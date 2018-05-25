 Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам по поводу инициатив по "предоставлению Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

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"В течение последних недель в нашей стране активно обсуждается возможность одностороннего предоставления Константинопольским патриархатом "Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине". Украинская Православная Церковь до сих пор не получала от Константинопольского патриархата никаких официальных сообщений по этому вопросу. Вместе с тем нам известно, что Поместные Православные Церкви мира также не получали из Константинополя официальных писем, которые касались бы данного вопроса. По просьбе Предстоятелей Поместных Православных Церквей, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к ним с письмами, в которых проинформировал о текущей ситуации в украинском Православии, а также изложил отношение Украинской Православной Церкви к инициативам предоставления "Томоса об автокефалии". На сегодняшний день известно, что Предстоятели и Соборы епископов Поместных Православных Церквей выражают настороженное и негативное отношение к предоставлению упомянутого Томоса как средства преодоления раскола в украинском Православии. В частности, среди Поместных Церквей общим является мнение о необходимости возврата схизматических церковных групп в лоно канонической Церкви, что позволит обсуждать вопрос статуса единой канонической Церкви", - говорится в обращении УПЦ (МП).

"Такая позиция Поместных Православных Церквей мира совпадает с позицией нашей Церкви. Украинская Православная Церковь от начала возникновения раскола последовательно выступала за восстановление церковного единства. Однако, по нашему глубокому убеждению, путь к восстановлению церковного единства и к возможному автокефальному статусу не должен пролегать через легализацию раскола и замену им Церкви Христовой. В частности, в Постановлении Юбилейного Собора УПЦ, который состоялся в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 8 июля 2011 года, было отмечено, что"…восстановление единства украинского Православия должно происходить согласно канонам Православной Церкви, без вмешательства политических сил и через возвращение тех, кто отошел, в лоно канонической Украинской Православной Церкви"(пункт 11). Главным критерием в принятии всех церковных решений является польза для Церкви, а метод принятия таких решений должен заключаться в соборном обсуждении важных и актуальных как для отдельной Поместной Православной Церкви, так и для всего мирового Православия вопросов. Любые единоличные или односторонние действия в среде Церкви являются нарушением принципа соборности и угрожают единству Церкви", - заявили в УПЦ (МП).

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По мнению Московского патриархата "с новейшей истории Православной Церкви в Украине можно сделать вывод, что нарушение принципа соборности, отсутствие чувства пульса настоящей внутренней церковной жизни, а также вмешательство политических и других нецерковных сил во внутренние дела Церкви собственно и привело к возникновению раскола в украинском Православии".

"Дискуссия о предоставлении автокефального статуса Православной Церкви в Украине длится уже почти 100 последних лет. Однако, за все это время всем инициативам в этом направлении не хватало духа соборности и соблюдения церковных правил, что привело к самовольным образованиям неканонических структур: сначала "Украинской Автокефальной Православной Церкви", а затем — "Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". Таким образом, исторический опыт указывает на то, что отсутствие канонического сознания и послушания Церкви, отсутствие соборного обсуждения важных церковных вопросов, недостаток терпения и взаимопонимания, гордость, а также вмешательство политических факторов в церковные вопросы — все это ведет не к церковному единству, а только к расколам. А потому, это ошибочный путь, которым не должна идти Церковь Христова", - говорится в обращении.

"История Церкви свидетельствует о том, что те попытки единения, которые проводились "сверху", часто не воспринимались церковным народом, поскольку имели политические причины и не принимали во внимание особенностей внутренней церковной жизни. После таких "объединений" по инициативе и с активным участием государственной власти храмы становились пустыми, потому что церковный народ чувствовал искусственность таких "объединений". Вмешательство в этот процесс посторонних для Церкви сил может еще больше разделить наш народ, и вместо желаемого для всех нас единства мы можем получить еще больше разделения. Автокефальный статус имеет сугубо технический церковный характер, который заключается в содействии проповеди Евангелия на территории отдельного государства, и не может быть инструментом в геополитической борьбе. Вместе с тем, автокефальный статус предоставляется всей Церкви в рамках определенной территории. В связи с этим необходимо осознавать, что появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, что не только будет угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда", - заявили в УПЦ (МП).

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"Выход из этой ситуации видится в восстановлении церковного единства в Украине, а не в закреплении церковного разделения путем установления параллельной церковной юрисдикции. Мы разделяем обеспокоенность государственной власти Украины наличием церковного раскола в нашей стране. Впрочем считаем, что для успешного решения этой проблемы нужны другие условия, в частности мир и стабильность в нашем Государстве. Мы всегда способствовали и будем способствовать Государству в вопросах нравственного и патриотического воспитания, но выступаем против использования Церкви в геополитической борьбе. Подтверждаем открытость и готовность к любому конструктивному сотрудничеству и диалогу с целью достижения церковного единства", - резюмировали в УПЦ (МП).

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.