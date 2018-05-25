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Все про:компенсации (221) Нидерланды (757) Россия (69391) Боинг-777 Malaysia Airlines (855) БУК (598)

 Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о наличии прямой взаимосвязи между вооруженными силами России и сбившем МН17 "Буком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По словам Блока, он провел телефонный разговор со своим коллегой из России Сергеем Лавровым и проинформировал его о расследовании, но Лавров продолжает отрицать причастность российской стороны к катастрофе.

Отмечается, что Блок сообщил, что российской стороне до сих пор не удавалось сотрудничать с ведущей расследование международной группой. Министр Нидерландов призвал Россию изменить такое отношение.

"Мы просим российскую нацию выплатить компенсацию", - заявил Блок.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068171
 
   
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Вот Гад! И не чешется,видно в бункере надеется переждать..??
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Не мешало бы рядом с ним, разместить на этом плакате, фотографии и его дочурок. Дабы ВСЕ люди знали, как его самого, так и его выкидышей в лицо.
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может какой то потерпевший от действий хуйла захочет поздороваться с его дочками
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За те, щоб син лаптЄва жив у Швейцарії він може Швейцарії море ЛаптЄвих віддати.
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Кадирка на це не піде- знову розпочне різати дурні кацапські голови.. Доведеться скрєпним "русскім" тугіше затягнути паски.. Кацики - приходить час розплати за всі ваші злодіяння, юродиві..
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до речі, в цей день 1993 року Радою Безпеки ООН був створений у Гаазі Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії. а ви за футбол без полiтики?
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Всем недовольным в Европе сейчас рот "Северным потоком-2" закроют. Бизнес эз южиал.
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как-то ты по кацапски представляешь себе европейских граждан.

они несколько другие
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Вот кстати ещё в школе всегда недоумевал - Герасим-то после утопления Муму свалил от барыни.
Вопрос: а что ему, блть мешало взять собачку и свалить, тупо положив болт на жестокий приказ?
Учительница, помнится, тоже зависла, когда я в классе озвучил этот вопрос - после чего сказала, мол, "так было по замыслу автора".
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Так они же крепостные были, им нельзя свалить было. Тоже самое практически в СССР было. Нельзя было её покинуть. Скоро такое и в РФ может снова вернутся. Всё к этому идёт.
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Тем не менее свалил же. По закону как бы нельзя - но практически это выполнить было достаточно несложно, к тому же с технологиями 19 века беглого поди разыщи, там особо и заморачиваться с конспирацией не надо было.
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Потому что:
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
%уй на стене нарисовать...
Сказать - Икона..
Будут верить"

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Значит Лаврова будут топить вместо Муму,барыня так велела?
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дурака мерин клеет, сколько веревочке не виться ,конец все равно будет Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе - Цензор.НЕТ 6394
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Макрон приехал с женой - значит это визит дружественный.....
Это все, что нам нужно знать о европейских политиках..., до этого Меркель в засос....

Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе - Цензор.НЕТ 1868 Злой Одессит‏ @zloy_odessit 2 ч.2 часа назад
Встреча Марона и Путина показала, что Париж волнуют лишь его собственные интересы (в данном случае раздел Сирии), а МН-17, загубленные жизни европейцев и тем более Украина - это все фон Тем более что французов в МН-17 не было - можно и руку убийце пожать https://uc.od.ua/columns/1533/1202882 …

Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе - Цензор.НЕТ 4637
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Думаю не стоит всё воспоинимать буквально. Западная политика намного развитей нашей, они этим искусством овладели в совершенстве уже за многие годы. В политике много тонкостей и лицемерия. Конечно там и хитрожопость присутствует. Лидер страны в первую очередь будет беспокоиться интересами своей страны. Но всё же они прекрасно понимают кто такой путин, и к чему всё идёт. Вполне возможно что они его прощупывают, изучают. Могут встречаться с ним улыбаться ему, но при этом разрабатывать какие-то долгосрочные планы. У них не принято лупить в лоб, как это делают в постсоветском пространстве. То что путину приписывают какие-то многоходовчи может оказаться на деле что это ним играют а не он. РФ всё же опасный, непредсказуемый, можно даже сказать неадекватный противник с которым глупо говорить с позиции силы.
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Не згодний. Скажіть, який інтерес Франції був бойкотувати ПАР за "апартеїд"? Аж до ліквідації всіх контактів, навіть спортивних?
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Дмитро Черних - они к путьке ездят один за одним.....

Напомните мне когда кто то из них был в Украине последний раз...?
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кстати, где наши компенсации от русских за газ? все тут дружно праздновали? 4 ляма, по-моему?
А Ходорковскому 50 лямов уже выплатили? Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе - Цензор.НЕТ 3896

Становитесь в очередь, нидеры. Или в отместку мост русским разбомбите. который вы же и строили.
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Как же выплатят! Они и Израильскийна нас повесили.
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Израильский ТУ повесил на Украину персонально Кучма - коего в аккурат тогда держали за выступающие части тела делом Гии. Тогдашний МО - Кузьмук - был в полном ауте; хотя не факт, что теперь он это подтвердит.
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Там і зять слово кинув. За Ісраель, звісно.
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То кучма почепив . Незважаючи на те , що путенг опівночі заявив " ...то не була українська ракета "
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Всё как в русской Сказке- Битый не битого Везёт?
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Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении рейса MH17 и предлагают откупиться Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе - Цензор.НЕТ 2228

25 мая в 17:14

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Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе - Цензор.НЕТ 7951
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в теракте против рейса MH17 и предлагают откупиться

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в теракте против рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшем в июле 2014 года. Это обвинение было облачено в максимально «толерантный» тон.
«Правительство делает следующий шаг, официально считая Россию ответственной», - заявил в пятницу, 25 мая, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Он посетовал, что привлечь к ответственности государство - это сложная юридическая процедура. В то же время глава МИД Австралии Джули Бишоп официально возложила на Москву прямую ответственность за уничтожение малайзийского «Боинга».
По словам Блока, власти России ответственны за отправку в Украину установки «Бук», с помощью которой была выпущена ракета, сбившая пассажирский самолет. При этом он отметил, что Россия по-прежнему отрицает свою причастность к этому к теракту.
Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в диалог с целью «найти решение, которое позволит добиться справедливости по отношению к людям, перенесшим ужасные страдания и понесшим ущерб», заявил глава МИД Нидерландов.
«Мы призываем российское государство предложить компенсацию» близким жертв рейса MH17», - сказал Стеф Блок.
Это заявление Блока можно расценить как прямое предложение России откупиться за массовое убийство. Убийце предлагают «вступить в диалог», чтобы найти некое «решение». Иными словами, массовому террористу-убийце предлагают «поговорить и откупиться» за теракт, забыть проблему навсегда и отметить сделку дружеской вакханалией на шабаше под названием «Чемпионат мира по футболу 2018».
Трусливое паскудство Запада оформлено в соответствующие формулировки, с помощью которых пытаются избежать прямого обвинения России и лично в Путина в демонстративном убийстве сотен людей.
Так МИД Нидерландов заявил: «Россия несёт ответственность за то, что отправила на Украину ракетный комплекс, сбивший MH17». Вместо того, чтобы прямо сказать, что Россия сбила самолет, какая-то путанная муть с полунамеками.
А вот еще одна позорная словесная эквилибристика уже от госдепа США: «Госдеп США призывают Россию прояснить её роль в авиакатастрофе».
Что значит «прояснить свою роль»? Это все равно что призывать уличенного в убийстве преступника «прояснить свою роль в убийстве
Напомним, что пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Две трети жертв русского теракта были подданными Нидерландов.
Напомним также, что по данным украинской разведки на самом деле русские хотели сбить свой пассажирский самолет, обвинить в теракте украинскую армию и использовать это обвинение для массированного наступления на Киев и оккупацию Украины.
Фактическим подтверждением этих планов стал тот факт, что русская банда «МО России» выступила с заявлением, в котором объявила, что ракета, выпущенная из системы «Бук» была украинского производства (еще со времен Советского союза) и имеет соответствующую маркировку, подтверждающие эти данные.
Т.е. это заявление «МО России» ясно указывает на то, что это не было случайным трагическим происшествием, а русские тщательно подготовились к теракту и намеревались обвинить во всем Украину, использовав для «доказательства» «украинскую» ракету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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заплатить - ето значит признать вину.
никогда кацапы на ето не пойдут, не тому их в кегебах учили.
будут брехать и изворачиваться, как глисты, до последнего,
а значит будет больше полезных санкции...
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Ну, дайте їм трошки ше повиламуватися )) Нізя же так. А компенсацію вам виплатять. Від нордстріма вам "врєзку" під водою виведуть. І будете в шоколаді...
Суки, так вам гроші важливіше? А може все ж таки в першу чергу вимагати суду над цією плюгавою мавпою?

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Может быть не прямо так, но будет именно так
Как Украину нагнули за еврейский самолет
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"Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе" - ничего удивительного, всё кремлёвское террористическое гнездо загнано в угол, и поскольку население зомбировано, то и тормоза внутри Кацапстана на их неадекватные поступки, фактически нет, а это значит, что реакция Запада должна быть молниеносная и беспощадная.
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дайте денег и будем дальше дружить? и чертов мост уже построили и на футбол поедут, беспринципные овощи.
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"Мы просим нацию выплатить компенсацию" мда насколько ощущается некомпетентности главы мид нидерландов. Это рашинские ублюдки им по*** на ваши жалостливые поскуливания, вы даже им удовольствие доставляете.
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Всё, что надо принципиальным европейцам, - выплатить компенсацию...
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Тупик,тогда придется Лошади признать наличие своих горе вояк на востоке Украины.А потом уже трудно будет сказать (ИХТАМНЕТ)
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Глава МЗС Нідерландів зажадав від РФ виплатити компенсацію за знищення МН17, Лавров продовжує заперечувати причетність до катастрофи - Цензор.НЕТ 2727Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, а ви зробіть рішучий крок - поїдьте до них на відкриття ЧС з футболу (як більшість євроеліти) і ще там жалібним голоском попросіть за компенсацію за загиблих в МН17від кацапського Бука. Може москалі зглянуться на вас, жалюгідних євроімпотентів.
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якщо захід буде наполегливий то куйло свій в кріслі президента термін не відсидить, свої знищуть
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Дурка какая то... Потребовал... Нашел от кого. Да берите и арестовывайте по суду всю засрашью зарубежную собственность и добейтесь наконец не говорильни, а справедливости
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Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе

Раз отрицает результат расследования нескольких стран, тогда нужно ставить вопрос об изоляции россии на международной арене, как мирового террориста, а российский режим пора признать террористическим и прекратить с ним всякие отношения.


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Неужели все из психотерапевтического института сбежали?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе
 
 
 
 
 
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