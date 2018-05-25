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Все про:лекарства (741) Минздрав (1583) скорая (189)

 За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав

За время работы программы "Доступные лекарства" украинцы вызывали скорую помощь в связи с сердечно-сосудистой недостаточностью, критическими состояниями бронхиальной астмы и диабетом 2 типа, на 17 тыс. раз меньше.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

За время работы программы "Доступные лекарства" пациенты получили препаратов по 20 млн рецептов на сумму около 900 млн гривен.

В Минздраве отмечают, что правительственная программа побуждает украинцев систематически посещать врачей. Это дает возможность терапевтам контролировать течение хронических заболеваний, вовремя корректировать лечение и предупреждать возможные осложнения.

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Регулярный прием лекарств и посещения врача существенно повлияли на уменьшение количества критических состояний у пациентов.

"За год работы программы "Доступные лекарства", количество пациентов с нормализованным сахаром в крови при диабете 2 типа увеличилось на 6,5%. Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилась на 4,2%. Почти на 6% меньше украинцы вызвали скорую из-за приступов бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Лекарства по 4 программам госзакупок отправлены в регионы, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3068178
 
 
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Хорошо, что им не пришла в голову мысль - доступные похороны и доступные кладбища...Скорая выпадет вообще, как ненужное звено.
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Братские могилы - это дешевле и экономически выгодно...
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Интересно, как доступные лекарства могут вылечить критическое состояние больных ? Как правило, серьезные болезни лечатся дорогими лекарствами. Может быть, после доступных лекарств вообще отпадала необходимость вызова скорой помощи ? Черный юмор, если что.
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У них сократился перечень состояний, на которые выезжает скорая. Связи между вызовами и лекарствами точно нет, но можно поискат между вызовами и смертностью
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Это потому что люди не знают во сколько денег может обойтись эта скорая
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Опять вранье, пообщайтесь с врачами на Стрелецкой 21 в г.Киев.
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Гнойсману нечем отчитаться, на него все плюются, Данилюк вообще на три буквы послал (звягильский в письме жаловался). А у корыта остаться очень хочется. Вот и придумывают себе заслуги, лозунгами патетически кидается чего там украинцы достойны (но от такого премьера точно не дождутся), высказывается о принятии закона (к чему отношения не имеет, он исполнительная власть, а не законодательная ВР) мы же лохи, возьмем и сдуру поверим
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От піляті! Та їх ж просто приймати перестали, ті виклики! Що ж ви тварюки творите?
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просто скоро выборы и надо придумывать победы ведь реальных нет(((
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А эта ведьма, которая И.О.- всё мифы развеивает. Каждый день! Она явно- "припудренная".
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17 000 на 40 000 000 человек в стране ? Это бла достижение.
А то, что убрали, уничтожили, укокошили Медицинские приемные пункты и маленькие больницы в селах, то это им по фую, ведь они решают человеческие жизни сидя в Киевских апартаментах в городе Киев а женщине при родах нужно пистячит 70 км. в Районный единный центр на 87 сел в округе и от 70 км. до 250 км. что-бы родить.
Бля, что самое страшное так это то, что Украина превращается в Кацапию, где все бабло из всей страны, из каждого бедного села Украины идет в Киев на Банковую на дележ из кино "это мене, это еще раз мене, это на всю жизнь мене. а это тебе красивая шляпа"...
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к весне 19 года скажут: "Надобности с "скорых" нет вообще - возле каждого дома построена будка по продаже лекарств"
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те на 17 тыщ население сократилось? яка вдала реформа..недарма кажуть , що населення в 25 млн влаштуэ всых
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Кацапсины и зрадоидиоты, не надо трандеть. Программа "Доступные лекарства" реально работает и благодаря ей многие пенсионеры и малоимущие люди действительно экономят на лекарствах.
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Позвали забугорную санитарку, чтобы похоронить нацию. Пуцен убивает на фронте, супрун из нутри....
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Во клоуны ,люди не вызывают скорую,потому что у них бабок нет на лечение и даже если их скорая заберёт на больничку,то там без бабла кинут на коридоре умирать ... За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав - Цензор.НЕТ 1191
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав
 
 
 
 
 
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