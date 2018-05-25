 Россия готова к санкциям после обвинений в крушении МН17, - Володин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По словам Володина, Россия всегда готовится к разным сценариям. При этом он подчеркнул, что санкции являются тупиковым путем.
"Кто-то, кто их реализует, в первую очередь показывает слабость", - подчеркнул Володин.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
У СССР лозунг был "Догнать и перегнать".
А у РФ, похоже - "Догнить и перегнить".
а к антисанкциям?... ну там... Саратов отбомбить... Байкал нефтью залить...
"Сегодня мне звонил министр [иностранных дел] Нидерландов, рассказал то, что уже известно, - заявил Лавров, общаясь с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС. - Сказал, что у них нет никаких сомнений в том, что "Бук" приехал с территории РФ".
"Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он мне никакие факты не привел, - обратил внимание министр. - Сказал, что они хотят, чтобы Россия помогла эти факты установить на основе ничем не подкрепленных подозрений. Я ему напомнил, что РФ больше чем кто-либо сотрудничала с этим следствием, дала множество информации".
Мы Крым не оккупировали, но он почему-то НАШ...
На донбасе нас нет, но груз 200 регулярно принимаем...
и т.д. и т.п.
Но у суда-то будут все основания для вынесения решения. Так что лепет путина не украшает страну и ее население. Из великих превращаются в злобных и гадких гномиков.
Сергей Лавров вспомнил о совести
ТАСС уполномочен заявить:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает дело Скрипалей - никаких доказательств. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ.
"Очень напоминает дело Скрипалей, когда сказали "Highly likely это русские", но тут же сообщили, что расследование продолжается, и оно займет время, - указал Лавров. - Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести".
Министр также отметил, что его коллега из Нидерландов Стеф Блок не смог привести доказательств причастности РФ к крушению самолета...
Сергей Лавров решительно отверг обвинения России в причастности к трагедии как бездоказательные и необоснованные, подчеркнули в пятницу в МИД РФ по итогам его беседы с нидерландским коллегой.
ОТСЮДА
- Кто съел мою кашу?!
- Кто сидел на моём стуле?!
- Кто спал на моей кровати?!
- А вы докажите!!! - орала Маша, брызгая кашей, прыгая на кровати и размахивая ножкой от стула...
"Айетанимы" - с этих пор эта народная кацапская отмазка не канает.
Австралия и Нидерланды признали Россию ответственной за крушение самолета "Боинг" рейса МН17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года. Накануне международная следственная группа заявила, что пассажирский рейс MH17 был сбит из "Бука" российской 53-й бригады ПВО из-под Курска.
По сообщению на правительственном сайте Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.
Это уведомление - последняя возможность для России "сохранить лицо" и вступить в переговоры для "устранения несправедливости" и решить вопрос о внесудебной компенсации ущерба пострадавшим. Иначе - судебное разбирательство, которое неминуемо приведет к международной юридической ответственности России и ее руководства.
Евросоюз и НАТО тоже призвали Россию взять на себя ответственность за крушение самолета.
"Европейский совет призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать, чтобы установить виновных", - цитирует Франс пресс заявление главного дипломата Евросоюза Федерики Могерини.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Крушение MH17 стало глобальной трагедией и виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО неоднократно выражало полную поддержку мерам, предпринимаемым голландскими властями и другими, чтобы пролить свет на то, что случилось в тот ужасный день, и добиться справедливости для 298 погибших и их близких".
Глава британского МИД Борис Джонсон заявил: "Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Российские власти теперь должны ответить за свои действия в связи с катастрофой MH17".
По его словам, Британия полностью поддерживает требования государств-участников расследования к России.
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Вряд ли Россия сознается. Не для того она накладывала вето на решение совбеза ООН 29 июля 2015 г. и заблокировала создание международного трибунала по уголовному преследованию виновных в катастрофе гражданского авиалайнера. Не для того она по прежнему визжит на всех площадках - айетанимы и авыфсевврети. Не для того продолжает вопить адакажити. Потому что признаться в этом - это означает признать, что вооруженное вторжение России в Украину - факт, и что расиссьные байки про гражданскую войну - ложь. А это куда страшнее по последствиям, чем выплата компенсаций за сбитый родственникам жертв.
а сбривать нашивки со своих уебанов - это не слабость?
а обстреливать территорию Украины из-за поребрика - это не слабость?
а а бомбить мирных жителей запрещенными боеприпасами в Сирии - это не слабость?
чтобы ни туда, ни оттуда...
...
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении рейса MH17 и предлагают откупиться...
...
Санкции - отключить от Свифта и готовить полную изоляцию.
Депортировать все семьи русских.