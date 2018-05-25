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 Бывшему зампреду Миграционной службы сообщено о подозрении в получении взятки за оформление гражданства, - ГПУ

Бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в получении взятки за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

24 мая сейчас уже бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение).

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Экс-чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3068186
 
   
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А чого призвище тої цицькастої *чиновниці -хапуги * не написали ?
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