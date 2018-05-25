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 Политика Украины
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Все про:Национальный корпус (96) Нацдружины (2)

 Глава "Нацдружин" (Харьков) Жорин: Карьер в Безлюдовке мы уже не блокируем. Делом занимается полиция

"Национальные дружины" сейчас не блокируют песчаный карьер в Безлюдовке на Харьковщине. Делом уже занимается полиция.

Напомним, вчера сообщалось, что "Национальные дружины" (Харьков) заблокировали карьер и остановили незаконную добычу песка в пгт. Безлюдовка Харьковской области.

В комментарии Цензор.НЕТ, глава "Терен Схід Національного Корпусу" Максим Жорин сообщил, что на данный момент блокирование карьера прекращено, однако работа его остановлена, а полиция завела уголовные дела. 

"Там два карьера было. Один - абсолютно нет никаких документов и принадлежит ... крышевал его Олег Ширяев. На второй - вроде есть какие-то документы, но их тоже до сих пор никто не предоставил, не показал. Поэтому и один, и второй карьеры до сих пор не работают. Полиция описала имущество и транспортные средства, которые там есть, - и все это стоит. Но еще ситуация в том, что через этот карьер, скажем так, выплыло еще много других дел, которыми занимается Олег Ширяев. Стало известно, что карьер - это лишь одно из небольших уголовных дел. Такие вещи, например, как контрабанда, были завязаны на Ширяеве. Это то, что мы уже знаем точно.

Сейчас мы уже ничего не блокируем абсолютно. Далее этими делами занимается полиция. Мы только привлекли внимание и вызвали туда полицию. Насколько я знаю, то уже открыты дела по этим карьерам. Дальше - это уже дело правоохранительных органов. Дело также открыто и по лесу. Ведь кроме того, что они добывали без документов здесь песок, они еще и уничтожали лес рядом. Они его не вырезали и не выпиливали, а мазали все столбы солидолом и ждали, пока деревья погибнут, чтобы потом их спилить", - рассказал Жорин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальные дружины" берут под свою защиту телеканал ZIK, - заявление. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3068169
 
 
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Возможно, главный акционер Нацдружин решил с их помощью взять контроль, но что-то не заладилось и пришлось подключать полицию.
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Националисты страдают хуйнёй поэтому их в Украине нет. Народ Украины не чувствует, что в Украине есть националисты, хотя спрос на национализм в Украине огромен - точнее на национал-социализм. Вертолётная площадка, карьеры, гей-парады, георгиевские ленточки... это удел маргиналов. В Украине нет националистов - есть голимые маргиналы. Увы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава "Нацдружин" (Харьков) Жорин: Карьер в Безлюдовке мы уже не блокируем. Делом занимается полиция
 
 
 
 
 
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