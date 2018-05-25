 Полиция рассматривает несколько версий нападения на Стерненко - от бытового конфликта, ограбления до умышленного покушения, - Форостяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, в том числе используются камеры видеонаблюдения.

"Сейчас, несмотря на показания лиц участников этого инцидента, рассматриваются все возможные версии событий, от банального бытового конфликта или ограбления (когда стороны ранее были даже не знакомы) до умышленного нападения по политическим мотивам за его общественную деятельность", - написал Форостяк.

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Он добавил, что отдельного внимания требуют факты нанесения смертельных ножевых ранений экс-руководителем одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко, а также неоказание помощи погибшему.

"Грозит ли активисту Сергею Стрененко обвинение в превышении самообороны, или даже хуже? На этот вопрос я ответа не дам, это вопрос к следствию и прокуратуре, я стараюсь быть объективным, тем более что несмотря на отношения лично с Сергеем, я весьма благосклонно относился к некоторой его общественной деятельности, но вполне допускаю, что исследовав обстоятельства может случиться и такое ...", - написал Форостяк.

Как сообщалось,полиция установила местонахождение и задержала второго участника нападения на Стерненко. Кроме того правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

Напомним,вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные.

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