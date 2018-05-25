 "Укргидропроект" опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в официальном ответе "Укргидропроекта" на запрос Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.
Также в учреждении утверждают, что главный инженер Татяна Лунина, которой крымские и российские СМИ приписывают учатсие в этом проекте, никогда не работала в "Укргидропроекте".
"К этому проекту "Укргидропроект" никакого отношения не имеет. Такой главный инженер, как Татяна Лунина, у нас никогда не работал", – говорится в документе.
Ранее близкое к российскому оккупационному "правительству" Крыма издание "Крыминформ" ссылаясь на неназванные украинские СМИ процитировало слова Татьяны Луниной, которую называет ведущим инженером "Укргидропроекта", о разработке проекта строительства судоходного канала через Перекопский перешеек, который "полностью отделит Крым" от материковой части Украины. Ссылок на такие публикации крымское издание не опубликовало.
1. обеспечить работу портов Азовского моря
2. приземлённые, недалёкие люди, без фантазии. а может шифруются?
значит придется по ночам ...рыть...
В буре стоят, разрывая просторы,
Как журавли у гнезда синицы,
Скрепив переплет, мостовые опоры.
Мы сшили родины нашей страницы!
С каждой опорой вбитой под воду,
С каждым метром дороги сквозь Керчь,
Мы ближе к истории и к народу,
Которые мы обещаем сберечь.
И вот как закройщики, словно портные
Мы тянем канаты и ставим столбы.
Мы возвращаем края родные
На место потерянной головы.
Тот же Сорокин в "Норме" хорошо прошёлся по советской поэзии - получился просто пир омской птицы. Продолжение седьмой части состоит из 40 коротких рассказов, построенных на переосмыслении текстов популярных стихов и песен советского времени. В каждом рассказе поэтические метафоры овеществляются: например, «золотые руки» из стихотворения Зинаиды Александровой идут на переплавку, а «рыжий пройдоха апрель» из стихотворения Ярослава Смелякова оказывается евреем-спекулянтом Апрелем Семёном Израилевичем. - и это ещё не самый сок...
Собственно, оно
Монотонно грохоча, поезд пролетел длинный мост.
За окнами снова замелькал смешанный лес.
Кропотов вышел из купе в коридор, встал рядом с Тутученко.
Вагон сильно качало. Сквозняк колыхал накрахмаленную занавеску.
Тутученко курил, пуская дым в открытое окно.
- Сквозь леса, сквозь цепи горных кряжей дальше, дальше, дальше на восток... - рассмеялся Кропотов, разминая сигарету.
- Семьдесят стремительных пейзажей за неделю поезд пересёк, - не оборачиваясь, пробормотал Тутученко.
- Да вот уже восьмой рассвет встает, - Кропотов зевнул, чиркнул спичкой и, слегка подтолкнув Тутученко, кивнул на соседнее купе. - Едет, едет, едет садовод...
- Та я знаю, - отмахнулся Тутученко, - он везёт с собою на восток коммунизма маленький росток.
Садовод из седьмого купе пил чай вприкуску.
Месяц с лишним он в дороге был. По земле ходил, по рекам плыл. Где на лошади, а где пешком - шёл к заветной цели прямиком.
Он трудился от зари и до зари...
Год проходит, два проходит, три.
И стоят среди полярной мглы коммунизма мощные стволы.
Кропотов побывал в тех краях дважды.
В первый раз с делегацией подмосковных ударников, во второй - через три года, против своей воли.
Впервые увиденные саженцы вызвали чувство жалости и желание помочь им. Они едва достигали роста человека, четырёхгранные стволы были тонки, мягкая, словно побеги зелёного горошка, колючая проволока робко курчавилась, шелестела на ветру.
Спустя три года картина изменилась.
Стволы раздались вширь, далеко ушли в бледное северное небо. Колючая проволока перекинулась с одного на другой и уже не шелестела, даже не звенела, а неподвижно застыла, самонатянутая донельзя.
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Та що ти кажеш...
Пр. Науковий то поблизу Харкiва, у смт Високий.
А у Харковi - пр.Науки
Заспамили, радуясь новыне об этом "проекте".
А теперь - "Это фейк, это фейк, это фейк".
По той самой карте предлагалось 80 км дноуглубления Сиваша до 15 м + прокопать 20 км по суше - глубиной 15 м и шириной 100м.
Объем вынутого грунта посчитать образование не позволяет?
А укрепить берега канала специальными "морскими" железобетонными плитами -посчитать не слабо?
А теперь еще раз Эксель в руки и считать - а стоит ли овчинка выделки с учетом даже текущего грузооборота портов Бердянска и Мариуполя.
Можно спамить - ведь для нажатия кнопки "в спам" особого ума не надо. Любой хвостокрут, который даже про Эксель впервые слышит, запросто с этим справится...