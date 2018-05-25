 Пошлина на металлолом защитит украинскую экономику, - Галасюк

Такое мнение разделяют эксперты металлургического рынка, пишет Обозреватель. Так, глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков поясняет: 85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье. По его словам, такое положение дел бьет по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия. "Поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", - сказал он.

После принятия законопроекта украинский лом будет экспортироваться в Приднестровье с повышенной пошлиной 42 EUR/тонну, тогда как поставки в Евросоюз будут облагаться спецпошлиной в 7,5 EUR/тонну.

В то же время глава Комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк заявил: законопроект позволит удержать рост цен в Украине и сохранить стабильный курс доллара. "Ситуация на мировых рынках обостряется. Цены на металлолом растут. Поэтому предлагается поднять данную пошлину до 42 евро за тонну", - сказал он, презентовав законопроект в парламенте. К слову, за год бюджетный эффект от пошлины на металлолом превысил 1 млрд грн.

Как ранее сообщалось, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что пошлина не помешает соглашению об Ассоциации с ЕС. " В Соглашении об Ассоциации Украины и ЕС есть график обнуления этой пошлины. Он рассчитан на 8 лет. С каждым годом ставка экспортной пошлины на поставки украинского металлолома в ЕС будет снижаться", - сказала она.

Напомним, в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял Закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

В 2017 году парламент продлил действие "металлургического закона" еще на 1 год.