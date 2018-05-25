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 Политика Украины
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Все про:Богомолец Ольга (84) эмиграция (105)

 Правительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец

Пока европейские страны упрощают механизмы трудоустройства украинских медицинских и социальных работников, правительство Украины все активнее способствует эмиграции граждан.

 Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"К сожалению, в то время как наши соседи делают все для обеспечения собственного развития и укрепления кадрового потенциала - наше правительство только способствует усилению интеллектуальной эмиграции. Вследствие длительного блокирования правительством повышение зарплат медикам более 66 000 из них уже уехали из Украины за границу и еще 50 000, по нашим расчетам, будут выезжать в течение нескольких последующих лет. Дефицит профессиональных кадров будет означать для всех нас длительные ожидания и большие очереди на консультации к высокоспециализированным врачам ", - констатировала политик.


Как отметила парламентарий, европейское сообщество в ближайшее время введет упрощенные механизмы трудоустройства для украинских медиков и соцработников.
"Парламенты Румынии, Чехии и других стран Европы для решения собственных кадровых проблем готовят очередные решения о внедрении упрощенных механизмов трудоустройства украинских медиков и социальных работников. Об этом сегодня в кулуарах Международного парламентского семинара сотрудничества и устойчивого развития в Белграде мне сообщили коллеги-депутаты из разных европейских стран. По их словам, такие решения будут приняты в ближайшее время. Для нас это означает, что отток человеческих ресурсов из Украины увеличится и ускорится, а дефицит кадров во всех отраслях, в частности в медицине, станет катастрофическим", - уверена депутат.

Председатель профильного комитета Рады неоднократно настаивала на создании Межведомственной комиссии по восстановлению человеческого потенциала Украины, однако правительство не прислушивается к этому предложению.
"Я неоднократно призывала Кабмин и лично премьер-министра создать Межведомственную комиссию по восстановлению человеческого потенциала Украины для прекращения оттока кадров, возвращения специалистов из-за границы домой, увеличения продолжительности жизни граждан, уменьшения смертности и увеличения рождаемости. Ведь только восстановление человеческого капитала способно обеспечить Украину устойчивое развитие. К сожалению, мои призывы остались без ответа ", - рассказала Ольга Богомолец.


Также она призвала к существенному увеличению зарплат медикам, однако пока тоже безрезультатно.
"Кроме того, я настаивала и продолжаю настаивать на существенном увеличении зарплат медикам и внедрении общеобязательного государственного медицинского страхования как залога создания качественной и эффективной системы здравоохранения. Но создается впечатление, что действующая власть не заинтересована ни в качественном развитии государства, ни в повышении уровня жизни людей ", - подытожила парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3068160
 
   
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Вы считаете, что у неё проблемы с сиськами? Правительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец - Цензор.НЕТ 9570
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Що ж, їх у "шарашки" позаганять, як С.П.Королёва, де йому зламали щелепу ?
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та не...фармакомафия как втюхивала ненужные лекарства-так и втюхивает...в Украине.може у них с интеллектуальностью как то не сложилось?не берут в эммиграцию? Правительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец - Цензор.НЕТ 3023
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Экзамен профессиональный не сдадут.
Профнепригодны.
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Не тільки інтелектуали масово покидають країну..Вже є проблемою знайти токаря, муляра, електрика.. Україна скочується до кадрової катастрофи..Хто буде працювати в Україні, хто буде служити в ЗСУ, хто буде народжувати в Україні? А "потужні реформатори" тільки час від часу розміщують на шпальтах лояльних ЗМІ замовні статті про жахіття праці українців у Польші чи Чехії..
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если будет дефицит на специальности, значит будут повышаться зарплаты на дефицитных специалистов, вот и хорошо.
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Та зрозумій же - не буде спеціалістів.. Просто не буде.. Для того, щоб підготувати спеціаліста - потрібно ще років п'ять його після навчання вчити вже безпосередньо на виробництві.. Ніхто не навчає молодих спеціалістів, не йде передача знань та досвіду від спеціаліста старшого віку до молоді.. Є розрив між поколіннями працівників, а якщо вірніше - після так званих "ветеранів " виробництва вже немає нікого, немає за ними молоді.. А у справжньому лісі повинні бути і старі кремезні дуби, і буйні дуби середнього віку, і молоденькі дубочки, і саджанці дубків..
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правда в том, что специалистов толком и не было, у нас врачи в больничках не компетентные, могут только зеленкой помазать, и выписать фуфло-мицин от головы и от жопы, диагноз поставить не в состоянии.
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Неправда.. Я знаю кваліфікаційний рівень лікарів Дніпра - Мечнікова, наприклад.. З того світу не одну тисячу людей витягли - як цивільних, так і військових.. Не треба огульно звинувачити всіх.. Якщо й довелося тобі колись попасти до коновала, а не до лікаря - то це твоя проблема..
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ну да да, есть уникальные специалисты, единицы.
мне пока не попадались, пришлось как-то обратится в больничку, что бы диагноз поставили, лечение там назначили.. вроде медицинский центр приличный, платный.. кучу денег взяли, я остался не доволен, что можно говорить за условно бесплатные?
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ты и прав,и не прав...академии никогда ума не давали-только корочки об окончании.поэтому судить по ним об интеллекте-напрасный труд.конечно есть стоящие специалисты.но разница в оплате с польшей после реформы-не такая уж и огромная.
кроме того,посмотри на беженцев с востока...очень многие ломанулись за границу.значит уровень патриотизма у них не такой уж и высокий,таким все равно где-лишь бы платили.
это не предыдущие эммиграции ,когда спасали саму жизнь.
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Явно не менты, судьи и прочие госчинуши... С их квалификацией только мусор на полигоне сортипровать....
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Навіщо їй та посада,її годує фармакомафія.
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Так больше людей в платные больницы богомольские пойдет! Хотела она зарплаты поднять! Смешно....Люди уезжают , не алкаши и не старые! Ужас, кого потрошить на органы будут! Бизнес рухнет...
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Это правда. В Украине не ценится высококвалифицированный труд. Это одно из самых тяжелых наследий СССР.. Кухарки управляют государством, вот где поле для декоммунизации Правительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец - Цензор.НЕТ 8810
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Через таких тварюк,як ця Богомолець,молодь тікає з країни.
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Не навешивайте ярлыков, не уподобляйтесь ольгинцам и прочим рашистам.
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...Тактика соєвих сексот Уряд України сприяє посиленню інтелектуальної еміграції, - Богомолець - Цензор.НЕТ 1646 ...*Всі агенти ....*
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ну почему же...есть еще полезные для хуйла дураки...которым йуля на дудочке играет Уряд України сприяє посиленню інтелектуальної еміграції, - Богомолець - Цензор.НЕТ 4436
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да дымытрык работай, не отвлекайся - твой кусок хлеба постить здесь картинки...
его никто у тебя не отбирает...)))
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..Даффай ...*бригада * пались сексота !!
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этот старикашка - известный цензоровский сплетник.
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все утки повыносила - можешь и за компом посидеть...)))
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иди накидывай картинки - не отвлекайся работничек...)
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Якби ж то кухарки. Керують державою якраз ті, що не те що будки собачої не вміють зробити. Вони взагалі самі нічого не вміють. Окрім відбирання чужих грошей. Але язик - як та лопата.
Про кухарку і кермо http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_21.html
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еще одна деятель.. выклянчивать будет посаду.
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Подумаешь проблема... пускай уезжают, у нас есть санитарки, у них зарплата как у медсестер, а скоро догонит врачебную, вот пусть они и лечат, пусть отрабатывают зарплаты медиков как положено а не только тряпакой грязь развозить. Клёвая реформа! И мединституты надо ликвидировать за ненадобностью. Даёшь народную медицину и знахарство! Долой старую систему! Вперёд к мракобесию, панове!
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И не только интеллектуальные уезжают. Уезжают все, у кого есть возможность. Уряд України сприяє посиленню інтелектуальної еміграції, - Богомолець - Цензор.НЕТ 8635
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Тепеть понятно, почему Богомолец вцепилась зубами в свое кресло и никуда не собирается. Уряд України сприяє посиленню інтелектуальної еміграції, - Богомолець - Цензор.НЕТ 5000
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лгут в основном вот такие вот,как у зрады уста Уряд України сприяє посиленню інтелектуальної еміграції, - Богомолець - Цензор.НЕТ 8385.а не глаза...
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Из просторов инета----------""""""Смотрите, что бывает, когда твои пиарщики - болваны, которые не учили экономику. И выставляют тебя таким же неучем и дураком.

Петр Порошенко съездил в Николаев, где с присущим ему пафосом заявил, что украинская экономика демонстрирует рост: 2,5% в 2017 году, а в первом квартале 2018 года - уже 3,1%.

После чего, президент подчеркнул, что украинцы не должны ехать заграницу, а зарабатывать «достойные деньги» в Украине.

«Принципиальная позиция - украинцы не должны ехать заграницу, а здесь, дома, зарабатывать достойные деньги. И это есть моя политика как президента - решительное поднятия зарплат и пенсий», - заявил Порошенко.

При этом рост экономики до 2,5% в 2017 году стал возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря тому, что украинцы ехали за границу работать. В конце прошлого года НБУ переоценил объемы денежных переводов в Украину, и увеличил их на $2 млрд до $9,3 млрд.

Что и обеспечило рост экономики до 2,5%.

Теперь открываем Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за февраль 2018 года и читаем там, что "спостерігалося подальше істотне зростання грошових переказів" (стр 14). Которые и обеспечивают дополнительную динамику экономического роста.

То есть, трёп Порошенко о том, что делаются шаги по увеличению темпов экономического роста, чтобы украинцы могли оставаться работать в Украине - не просто вранье. А еще и лицемерие.

Потому что все происходит совершенно наоборот.

Вся ваша политика направлена на то, чтобы заставить население выезжать за рубеж.

Сначала на заработки. Потом - на всегда.
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Треба платити людям чесні європейські зарплати , інакше люди будуть втікати від шахраїв - працедавців і надалі . Скоро самі пенсіонери залишуться .
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Как дела с экспортом внутренностей украинцев?...
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Всі уряди України з 1991 року стимулювали відтік кадрів з України.
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Правительство Украины во главе с гройсманов проводит открытый геноцид украинского народа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец
 
 
 
 
 
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