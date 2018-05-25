 За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
За время работы программы "Доступные лекарства" пациенты получили препаратов по 20 млн рецептов на сумму около 900 млн гривен.
В Минздраве отмечают, что правительственная программа побуждает украинцев систематически посещать врачей. Это дает возможность терапевтам контролировать течение хронических заболеваний, вовремя корректировать лечение и предупреждать возможные осложнения.
Регулярный прием лекарств и посещения врача существенно повлияли на уменьшение количества критических состояний у пациентов.
"За год работы программы "Доступные лекарства", количество пациентов с нормализованным сахаром в крови при диабете 2 типа увеличилось на 6,5%. Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилась на 4,2%. Почти на 6% меньше украинцы вызвали скорую из-за приступов бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.
А то, что убрали, уничтожили, укокошили Медицинские приемные пункты и маленькие больницы в селах, то это им по фую, ведь они решают человеческие жизни сидя в Киевских апартаментах в городе Киев а женщине при родах нужно пистячит 70 км. в Районный единный центр на 87 сел в округе и от 70 км. до 250 км. что-бы родить.
Бля, что самое страшное так это то, что Украина превращается в Кацапию, где все бабло из всей страны, из каждого бедного села Украины идет в Киев на Банковую на дележ из кино "это мене, это еще раз мене, это на всю жизнь мене. а это тебе красивая шляпа"...