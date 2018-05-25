EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины
  2418  52
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (132) корабль (943) Крым (20099) строительство (1529) Черное море (392) канал (87)

 "Укргидропроект" опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом. ДОКУМЕНТ

Акционерное общество «Укргидропроект» отрицает, что в учреждении работают над проектом строительства судоходного канала через Перекопский перешеек, который якобы должен был полностью отделить аннексированный Крым от материковой части Украины.

Об этом говорится в официальном ответе "Укргидропроекта" на запрос Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Также в учреждении утверждают, что главный инженер Татяна Лунина, которой крымские и российские СМИ приписывают учатсие в этом проекте, никогда не работала в "Укргидропроекте".

"К этому проекту "Укргидропроект" никакого отношения не имеет. Такой главный инженер, как Татяна Лунина, у нас никогда не работал", – говорится в документе.

Укргидропроект опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом 01

Ранее близкое к российскому оккупационному "правительству" Крыма издание "Крыминформ" ссылаясь на неназванные украинские СМИ процитировало слова Татьяны Луниной, которую называет ведущим инженером "Укргидропроекта", о разработке проекта строительства судоходного канала через Перекопский перешеек, который "полностью отделит Крым" от материковой части Украины. Ссылок на такие публикации крымское издание не опубликовало.

Источник: https://censor.net.ua/n3068155
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нема диму без вогню. Можливо Крим відділять як прокажених.
 показать весь комментарий
 
 
Её никто не отделяет. Правильно было бы сделать судоходный канал. 100-150 метров в ширину и 10-15 метров в глубину.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно будет, когда рашистов в Черном море топить будем
 показать весь комментарий
 
 
Мы не должны обращать внимание на то, что подумают за поребриком, если Украина создаст судоходный канал-пророет перешеек. Сейчас такая ситуация. что вяликие будут постоянно гадить судоходству Украины, поскольку владеют Керченским проливом. А канал позволил бы легко попадать судам из Черного в Азовское и наоборот. Каналы еще никогда никому не вредили. Вспомним Суэцкий и Панамский каналы и какое огромное значение им придавали морские страны. Так что канал-это хорошо
 показать весь комментарий
 
 
Да, забыл добавить, что канал-это не керченский мост, канал не упадет)
 показать весь комментарий
 
 
Хмм... А зачем нам гнать в обход Крыма судно если его можно прокатить более коротким путем??? Более того это уже вопрос оперативной безопасности, скажем быстрая переброска тех же катеров. Не говоря о судоходстве - это экономический эффект от экономии топлива и доставки грузов. Вот вам и выход с портов Мариуполя и Бердянска. Это - переброска на Николаев, Одессу. Да придется перегрузить, но!!! ...зато коротким путем.
 показать весь комментарий
 
 
Мы мост ....ПО ЛЮБОМУ!!! положим. И ..Крым будет наш. Но канал - это транспортная артерия.
 показать весь комментарий
 
 
зачем отделять или зачем опроверг?
1. обеспечить работу портов Азовского моря
2. приземлённые, недалёкие люди, без фантазии. а может шифруются?
 показать весь комментарий
 
Для прикола... Шобы крысчане не перлись в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
рабССия прошла чудовищный искусственный отбор или обратную селекцию, когда что-то ценное, что могло бы дать ростки вменяемого мира, уничтожалось, травилось, высылалось либо бежало само. Оставалось то, что готово жить в нужнике, стоя по-горло в содержимом выгребной ямы, а элита отличалась от этих глиномесов только тем, что сторожила их, чтобы те не вылезли из ямы. По сути, они сделали из своей стороны огромный сортир с двумя этажами. На верхнем жили вертухаи, не важно в какой ипостаси, а внизу - то самое стадо, стоящее по горло в «русском мире». В конце концов, даже те, кто снизу, нашли свой смысл жизни в том, что правильное поведение может вынуть их из жижи и поставить на роль надзирателя над теми, кто не выбрался оттуда. Наблюдать сверху, как быдло копошится в нечистотах - предел мечтаний, и этой публике кажется, что так устроен весь мир. Они просто не догадываются, что судят о мире по содержимому родного сортира.
 показать весь комментарий
 
 
Який канал. Хіба гірку непрохідну насруть.
 показать весь комментарий
 
А що? Класна штука... Не треба "шкрябать" навкруги Криму, у прибережній зоні судна - "ріка-море" пройдуть, ні одне стерво з-за "поребрика" в задницю заглядать не буде...Самі собі господарі... Тим більше, що зараз канал не працює - менше проблем, копать можна навіть влітку...
 показать весь комментарий
 
 
кстати неплохая идея была. Можно было бы помозговать, в ней есть рациональное зерно
 показать весь комментарий
 
 
Читайте уважно, вони не пишуть, що такий проект відсутній, вони пишуть що саме вони, до нього не причетні
 показать весь комментарий
 
 
А ще вони пишуть, що такого головного інженера в них нема.
 показать весь комментарий
 
 
не признаются?
значит придется по ночам ...рыть... "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 2628
 показать весь комментарий
 
 
*** а далеко ходит не надо... шедевры...вяличие аж выперло (бред полнейший)
"Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 7444

В буре стоят, разрывая просторы,
Как журавли у гнезда синицы, "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 7667
Скрепив переплет, мостовые опоры.
Мы сшили родины нашей страницы! "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 8657

С каждой опорой вбитой под воду, "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 291
С каждым метром дороги сквозь Керчь, "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 7419
Мы ближе к истории и к народу,
Которые мы обещаем сберечь. "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 4087

И вот как закройщики, словно портные "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 3413
Мы тянем канаты и ставим столбы.
Мы возвращаем края родные
На место потерянной головы. "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 291 "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 8657
 показать весь комментарий
 
 
Скрепно! Это уже какой-то нео-соцреализм. Надо ещё Шляпникову что-то написать на тему.
Тот же Сорокин в "Норме" хорошо прошёлся по советской поэзии - получился просто пир омской птицы. Продолжение седьмой части состоит из 40 коротких рассказов, построенных на переосмыслении текстов популярных стихов и песен советского времени. В каждом рассказе поэтические метафоры овеществляются: например, «золотые руки» из стихотворения Зинаиды Александровой идут на переплавку, а «рыжий пройдоха апрель» из стихотворения Ярослава Смелякова оказывается евреем-спекулянтом Апрелем Семёном Израилевичем. - и это ещё не самый сок...
Собственно, оно

Монотонно грохоча, поезд пролетел длинный мост.
За окнами снова замелькал смешанный лес.
Кропотов вышел из купе в коридор, встал рядом с Тутученко.
Вагон сильно качало. Сквозняк колыхал накрахмаленную занавеску.
Тутученко курил, пуская дым в открытое окно.
- Сквозь леса, сквозь цепи горных кряжей дальше, дальше, дальше на восток... - рассмеялся Кропотов, разминая сигарету.
- Семьдесят стремительных пейзажей за неделю поезд пересёк, - не оборачиваясь, пробормотал Тутученко.
- Да вот уже восьмой рассвет встает, - Кропотов зевнул, чиркнул спичкой и, слегка подтолкнув Тутученко, кивнул на соседнее купе. - Едет, едет, едет садовод...
- Та я знаю, - отмахнулся Тутученко, - он везёт с собою на восток коммунизма маленький росток.
Садовод из седьмого купе пил чай вприкуску.
Месяц с лишним он в дороге был. По земле ходил, по рекам плыл. Где на лошади, а где пешком - шёл к заветной цели прямиком.
Он трудился от зари и до зари...
Год проходит, два проходит, три.
И стоят среди полярной мглы коммунизма мощные стволы.
Кропотов побывал в тех краях дважды.
В первый раз с делегацией подмосковных ударников, во второй - через три года, против своей воли.
Впервые увиденные саженцы вызвали чувство жалости и желание помочь им. Они едва достигали роста человека, четырёхгранные стволы были тонки, мягкая, словно побеги зелёного горошка, колючая проволока робко курчавилась, шелестела на ветру.
Спустя три года картина изменилась.
Стволы раздались вширь, далеко ушли в бледное северное небо. Колючая проволока перекинулась с одного на другой и уже не шелестела, даже не звенела, а неподвижно застыла, самонатянутая донельзя.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
те, кто так хочет этот канал, даже не представляют, сколько такое удовольствие стоит. и древние укры, увы, не помогут))
 показать весь комментарий
 
Панамский канал тоже денег стоил, однако без него сейчас не обойтись. Поэтому идея хорошая и стоит тех денег, которые в нее нужно вложить. Можно и международный концессионный проект воплотить.
 показать весь комментарий
 
 
строить надо то, что экономически целесообразно. и да, сравнение с Панамским каналом совсем неудачное.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, это "удовольствие" ещё при СССР планировалось... Чтобы дать возможность речным судам с Днепра в в Азовское море проходить...
 показать весь комментарий
 
ну как минимум нам надо заиметь снова речной флот в таких масштабах, чтобы был хоть какой-нибудь экономически обоснованный смысл.
 показать весь комментарий
 
А че хорошая идея!) думаю надо так и сделать, и выгодно для Украины будет. "Укргідропроект" спростував фейк окупаційних ЗМІ про розробку проекту з відділення Криму від материкової України судноплавним каналом - Цензор.НЕТ 9762
 показать весь комментарий
 
 
А зачем оправдываться, такой канал экономически выгоден для нас. Главное хороший проект , и минимальное влияние окружающей среде.
 показать весь комментарий
 
Судя по количеству ошибок в документе и его хромой стилистике - это фейк.
 показать весь комментарий
 
 
В Харкові нема пр.Науки,є пр. Науковий.
 показать весь комментарий
 
В Харкові нема пр.Науки,є пр. Науковий.
==============
Та що ти кажеш...
Пр. Науковий то поблизу Харкiва, у смт Високий.
А у Харковi - пр.Науки
 показать весь комментарий
 
а здря... отрезать раковую опухоль судоходным каналом - это было бы круто...
 показать весь комментарий
 
Выкладывал свои цифры по поводу этого 8-го "чуда света".
Заспамили, радуясь новыне об этом "проекте".
А теперь - "Это фейк, это фейк, это фейк".

По той самой карте предлагалось 80 км дноуглубления Сиваша до 15 м + прокопать 20 км по суше - глубиной 15 м и шириной 100м.

Объем вынутого грунта посчитать образование не позволяет?
А укрепить берега канала специальными "морскими" железобетонными плитами -посчитать не слабо?

А теперь еще раз Эксель в руки и считать - а стоит ли овчинка выделки с учетом даже текущего грузооборота портов Бердянска и Мариуполя.

Можно спамить - ведь для нажатия кнопки "в спам" особого ума не надо. Любой хвостокрут, который даже про Эксель впервые слышит, запросто с этим справится...
 показать весь комментарий
 
 
Татьяна Лунина- одна з головних героїнь романа "Остров Крим" В.Аксенова.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укргидропроект" опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх