работе расследования", - заявил президент России.
Путин заявил, что Москва не доверяет результатам расследования международной следственной группы по катастрофе малайзийского "Боинга" (MH17) над Донбассом, поскольку не принимает в нем участие.
"Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что аргументы России совместной следственной группой во внимание не принимаются. "Если не будет полноценного расследования, то конечно, нам будет трудно принять выводы той комиссии, которая работает без нашего участия", - заявил Путин.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
так же как соевые виляют своим хвостом перед крёстным отцом украинской коррупции, который рассказывает всем, что коррупции на государственном уровне в Украине нет.
"Какая коррупция, я с ней не знаком, мы очень много работаем , я деталей не знаю......."
Писец.
2 этап - гнев
3 этап - торг
4 этап - депрессия
5 этап - принятие неизбежного
7. Гроб.
"Несколько версий существует там..." Ага, вчера ясно сказала комиссия - следствие закончено, подозреваемый один, доказательств - куча
"Мы не допущены к расследованию..." А по какой причине подозреваемая сторона должна быть допущена к расследованию (самолет и авиакомпания не ее, ни один ее гражданин не пострадал, катастрофа не на ее территории)???
"Если не будет полноценного расследования..." Алле, полноценное расследование уже закончено! На очереди Гаага
США о сбитом русскими оккупантами Боинге: пришло время России ответить за МН17 Официальный Вашингтон приветствовал обнародование выводов совместной следственной комиссии (JIT), которая установила причастность военных РФ к катастрофе пассажирского рейса МН17.
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науерт. "Соединенные Штаты полностью доверяют выводам Объединенной следственной группы (JIT), представленным сегодня голландской прокуратурой: для поражения самолета Малазийских авиалиний МН-17 была применена ракетная пусковая установка с 53-й зенитной бригады Российской Федерации, расположенной в Курске", - подчеркивается в заявлении.
Как отмечается, эти выводы "подтверждают и дополняют детали того, что мы сказали в первые дни после этой трагедии: MH17 был сбит зенитной ракетой Бук класса земля-воздух, выпущенной с территории на востоке Украины, которая была под контролем России и сил, возглавляемых Россией".
В связи с этим в Вашингтоне напомнили о решении Совета Безопасности ООН, что "все причастные должны быть привлечены к ответственности", а все государства должны в полной мере взаимодействовать в усилиях по установлению такой ответственности. "Мы призываем Россию конкретно соблюдать и выполнять Резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН (от 2014 года). Настало время для России прекратить свою ложь и отвечать за свою роль в поражении (самолета - ред.)", - подчеркнули в Государственном Департаменте США.
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Плешивая крыса начала вилять хвостом,
так же как соевые виляют своим хвостом перед крёстным отцом украинской коррупции, который рассказывает всем, что коррупции на государственном уровне в Украине нет.
"Какая коррупция, я с ней не знаком, мы очень много работаем , я деталей не знаю......."
Писец.