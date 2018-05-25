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 Политика Украины, За рубежом
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 Цель трехсторонних газовых переговоров - определение параметров транзита и гарантий после 2019 года, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по вопросу транзита российского газа через Украину после 2019 года должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который на днях выступил с инициативой скорейшего их проведения.

В ходе дискуссии об украинском газотранспортном маршруте после 2019 года в Брюсселе в пятницу он отметил, что среди этих параметров – минимальный годовой объем транзита, уровень тарифа и возможные гарантии, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

М.Шефчович подчеркнул, что Украина - один из наиболее важных транспортных маршрутов транспортировки российского газа в Европу. Он напомнил, что в 2017 году в сложных условиях по нему было транспортировано 93 млрд куб. м, что стало наибольшим показателем за последние семь лет.

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Вице-президент Еврокомиссии отметил, что последние годы подтвердили надежность этого маршрута и профессионализм в его управлении, несмотря на стоявшие перед Украиной вызовы.

"Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 контракта с "Газпромом". Продолжение долгосрочного транзита российского газа через Украину стратегически важно и имеет огромную влияние на энергетическую безопасность ЕС и Украины как с точки зрения факторов экономики, так и факторов безопасности поставок", – сказал М.Шефчович.

Он добавил, что по этому вопросу существует полный консенсус среди стран-членов ЕС, одновременно указав, что российский газ остается важным источником для Евросоюза.

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"Поэтому трехсторонние переговоры по этому вопросу необходимо начать как можно ранее, чтобы достичь соглашения", – пояснил вице-президент ЕК.

При этом он также сообщил, что в начале текущей недели в письме к российскому и украинскому правительству предложил начать такую трехстороннюю дискуссию в ближайшие недели и лично передал его украинскому премьеру Владимиру Гройсману в пятницу утром в Брюсселе.

М.Шефчович также отметил, что Германия и Франция - участники четырехстороннего "нормандского формата" - поддерживают такую позицию.

Комментируя итоги прошедшей утром в пятницу дискуссии с В.Гройсманом, вице-президент ЕК предположил, что такие трехсторонние переговоры могут пройти конструктивно и завершиться хорошим соглашением.

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Говоря о гарантиях, он назвал европейское законодательство и арбитраж. В связи с этим М.Шефчович выразил мнение, что недавние решения Стокгольмского арбитража по судебным спорам между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются хорошей основой для возобновления отношений между компаниями.

"Мы приветствовали решение Стокгольма. Полагаем, что это интерес всех - следовать ему", – сказал вице-президент Еврокомиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3068166
 
 
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с кем вы там договариваться будете? с хуйлом? ню-ню
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Все желающие давно знакомы со стоимостью россиянских гарантий.
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А зачем оно им? Они хотят без посредников: РФ напрямую в Германию поставлять, а Германия хочет быть газовым хабом ЕС и получать газ по сносной цене.
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как малые дети. Каките могут быть гарантии от убийцы, педофила и наркоторговца?
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Ваш Бисмарк уже все сказал про Расейские гарантии.
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да не будет никакого транзита после 2019 года. Вернее, гарантии-то дадут, конечно. Но путлер ими успешно подотрётся
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А переговоры вести можно долго. За это время и СП-2 построится, и дальнейшее продолжение этих переговоров уже не понадобится.
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Договоритесь о том, что Евросоюз будет закупать газ на русско-украинско границе и сам будет платить Украине за транзит - и проблема исчезнет навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель трехсторонних газовых переговоров - определение параметров транзита и гарантий после 2019 года, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович
 
 
 
 
 
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