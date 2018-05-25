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Все про:Киев (15889) налоги (2427) налоговая милиция (1230) ГФС (2578)

 Налоговой милицией Киева обеспечено возмещение в бюджет 2,7 млн гр. неуплаченного ЕСВ

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 фигурант уголовного производства возместил в бюджет 2,7 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212-1 УК Украины установлено, что руководитель одного из предприятий в течение 2017-2018 годов при начислении и выплате заработной платы работникам умышленно не начислял и не платил единый социальный взнос, в результате чего нанес 2,7 млн грн убытков бюджету.

В мае уголовное производство было направлено в суд, после чего подозреваемым был возмещен нанесенный государству ущерб в полном объеме. 

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Учитывая данный факт, в настоящее время решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3068167
 
   
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А зарплата сотрудников этой налоговой наверное больше этой суммы
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговой милицией Киева обеспечено возмещение в бюджет 2,7 млн гр. неуплаченного ЕСВ
 
 
 
 
 
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