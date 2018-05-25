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Все про:санкции (6772) Боинг-777 Malaysia Airlines (855) БУК (598) Володин (12)

 Россия готова к санкциям после обвинений в крушении МН17, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности российской стороны к возможным антироссийским санкциям, которые могут последовать после результатов расследования крушения МН17 на Донбассе, к которому причастна российская сторона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По словам Володина, Россия всегда готовится к разным сценариям. При этом он подчеркнул, что санкции являются тупиковым путем.

"Кто-то, кто их реализует, в первую очередь показывает слабость", - подчеркнул Володин.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068161
 
 
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А ведь всё началось с подводной лодки Курск,о которой Хуйло сказал,что Она Утонула,а теперь зенитно-ракетная бригада с Курска,змеинное Гнездо этот Курск?
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Начало было с терактов в масквабаде, потом чечня, потом курск на 4-6 месяце первого срока если не ошибаюсь
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не, ну володин означивает как: россия (т.е. РАСЕЯНЕ.. стадо) готово к санкциям.. а вот их хозяева в кремле? про них володин предпочитает молчать))
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Видимо имелось ввиду "готова" к санкциям. Что тоже спорно.
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готова до "введення" ) мазохісти довбані
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на спине у ботоксного место спиртом протрите - будут втыкать.
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П"ятнадцатий, там вже місця нема куди втикати та протирати. Дупа зализана . Таи одне, обо коляку зісмереки, або самого недопалка на гілляку.
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"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами"
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ты дывы! отдрессировали Россия готова к санкциям после обвинений в крушении МН17, - Володин - Цензор.НЕТ 9749.сами докладывают,мол "товарищ трамп,к санкциям готовы"
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Pan Doktor‏ @pan_dok 23 мая

У СССР лозунг был "Догнать и перегнать".
А у РФ, похоже - "Догнить и перегнить".
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Токарный станок тогда был ДИП 200, Дип-300,.....что означало Догнать И Перегнать-америку!
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ой, молодцы!
а к антисанкциям?... ну там... Саратов отбомбить... Байкал нефтью залить...
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Сподіваюсь, це європейці і американці готові добряче ввести агресору нових санкцій...
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о телефонном разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, в котором речь шла об обвинениях России в причастности к крушению в Донбассе в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. По словам российского министра, ситуация напоминает историю с покушением в Англии на экс-шпиона Сергея Скрипаля, в котором также обвиняют Россию.
"Сегодня мне звонил министр [иностранных дел] Нидерландов, рассказал то, что уже известно, - заявил Лавров, общаясь с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС. - Сказал, что у них нет никаких сомнений в том, что "Бук" приехал с территории РФ".
"Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он мне никакие факты не привел, - обратил внимание министр. - Сказал, что они хотят, чтобы Россия помогла эти факты установить на основе ничем не подкрепленных подозрений. Я ему напомнил, что РФ больше чем кто-либо сотрудничала с этим следствием, дала множество информации".
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ну, лавров что - обвинил фуйла во лжи? вовка фуйло утверждает что расея НЕ сотрудничала со следствием, а конь - "Я ему напомнил, что РФ больше чем кто-либо сотрудничала с этим следствием, дала множество информации"."
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Мы боинг не сбивали, но к санкциям готовы...
Мы Крым не оккупировали, но он почему-то НАШ...
На донбасе нас нет, но груз 200 регулярно принимаем...
и т.д. и т.п.
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Катастрофа Boeing 747 над Сахалином - крупная авиационная катастрофа, произошедшая в ночь на четверг 1 сентября 1983 года (среду 31 августа по Гринвичу) неподалёку от острова Сахалин и ставшая одной из крупнейших в истории авиации.Авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines (KAL) выполнял международный рейс KE007 (позывной - KAL 007) по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, а на его борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. Росія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 3163 потом санкции ,распад России...ой не так распад СССР Росія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 3163
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Как сейчас помню слова которые сказал тогда диктор, народу СССР.....- Самолёт УШЕЛ в СТОРОНУ МОРЯ!!! А люди подумали значит всё хорошо,раз УШЕЛ!
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Пока что подозреваемого в преступлении призывают к сотрудничеству со следствием. А подозреваемый обнаглел до того что заявляет о каком-то праве самому принимать участие в расследовании.
Но у суда-то будут все основания для вынесения решения. Так что лепет путина не украшает страну и ее население. Из великих превращаются в злобных и гадких гномиков.
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Пипл схавает!

Сергей Лавров вспомнил о совести
ТАСС уполномочен заявить:
Росія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 4906
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает дело Скрипалей - никаких доказательств. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ.

"Очень напоминает дело Скрипалей, когда сказали "Highly likely это русские", но тут же сообщили, что расследование продолжается, и оно займет время, - указал Лавров. - Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести".

Министр также отметил, что его коллега из Нидерландов Стеф Блок не смог привести доказательств причастности РФ к крушению самолета...

Сергей Лавров решительно отверг обвинения России в причастности к трагедии как бездоказательные и необоснованные, подчеркнули в пятницу в МИД РФ по итогам его беседы с нидерландским коллегой.

ОТСЮДА
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Маша и медведи (сказка от МО РФ)Росія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 74

- Кто съел мою кашу?!
- Кто сидел на моём стуле?!
- Кто спал на моей кровати?!

- А вы докажите!!! - орала Маша, брызгая кашей, прыгая на кровати и размахивая ножкой от стула...
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Тень ГаагиРосія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 2617
"Айетанимы" - с этих пор эта народная кацапская отмазка не канает.

Австралия и Нидерланды признали Россию ответственной за крушение самолета "Боинг" рейса МН17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года. Накануне международная следственная группа заявила, что пассажирский рейс MH17 был сбит из "Бука" российской 53-й бригады ПВО из-под Курска.

По сообщению на правительственном сайте Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.
Росія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 1066
Росія готова до санкцій після звинувачень у катастрофі МН17, - Володін - Цензор.НЕТ 2617Это уведомление - последняя возможность для России "сохранить лицо" и вступить в переговоры для "устранения несправедливости" и решить вопрос о внесудебной компенсации ущерба пострадавшим. Иначе - судебное разбирательство, которое неминуемо приведет к международной юридической ответственности России и ее руководства.

Евросоюз и НАТО тоже призвали Россию взять на себя ответственность за крушение самолета.
"Европейский совет призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать, чтобы установить виновных", - цитирует Франс пресс заявление главного дипломата Евросоюза Федерики Могерини.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Крушение MH17 стало глобальной трагедией и виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО неоднократно выражало полную поддержку мерам, предпринимаемым голландскими властями и другими, чтобы пролить свет на то, что случилось в тот ужасный день, и добиться справедливости для 298 погибших и их близких".

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил: "Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Российские власти теперь должны ответить за свои действия в связи с катастрофой MH17".
По его словам, Британия полностью поддерживает требования государств-участников расследования к России.
***
Вряд ли Россия сознается. Не для того она накладывала вето на решение совбеза ООН 29 июля 2015 г. и заблокировала создание международного трибунала по уголовному преследованию виновных в катастрофе гражданского авиалайнера. Не для того она по прежнему визжит на всех площадках - айетанимы и авыфсевврети. Не для того продолжает вопить адакажити. Потому что признаться в этом - это означает признать, что вооруженное вторжение России в Украину - факт, и что расиссьные байки про гражданскую войну - ложь. А это куда страшнее по последствиям, чем выплата компенсаций за сбитый родственникам жертв.
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"Кто-то, кто их реализует, в первую очередь показывает слабость", - подчеркнул Володин.

а сбривать нашивки со своих уебанов - это не слабость?

а обстреливать территорию Украины из-за поребрика - это не слабость?
а а бомбить мирных жителей запрещенными боеприпасами в Сирии - это не слабость?
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Золотая Орда должна быть уничтожена, а пока ищут способ этого уничтожения!
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Переконаний, що московщина за ці роки побачила, що її бабло на Заході працює найкраще і що проти неї вводять оті нібито санкції для годиться - і що з ними можна жити. Також вона переконалася за роки розслідування збиття МН17, що її бабло працює на неї навіть у цьому жахливому для нормальних людей випадку - нідерландські компанії будували керченський міст ніби й збиття не було. Вона все буде відкидати, не заплатить навіть грошової компенсації за загиблих. На ЧС з футболу супертолерантні європейські лідери приїдуть. І все швидко заглохне. А санкції, якщо нові будуть, то знову якісь рахітичні, імпотентні.
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и уже забор натянули??? и вывеску повесили??? - "Террористический лепрозорий"
чтобы ни туда, ни оттуда...
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Вполне ожидаемо от расейки услыхать что Штаты показывают свою слабость, вводя санкции. Хм... а что тогда пытается показать расейка , реализуя свои санкции, неужели силу? Вот дебилы, бл!
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для расейки сила это когда сбиваешь пассажирские лайнеры
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Как мог глава государства Россия отдать террористам своих солдат и установку Бук, для совершения теракта? Получается ,что Путин террорист?
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але нехай почнуть відкуповуватися , це буде вже як визнання і наблизить шлях до міжнародного трибуналу
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#уёдин.
Санкции - отключить от Свифта и готовить полную изоляцию.
Депортировать все семьи русских.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия готова к санкциям после обвинений в крушении МН17, - Володин
 
 
 
 
 
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