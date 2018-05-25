 Правительство Украины способствует усилению интеллектуальной эмиграции, - Богомолец

Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.



"К сожалению, в то время как наши соседи делают все для обеспечения собственного развития и укрепления кадрового потенциала - наше правительство только способствует усилению интеллектуальной эмиграции. Вследствие длительного блокирования правительством повышение зарплат медикам более 66 000 из них уже уехали из Украины за границу и еще 50 000, по нашим расчетам, будут выезжать в течение нескольких последующих лет. Дефицит профессиональных кадров будет означать для всех нас длительные ожидания и большие очереди на консультации к высокоспециализированным врачам ", - констатировала политик.



Как отметила парламентарий, европейское сообщество в ближайшее время введет упрощенные механизмы трудоустройства для украинских медиков и соцработников.

"Парламенты Румынии, Чехии и других стран Европы для решения собственных кадровых проблем готовят очередные решения о внедрении упрощенных механизмов трудоустройства украинских медиков и социальных работников. Об этом сегодня в кулуарах Международного парламентского семинара сотрудничества и устойчивого развития в Белграде мне сообщили коллеги-депутаты из разных европейских стран. По их словам, такие решения будут приняты в ближайшее время. Для нас это означает, что отток человеческих ресурсов из Украины увеличится и ускорится, а дефицит кадров во всех отраслях, в частности в медицине, станет катастрофическим", - уверена депутат.

Председатель профильного комитета Рады неоднократно настаивала на создании Межведомственной комиссии по восстановлению человеческого потенциала Украины, однако правительство не прислушивается к этому предложению.

"Я неоднократно призывала Кабмин и лично премьер-министра создать Межведомственную комиссию по восстановлению человеческого потенциала Украины для прекращения оттока кадров, возвращения специалистов из-за границы домой, увеличения продолжительности жизни граждан, уменьшения смертности и увеличения рождаемости. Ведь только восстановление человеческого капитала способно обеспечить Украину устойчивое развитие. К сожалению, мои призывы остались без ответа ", - рассказала Ольга Богомолец.



Также она призвала к существенному увеличению зарплат медикам, однако пока тоже безрезультатно.

"Кроме того, я настаивала и продолжаю настаивать на существенном увеличении зарплат медикам и внедрении общеобязательного государственного медицинского страхования как залога создания качественной и эффективной системы здравоохранения. Но создается впечатление, что действующая власть не заинтересована ни в качественном развитии государства, ни в повышении уровня жизни людей ", - подытожила парламентарий.