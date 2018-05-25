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 Экономика
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Все про:пошлина (273) металлолом (112)

 Пошлина на металлолом защитит украинскую экономику, - Галасюк

Решение парламента об увеличении пошлины на металлолом до 42 евро/тонну защитит украинскую экономику позволит избежать рисков возникновения дефицита металлолома и позволит увеличить валютные пополнения бюджета.

Такое мнение разделяют эксперты металлургического рынка, пишет Обозреватель. Так, глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков поясняет: 85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье. По его словам, такое положение дел бьет по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия. "Поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", - сказал он.

После принятия законопроекта украинский лом будет экспортироваться в Приднестровье с повышенной пошлиной 42 EUR/тонну, тогда как поставки в Евросоюз будут облагаться спецпошлиной в 7,5 EUR/тонну.

В то же время глава Комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк заявил: законопроект позволит удержать рост цен в Украине и сохранить стабильный курс доллара. "Ситуация на мировых рынках обостряется. Цены на металлолом растут. Поэтому предлагается поднять данную пошлину до 42 евро за тонну", - сказал он, презентовав законопроект в парламенте. К слову, за год бюджетный эффект от пошлины на металлолом превысил 1 млрд грн.

Как ранее сообщалось, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что пошлина не помешает соглашению об Ассоциации с ЕС. " В Соглашении об Ассоциации Украины и ЕС есть график обнуления этой пошлины. Он рассчитан на 8 лет. С каждым годом ставка экспортной пошлины на поставки украинского металлолома в ЕС будет снижаться", - сказала она.

Напомним, в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял Закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

В 2017 году парламент продлил действие "металлургического закона" еще на 1 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3068163
 
 
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Ну вот как раз-таки в прошлом году благодаря пошлинам удалось практически полностью избежать дефицита металлолома. Тем более опять же, о каких интересах ломозаготовителей можно говорить, если от их экспорта выручка всё равно ничтожная. Это фактически тот же вывоз сырья, да ещё и дефицитного. Не говоря о том, что в сфере продажи металлолома часто задействованы офшорные схемы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПошлина на металлолом защитит украинскую экономику, - Галасюк
 
 
 
 
 
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