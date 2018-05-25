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Все про:Германия (3066) Россия (69391) Боинг-777 Malaysia Airlines (855) БУК (598)

 Германия призвала Россию "проявить ответственность" в ситуации с уничтожением MH17

Правительство Германии в пятницу, 25 мая, призвало Россию провести полное расследование катастрофы малайзийского "Боинга" над территорией Восточной Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"России следует проявить ответственность с тем, чтобы полностью расследовать эту трагедию и привлечь виновных к суду", - заявила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц (Martina Fietz) в Берлине после того, как Международная следственная группа (JIT) опубликовала выводы о причастности РФ к авиакатастрофе.

По ее словам, в правительстве ФРГ сожалеют, что JIT до сих пор не получила из Москвы удовлетворительного ответа на просьбы следователей о правовой помощи. При этом Фиц приветствовала инициирование судебного дела, о котором объявили в Нидерландах и Австралии. Обе страны обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068184
 
   
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не убедительно, Германия(( рассказывать о пользе СП-2 у вас лучше выходит.
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Что нужно было Германии,она уже получила-Букет Цветов из рук главного террориста и Газовые Потоки...!
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Брейвика проявить ответственность как то я не припоминаю что бы просили .
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если бы у него было много газа и нефти,то попросили бы
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И рыбку скушать и на сесть. Время призывов прошло. Нужны действия.
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дойчи нарисуют на газопроводе СП-2 траурную ленточку...
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"России следует проявить ответственность с тем, чтобы полностью расследовать эту трагедию и привлечь виновных к суду" Источник: https://censor.net.ua/n3068184

Виновных это кого..?7 Хуйла...шайгу..суркова..и прочую издоту..?? Они что сами себя привлекут к суду..?? В Германии бредят....

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все убийце советуют,мол,признавайся,меньше дадут...но гордый карлик непреклонен Германия призвала Россию "проявить ответственность" в ситуации с уничтожением MH17 - Цензор.НЕТ 1553
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давай санкции, сколько можно призывать?
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Рассказывают, что на Казляндии в последнее время сильно выросло - в добавок к тем, что там были, число казлов: они собираются по 2-3 в занюханных кафешках, сидят тихо, пьют только водку боярышник, баб к себе не зовут. Смотрят друг на друга и шепотом повторяют: "У меня из-за нашего х@йла такая ж#па..."
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вы еще поток-3 постройте для наказания
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до этого было сбито 11 наших воздушных суден .но только когда сбили Боинг они зачухались .
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У Martina Fietz явно не хватає клепки в голові...Це однобуйственно,що квартирного злодія залучити до розкриття крадіжок,ним же і скоєних.І щоб він сам себе потім у тюрягу запроторив...
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- "В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной…" (с)

- О майн гот!...
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Нет нет г-да фряки ! Вы же партнеры ! Продолжайте финансировать международный терроризм и тянуть "СП-2" А потом они придут и снова вытрахают всех немок
На фоне европейских ничтожеств даже Путин выглядит эпическим героем
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Олег Пономарь
4 ч ·

Ecclesiastes 1:9:
What has been will be again,
what has been done will be done again;
there is nothing new under the sun.

Для аналогии возьмем дело Каддафи- Локерби. Тоже есть Диктатор и есть свой сбитый Боинг. Хотя сразу скажу- сейчас ситуация другая. Санкции уже введены (по другой причине) и скорость событий с того времени очень возросла- всё происходит намного стремительнее. Но все равно вы должны представлять- как это происходит.

Итак, в Декабре 1988 года в небе над шотландским местечком Локерби был взорван пассажирский Boeing 747 американской авиакомпании Pan Am, выполнявший рейс № 103 из Лондона в Нью-Йорк, в результате чего погибли 270 человек, среди которых были граждане многих стран, больше всех- американцев.

Подозрение пало на ливийские спецслужбы.
В 1992-93 годах Совбез ООН вводит очень жесткие санкции против Ливии.
1999 год- суд во Франции заочно приговаривает 6 граждан Ливии (включая мужа сестры жены Каддафи- зама руководителя ливийской спецслужбы) к пожизенному. Против самого Каддафи обвинений не было. Ливия выплачивает 31 млн. долл родственникам.

В этом же году позже Каддафи соглашается выдать двоих подозреваемых для суда в нейтральной стране. Суд состоялся в голландском Утрехте на территории бывшей американской базы. Приговор был вынесен в 2001 году- одному пожизненное, второй- оправдан.

В 2003 году Ливия частично признает свою вину, как государство, и соглашается выплатить 3 млрд долл. родственникам погибших (по 10 млн. долл за каждого).
В сентябре 2003 года Совбез ООН снимает санкции с Ливии.

Но Каддафи не получал иммунитет этим все равно. И, как вы все знаете, в 2011 был растерзан толпой повстанцев.

Вот такая поучительная, но не скорая история.
"Сколь веревочке не виться..", как говорится.
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Из всего оптимистичного бреда Пономаря читаю только "Смачної кави".
ГДЕ??? Германия призвала Россию "проявить ответственность" в ситуации с уничтожением MH17 - Цензор.НЕТ 6448
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Мировой террорист россия хорошо понимает, что делает, а вот кому следует проявить ответственность, так это Германии и остановить проект Северный поток 2.
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Карлик уже ответил на прямой вопрос, была ли ракета сбившая Боинг Российская. Ответ был ожидаем - 'нет'. Потом начал мямлить что то об ответственности Украины. И что теперь фрау Меркель будет делать? Может Северный поток-3 замутит?☹️
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Німці своїм потаканням винуваті не менше росії. Навіть зараз вони готові своїм північним потоком спонсорувати нові вбивства українців, нові війни Грузії, Сірії. Та чого себе дурити - тіж нідерландці з німцями успішно розвивають і забудовують окупований Крим - будують газові станції, постачають свої турбіни, укладують енерголінію, збудували крченський міст і так далі.
Через три тижні вони лицемірно посміхатимуться і цілуватимуться з путіним на стадіонах кровавого «футбольного свята»
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а смысл подписываться?... Германия призвала Россию "проявить ответственность" в ситуации с уничтожением MH17 - Цензор.НЕТ 5780 типа скидка за расскаяние будет? Да нет, еще больше накатят...так что это просто детский лепет...
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Мне жаль что в современной Германии политика превратилась в бизнес
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Надо чтобы какцапы еще грохнули немецкий самолет.Для осознания пользы Северного потока-2
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