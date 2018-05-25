 Налоговой милицией Киева обеспечено возмещение в бюджет 2,7 млн гр. неуплаченного ЕСВ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212-1 УК Украины установлено, что руководитель одного из предприятий в течение 2017-2018 годов при начислении и выплате заработной платы работникам умышленно не начислял и не платил единый социальный взнос, в результате чего нанес 2,7 млн грн убытков бюджету.

В мае уголовное производство было направлено в суд, после чего подозреваемым был возмещен нанесенный государству ущерб в полном объеме.

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Учитывая данный факт, в настоящее время решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.