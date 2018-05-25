 Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По словам Блока, он провел телефонный разговор со своим коллегой из России Сергеем Лавровым и проинформировал его о расследовании, но Лавров продолжает отрицать причастность российской стороны к катастрофе.
Отмечается, что Блок сообщил, что российской стороне до сих пор не удавалось сотрудничать с ведущей расследование международной группой. Министр Нидерландов призвал Россию изменить такое отношение.
"Мы просим российскую нацию выплатить компенсацию", - заявил Блок.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
они несколько другие
Вопрос: а что ему, блть мешало взять собачку и свалить, тупо положив болт на жестокий приказ?
Учительница, помнится, тоже зависла, когда я в классе озвучил этот вопрос - после чего сказала, мол, "так было по замыслу автора".
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
%уй на стене нарисовать...
Сказать - Икона..
Будут верить"
Это все, что нам нужно знать о европейских политиках..., до этого Меркель в засос....
Злой Одессит @zloy_odessit 2 ч.2 часа назад
Встреча Марона и Путина показала, что Париж волнуют лишь его собственные интересы (в данном случае раздел Сирии), а МН-17, загубленные жизни европейцев и тем более Украина - это все фон Тем более что французов в МН-17 не было - можно и руку убийце пожать https://uc.od.ua/columns/1533/1202882 …
Напомните мне когда кто то из них был в Украине последний раз...?
А Ходорковскому 50 лямов уже выплатили?
Становитесь в очередь, нидеры. Или в отместку мост русским разбомбите. который вы же и строили.
25 мая в 17:14
Поделиться
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в теракте против рейса MH17 и предлагают откупиться
Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в теракте против рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшем в июле 2014 года. Это обвинение было облачено в максимально «толерантный» тон.
«Правительство делает следующий шаг, официально считая Россию ответственной», - заявил в пятницу, 25 мая, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Он посетовал, что привлечь к ответственности государство - это сложная юридическая процедура. В то же время глава МИД Австралии Джули Бишоп официально возложила на Москву прямую ответственность за уничтожение малайзийского «Боинга».
По словам Блока, власти России ответственны за отправку в Украину установки «Бук», с помощью которой была выпущена ракета, сбившая пассажирский самолет. При этом он отметил, что Россия по-прежнему отрицает свою причастность к этому к теракту.
Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в диалог с целью «найти решение, которое позволит добиться справедливости по отношению к людям, перенесшим ужасные страдания и понесшим ущерб», заявил глава МИД Нидерландов.
«Мы призываем российское государство предложить компенсацию» близким жертв рейса MH17», - сказал Стеф Блок.
Это заявление Блока можно расценить как прямое предложение России откупиться за массовое убийство. Убийце предлагают «вступить в диалог», чтобы найти некое «решение». Иными словами, массовому террористу-убийце предлагают «поговорить и откупиться» за теракт, забыть проблему навсегда и отметить сделку дружеской вакханалией на шабаше под названием «Чемпионат мира по футболу 2018».
Трусливое паскудство Запада оформлено в соответствующие формулировки, с помощью которых пытаются избежать прямого обвинения России и лично в Путина в демонстративном убийстве сотен людей.
Так МИД Нидерландов заявил: «Россия несёт ответственность за то, что отправила на Украину ракетный комплекс, сбивший MH17». Вместо того, чтобы прямо сказать, что Россия сбила самолет, какая-то путанная муть с полунамеками.
А вот еще одна позорная словесная эквилибристика уже от госдепа США: «Госдеп США призывают Россию прояснить её роль в авиакатастрофе».
Что значит «прояснить свою роль»? Это все равно что призывать уличенного в убийстве преступника «прояснить свою роль в убийстве
Напомним, что пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Две трети жертв русского теракта были подданными Нидерландов.
Напомним также, что по данным украинской разведки на самом деле русские хотели сбить свой пассажирский самолет, обвинить в теракте украинскую армию и использовать это обвинение для массированного наступления на Киев и оккупацию Украины.
Фактическим подтверждением этих планов стал тот факт, что русская банда «МО России» выступила с заявлением, в котором объявила, что ракета, выпущенная из системы «Бук» была украинского производства (еще со времен Советского союза) и имеет соответствующую маркировку, подтверждающие эти данные.
Т.е. это заявление «МО России» ясно указывает на то, что это не было случайным трагическим происшествием, а русские тщательно подготовились к теракту и намеревались обвинить во всем Украину, использовав для «доказательства» «украинскую» ракету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
никогда кацапы на ето не пойдут, не тому их в кегебах учили.
будут брехать и изворачиваться, как глисты, до последнего,
а значит будет больше полезных санкции...
Суки, так вам гроші важливіше? А може все ж таки в першу чергу вимагати суду над цією плюгавою мавпою?
Как Украину нагнули за еврейский самолет
Раз отрицает результат расследования нескольких стран, тогда нужно ставить вопрос об изоляции россии на международной арене, как мирового террориста, а российский режим пора признать террористическим и прекратить с ним всякие отношения.