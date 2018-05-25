 Правительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец

Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.
"К сожалению, в то время как наши соседи делают все для обеспечения собственного развития и укрепления кадрового потенциала - наше правительство только способствует усилению интеллектуальной эмиграции. Вследствие длительного блокирования правительством повышение зарплат медикам более 66 000 из них уже уехали из Украины за границу и еще 50 000, по нашим расчетам, будут выезжать в течение нескольких последующих лет. Дефицит профессиональных кадров будет означать для всех нас длительные ожидания и большие очереди на консультации к высокоспециализированным врачам ", - констатировала политик.
Как отметила парламентарий, европейское сообщество в ближайшее время введет упрощенные механизмы трудоустройства для украинских медиков и соцработников.
"Парламенты Румынии, Чехии и других стран Европы для решения собственных кадровых проблем готовят очередные решения о внедрении упрощенных механизмов трудоустройства украинских медиков и социальных работников. Об этом сегодня в кулуарах Международного парламентского семинара сотрудничества и устойчивого развития в Белграде мне сообщили коллеги-депутаты из разных европейских стран. По их словам, такие решения будут приняты в ближайшее время. Для нас это означает, что отток человеческих ресурсов из Украины увеличится и ускорится, а дефицит кадров во всех отраслях, в частности в медицине, станет катастрофическим", - уверена депутат.
Председатель профильного комитета Рады неоднократно настаивала на создании Межведомственной комиссии по восстановлению человеческого потенциала Украины, однако правительство не прислушивается к этому предложению.
"Я неоднократно призывала Кабмин и лично премьер-министра создать Межведомственную комиссию по восстановлению человеческого потенциала Украины для прекращения оттока кадров, возвращения специалистов из-за границы домой, увеличения продолжительности жизни граждан, уменьшения смертности и увеличения рождаемости. Ведь только восстановление человеческого капитала способно обеспечить Украину устойчивое развитие. К сожалению, мои призывы остались без ответа ", - рассказала Ольга Богомолец.
Также она призвала к существенному увеличению зарплат медикам, однако пока тоже безрезультатно.
"Кроме того, я настаивала и продолжаю настаивать на существенном увеличении зарплат медикам и внедрении общеобязательного государственного медицинского страхования как залога создания качественной и эффективной системы здравоохранения. Но создается впечатление, что действующая власть не заинтересована ни в качественном развитии государства, ни в повышении уровня жизни людей ", - подытожила парламентарий.
Профнепригодны.
мне пока не попадались, пришлось как-то обратится в больничку, что бы диагноз поставили, лечение там назначили.. вроде медицинский центр приличный, платный.. кучу денег взяли, я остался не доволен, что можно говорить за условно бесплатные?
кроме того,посмотри на беженцев с востока...очень многие ломанулись за границу.значит уровень патриотизма у них не такой уж и высокий,таким все равно где-лишь бы платили.
это не предыдущие эммиграции ,когда спасали саму жизнь.
его никто у тебя не отбирает...)))
Про кухарку і кермо http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_21.html
Петр Порошенко съездил в Николаев, где с присущим ему пафосом заявил, что украинская экономика демонстрирует рост: 2,5% в 2017 году, а в первом квартале 2018 года - уже 3,1%.
После чего, президент подчеркнул, что украинцы не должны ехать заграницу, а зарабатывать «достойные деньги» в Украине.
«Принципиальная позиция - украинцы не должны ехать заграницу, а здесь, дома, зарабатывать достойные деньги. И это есть моя политика как президента - решительное поднятия зарплат и пенсий», - заявил Порошенко.
При этом рост экономики до 2,5% в 2017 году стал возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря тому, что украинцы ехали за границу работать. В конце прошлого года НБУ переоценил объемы денежных переводов в Украину, и увеличил их на $2 млрд до $9,3 млрд.
Что и обеспечило рост экономики до 2,5%.
Теперь открываем Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за февраль 2018 года и читаем там, что "спостерігалося подальше істотне зростання грошових переказів" (стр 14). Которые и обеспечивают дополнительную динамику экономического роста.
То есть, трёп Порошенко о том, что делаются шаги по увеличению темпов экономического роста, чтобы украинцы могли оставаться работать в Украине - не просто вранье. А еще и лицемерие.
Потому что все происходит совершенно наоборот.
Вся ваша политика направлена на то, чтобы заставить население выезжать за рубеж.
Сначала на заработки. Потом - на всегда.