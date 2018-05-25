 За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

За время работы программы "Доступные лекарства" пациенты получили препаратов по 20 млн рецептов на сумму около 900 млн гривен.

В Минздраве отмечают, что правительственная программа побуждает украинцев систематически посещать врачей. Это дает возможность терапевтам контролировать течение хронических заболеваний, вовремя корректировать лечение и предупреждать возможные осложнения.

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Регулярный прием лекарств и посещения врача существенно повлияли на уменьшение количества критических состояний у пациентов.

"За год работы программы "Доступные лекарства", количество пациентов с нормализованным сахаром в крови при диабете 2 типа увеличилось на 6,5%. Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилась на 4,2%. Почти на 6% меньше украинцы вызвали скорую из-за приступов бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.

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