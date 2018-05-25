 Германия призвала Россию "проявить ответственность" в ситуации с уничтожением MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"России следует проявить ответственность с тем, чтобы полностью расследовать эту трагедию и привлечь виновных к суду", - заявила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц (Martina Fietz) в Берлине после того, как Международная следственная группа (JIT) опубликовала выводы о причастности РФ к авиакатастрофе.
По ее словам, в правительстве ФРГ сожалеют, что JIT до сих пор не получила из Москвы удовлетворительного ответа на просьбы следователей о правовой помощи. При этом Фиц приветствовала инициирование судебного дела, о котором объявили в Нидерландах и Австралии. Обе страны обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
Виновных это кого..?7 Хуйла...шайгу..суркова..и прочую издоту..?? Они что сами себя привлекут к суду..?? В Германии бредят....
водкубоярышник, баб к себе не зовут. Смотрят друг на друга и шепотом повторяют: "У меня из-за нашего х@йла такая ж#па..."
- О майн гот!...
На фоне европейских ничтожеств даже Путин выглядит эпическим героем
4 ч ·
Ecclesiastes 1:9:
What has been will be again,
what has been done will be done again;
there is nothing new under the sun.
Для аналогии возьмем дело Каддафи- Локерби. Тоже есть Диктатор и есть свой сбитый Боинг. Хотя сразу скажу- сейчас ситуация другая. Санкции уже введены (по другой причине) и скорость событий с того времени очень возросла- всё происходит намного стремительнее. Но все равно вы должны представлять- как это происходит.
Итак, в Декабре 1988 года в небе над шотландским местечком Локерби был взорван пассажирский Boeing 747 американской авиакомпании Pan Am, выполнявший рейс № 103 из Лондона в Нью-Йорк, в результате чего погибли 270 человек, среди которых были граждане многих стран, больше всех- американцев.
Подозрение пало на ливийские спецслужбы.
В 1992-93 годах Совбез ООН вводит очень жесткие санкции против Ливии.
1999 год- суд во Франции заочно приговаривает 6 граждан Ливии (включая мужа сестры жены Каддафи- зама руководителя ливийской спецслужбы) к пожизенному. Против самого Каддафи обвинений не было. Ливия выплачивает 31 млн. долл родственникам.
В этом же году позже Каддафи соглашается выдать двоих подозреваемых для суда в нейтральной стране. Суд состоялся в голландском Утрехте на территории бывшей американской базы. Приговор был вынесен в 2001 году- одному пожизненное, второй- оправдан.
В 2003 году Ливия частично признает свою вину, как государство, и соглашается выплатить 3 млрд долл. родственникам погибших (по 10 млн. долл за каждого).
В сентябре 2003 года Совбез ООН снимает санкции с Ливии.
Но Каддафи не получал иммунитет этим все равно. И, как вы все знаете, в 2011 был растерзан толпой повстанцев.
Вот такая поучительная, но не скорая история.
"Сколь веревочке не виться..", как говорится.
ГДЕ???
Через три тижні вони лицемірно посміхатимуться і цілуватимуться з путіним на стадіонах кровавого «футбольного свята»