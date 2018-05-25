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 Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине

Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял обращение к духовенству и верующим относительно вопроса автокефалии, в котором указывает на целесообразность возобновления в стране церковного единства, а не закрепления разделения посредством параллельной церковной юрисдикции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам по поводу инициатив по "предоставлению Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

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"В течение последних недель в нашей стране активно обсуждается возможность одностороннего предоставления Константинопольским патриархатом "Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине". Украинская Православная Церковь до сих пор не получала от Константинопольского патриархата никаких официальных сообщений по этому вопросу. Вместе с тем нам известно, что Поместные Православные Церкви мира также не получали из Константинополя официальных писем, которые касались бы данного вопроса. По просьбе Предстоятелей Поместных Православных Церквей, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к ним с письмами, в которых проинформировал о текущей ситуации в украинском Православии, а также изложил отношение Украинской Православной Церкви к инициативам предоставления "Томоса об автокефалии". На сегодняшний день известно, что Предстоятели и Соборы епископов Поместных Православных Церквей выражают настороженное и негативное отношение к предоставлению упомянутого Томоса как средства преодоления раскола в украинском Православии. В частности, среди Поместных Церквей общим является мнение о необходимости возврата схизматических церковных групп в лоно канонической Церкви, что позволит обсуждать вопрос статуса единой канонической Церкви", - говорится в обращении УПЦ (МП).

"Такая позиция Поместных Православных Церквей мира совпадает с позицией нашей Церкви. Украинская Православная Церковь от начала возникновения раскола последовательно выступала за восстановление церковного единства. Однако, по нашему глубокому убеждению, путь к восстановлению церковного единства и к возможному автокефальному статусу не должен пролегать через легализацию раскола и замену им Церкви Христовой. В частности, в Постановлении Юбилейного Собора УПЦ, который состоялся в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 8 июля 2011 года, было отмечено, что"…восстановление единства украинского Православия должно происходить согласно канонам Православной Церкви, без вмешательства политических сил и через возвращение тех, кто отошел, в лоно канонической Украинской Православной Церкви"(пункт 11). Главным критерием в принятии всех церковных решений является польза для Церкви, а метод принятия таких решений должен заключаться в соборном обсуждении важных и актуальных как для отдельной Поместной Православной Церкви, так и для всего мирового Православия вопросов. Любые единоличные или односторонние действия в среде Церкви являются нарушением принципа соборности и угрожают единству Церкви", - заявили в УПЦ (МП).

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По мнению Московского патриархата "с новейшей истории Православной Церкви в Украине можно сделать вывод, что нарушение принципа соборности, отсутствие чувства пульса настоящей внутренней церковной жизни, а также вмешательство политических и других нецерковных сил во внутренние дела Церкви собственно и привело к возникновению раскола в украинском Православии".

"Дискуссия о предоставлении автокефального статуса Православной Церкви в Украине длится уже почти 100 последних лет. Однако, за все это время всем инициативам в этом направлении не хватало духа соборности и соблюдения церковных правил, что привело к самовольным образованиям неканонических структур: сначала "Украинской Автокефальной Православной Церкви", а затем — "Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". Таким образом, исторический опыт указывает на то, что отсутствие канонического сознания и послушания Церкви, отсутствие соборного обсуждения важных церковных вопросов, недостаток терпения и взаимопонимания, гордость, а также вмешательство политических факторов в церковные вопросы — все это ведет не к церковному единству, а только к расколам. А потому, это ошибочный путь, которым не должна идти Церковь Христова", - говорится в обращении.

"История Церкви свидетельствует о том, что те попытки единения, которые проводились "сверху", часто не воспринимались церковным народом, поскольку имели политические причины и не принимали во внимание особенностей внутренней церковной жизни. После таких "объединений" по инициативе и с активным участием государственной власти храмы становились пустыми, потому что церковный народ чувствовал искусственность таких "объединений". Вмешательство в этот процесс посторонних для Церкви сил может еще больше разделить наш народ, и вместо желаемого для всех нас единства мы можем получить еще больше разделения. Автокефальный статус имеет сугубо технический церковный характер, который заключается в содействии проповеди Евангелия на территории отдельного государства, и не может быть инструментом в геополитической борьбе. Вместе с тем, автокефальный статус предоставляется всей Церкви в рамках определенной территории. В связи с этим необходимо осознавать, что появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, что не только будет угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда", - заявили в УПЦ (МП).

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"Выход из этой ситуации видится в восстановлении церковного единства в Украине, а не в закреплении церковного разделения путем установления параллельной церковной юрисдикции. Мы разделяем обеспокоенность государственной власти Украины наличием церковного раскола в нашей стране. Впрочем считаем, что для успешного решения этой проблемы нужны другие условия, в частности мир и стабильность в нашем Государстве. Мы всегда способствовали и будем способствовать Государству в вопросах нравственного и патриотического воспитания, но выступаем против использования Церкви в геополитической борьбе. Подтверждаем открытость и готовность к любому конструктивному сотрудничеству и диалогу с целью достижения церковного единства", - резюмировали в УПЦ (МП).

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068177
 
 
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Прикольно слышать о постронеемм вмешательстве от попов с Лубянки.
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и что самые "посторонние" для Украины они сами и есть...!
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московские монголы решили свои порядки в Украине устанавливать
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На 100% эти попы в генеральском звании и в церковном облике - как хамелеоны себя ведут!!
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Згадайте як онуфрій та його прихвостні демонстративно відмовилися вшанувати вставанням пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.. Оце все, що нам потрібно знати про онуфрія та церкву, котру він представляє в Україні.. Не Богу він служить, Бог для онуфрія лише спосіб заробітку..
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Хто з них взагалі служить Богу? Вони підсаджують клієнтуру (платників) на те що у психіатрів та наркологів називається аддикція. До аддикцій відносяться алкоголізм, тютюнопаління, морфінізм, ненеажерливість, ігроманія, інтернет-залежність та інші "привьічки нехорошие" (С).
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онуфрий решил..что он церковное х..ло..смери гордыню онуфрий..
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РАБссиянский ГУЛАГовский КГБэшный прихвостень пасть открыл...
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Пішли нах, виблядки гебешні! Самі не звалите, відстріляємо!
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Ну так подтвердите что Церковь отделена от государства! А как она может это подтвердить если верховный иерарх постоянно тусит с диктатором .Это и есть доказательство того что на сегодня УПЦ МП является филиалом рф в Украине
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Эти московские антиукраинские шавки делали, делают и будут делать всё, чтобы уничтожить Украину. Вас, суки, ждет ад.
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а в чем раскол..непонятно..что у онуфрия православее правее?
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Что там у Талькова на сей счёт?.... Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 2955
...где "священник" под рясой скрывает КГБэшный погон...,не вращайте Глобус... Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 2955на Земле такого гоффна вам не сыскать.......
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"Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине" - очень много внимания мы уделяем демагогии пятой колонне кремлёвского беса путлера, вместо того, чтобы уже давно, без проволочек решить наш, внутренний, украинский вопрос.
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Будучи атеистом, дела церкви не комментирую. Но как патриот, требую закрыть и убрать с территории Украины филиал ФСБ в виде МП православной церкви. ☹️
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Под грустное мычание,
Под бодрое рычание,
Под дружеское ржание рождается на свет
Большой секрет для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой секрет! Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 5692
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Бояться втратити паству а отже і вплив на українців.
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А чому в таких темах не видно .соєвих с...? Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 6929
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они атеисты..
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Как это атеисты?А в в святого Барыгу кто верует?
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Наглый беспринцмпный высер ФСБ шных попов!Эти ссуки не догоняют,что их блядей уже просто ненавидят,и терпеть не могут!Падлы,радовались бы,что сейчас вопрос не стоит,что бы вас запретить,или дать вам под жопу,только не мешайте животные!
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РуSSко-фашистская секта мАсковского ОПГ.
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На РАБссии никогда не было православия,было правоверие.
Академик Николай Левашов.Ютьюб.
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Онуфрий, обходил бы ты лучше Онежское озеро...
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" возврат схизматических церковных групп в лоно канонической Церкви" (!) Феесбешна агентура в підрясниках спить і бачить Україну в "лоні" масковської імперії. Геть відвертих ворогів української державності - московських попів з України!
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Почему они себя называют украинской церковью? В лучшем случае - украинский филиал МП ФСБ
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Крещение Киевской Руси 988 год.Покажите мне на карте города Питирьбюрг Екатеринбург или Шлиссельбург с Оренбургом?Странные названия гарадов рюсских...Вы не находите? Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 6504Чисто немецкие Бюргеры...Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 6504
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так потому и автокефалии Украина добивается,шоб постороннние силы не совали свой кацапский нюх Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине - Цензор.НЕТ 6509
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зараз вирішується куди зсунеться центр православія.
або у Варфоломія вистачить впливу і сміливості стати
таким центром, або мп отримує визнання свого
силового впливу..
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Ваш народ по мокшанским болотам с калорадом бегает
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А ведь Гиркин с ними из Одной Секты - Убийц в Рясах!
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" наш народ" - резануло слух . Как то не хочется быть в составе " их народа " .
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Изгнание кацапячих попов с Украины очень важно сточки зрения пропаганды и влияния кремляди. Это сатанинское кодло , да и вообще московитская идея православия головного мозга один из главнейших столбов кремлёвской пропаганды. Я уже молчу что эти мрази попы поголовно работают на ФСБ, да и просто люто ненавидят Украину и всё украинское. Гнать вшивых московитских попов с Украины. Украине просто жизненно необходима зачистка от этого бесовского гебнявого кодла в рясах.
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Патриарх Тихон пытался спасти РАБссию в 1924 году.незадолго до смерти...но его убили в 1925 году....,убили и другого Патриарха, Алексия в декабре 2008 года...,забили до смерти бейсбольными битами...,за отказ благословить войну с Грузией в августе 2008 года...
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"Иностра́нный аге́нт (также зарубе́жный представи́тель) - лицо (физическое или юридическое), представляющее интересы доверителя за рубежом[1]. В законодательствах ряда стран иностранными агентами называются лица или организации, занимающиеся внутриполитической деятельностью по поручению иностранного государства; на деятельность таких иностранных агентов налагаются ограничения. "
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Ох как эти расеянские попы-педерасты нешуточно взволновались об украинском народи и безопасности государства Украина, ну прям матери Тарезы.)))
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Жили бы по писанию,то не убивали бы Украину и украинцев-эти Слуги Дьявола!
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Опять отец Онуфрий осерчал, озлился: окститесь, окаянные, очнитесь, отдайтесь - озолочу!
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Патриарха Всея РАБссии Филиппа II кстати тоже убили,вернее сожгли и тоже в декабре ...1569 года..
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Странная традиция на Мацковии мочить в сортире Патриархов.........
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гниды лубянские несут ахинею про раскол
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Грйобані мацковські попи,ваш народ- чудь,меря мокша,весь,ерзя,мордва та проча куета...От їм і розказуйте свої байки...
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МП это не церковь, а государственный орган эрефии такой как мвд, фсб - такая же спецслужба. Пора уже это понять.
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Выгнать из Лавры на фиг.
И СБУ ПОДКЛЮЧИТЬ - пусть разберуться в антигосударственной деятельности мацковского пархата
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Диагноз : ОПГ Тамбовского кооператива "Озеро" при Рюсскам ГУЛАГе,так точнее Втручання сторонніх для Церкви сил може розділити наш народ і загрожуватиме безпеці держави, - УПЦ (МП) про автокефалію в Україні - Цензор.НЕТ 2058
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Вообще не ясно сто эти ФСБшные личинки в Украине до сих пор делают.
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упц мп какое отношение имеет к церкви хотя бы к какой то религиозной секте Втручання сторонніх для Церкви сил може розділити наш народ і загрожуватиме безпеці держави, - УПЦ (МП) про автокефалію в Україні - Цензор.НЕТ 6500
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине
 
 
 
 
 
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