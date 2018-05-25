 "Укргидропроект" опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в официальном ответе "Укргидропроекта" на запрос Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Также в учреждении утверждают, что главный инженер Татяна Лунина, которой крымские и российские СМИ приписывают учатсие в этом проекте, никогда не работала в "Укргидропроекте".

"К этому проекту "Укргидропроект" никакого отношения не имеет. Такой главный инженер, как Татяна Лунина, у нас никогда не работал", – говорится в документе.

Ранее близкое к российскому оккупационному "правительству" Крыма издание "Крыминформ" ссылаясь на неназванные украинские СМИ процитировало слова Татьяны Луниной, которую называет ведущим инженером "Укргидропроекта", о разработке проекта строительства судоходного канала через Перекопский перешеек, который "полностью отделит Крым" от материковой части Украины. Ссылок на такие публикации крымское издание не опубликовало.