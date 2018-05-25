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Все про:нападение (1491) Одесса (4946) Стерненко (28) Форостяк (6)

 Полиция рассматривает несколько версий нападения на Стерненко - от бытового конфликта, ограбления до умышленного покушения, - Форостяк

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий инцидента, который произошел в четверг, 24 мая, в Одессе на Фонтанской дороге с участием активиста Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, в том числе используются камеры видеонаблюдения.

"Сейчас, несмотря на показания лиц участников этого инцидента, рассматриваются все возможные версии событий, от банального бытового конфликта или ограбления (когда стороны ранее были даже не знакомы) до умышленного нападения по политическим мотивам за его общественную деятельность", - написал Форостяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям

Он добавил, что отдельного внимания требуют факты нанесения смертельных ножевых ранений экс-руководителем одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко, а также неоказание помощи погибшему.

"Грозит ли активисту Сергею Стрененко обвинение в превышении самообороны, или даже хуже? На этот вопрос я ответа не дам, это вопрос к следствию и прокуратуре, я стараюсь быть объективным, тем более что несмотря на отношения лично с Сергеем, я весьма благосклонно относился к некоторой его общественной деятельности, но вполне допускаю, что исследовав обстоятельства может случиться и такое ...", - написал Форостяк.

Как сообщалось,полиция установила местонахождение и задержала второго участника нападения на Стерненко. Кроме того правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

Напомним,вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные.

Также читайте:Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

Полиция рассматривает несколько версий нападения на Стерненко - от бытового конфликта, ограбления до умышленного покушения, - Форостяк 01
Полиция рассматривает несколько версий нападения на Стерненко - от бытового конфликта, ограбления до умышленного покушения, - Форостяк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068154
 
 
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А че не рассматривают версию с инопланетянами?)))
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Зачем пургу мести? если не знаешь темы...
В любом следствии - обязаны рассмотреть
все возможные версии... чтобы исключить ненужные...
Иначе суд (особенно ЕСПЧ) - признает следствие тенденциозным...
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по ходу чел десантника зарезал, сначала ранил, а потом догнал и зарезал...вот такой вот герой
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большинство мужиков служили в армии. я например, в ракетных войсках. но почему-то никто меня не называет ракетчиком. не знаю, правда, в каком г...е гомункулы служат
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Кстати, служил в 25-ке. Которую в четырнадцатом году расформировали за трусость, дезертирство и сдачу вооружения и техники противнику. Так, что это не городость, а позор.
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Ну, так а я о чем? Эта бригада была расформирована еще если не ошибаюсь в конце апреля 2014
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бля а как он ему мог помочь? затрамбовать обратно кишки и залепить скотчем разве что...
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как можно обвинять то, чего по сути нет?
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Он-то не мог, а вот медики прибывшие не место событий были просто ОБЯЗАНЫ.
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Мог ему поднести портрет )(уйла, чтобы он на него помолился перед смертью...)))
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Как чем мог помочь? Странно что ты не знаешь такой простой истины- Добить что бы не мучился!
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два дятла решили деньжат по легкому срубить,выполняли заказ труханова,но что-то пошло не так,а пошло как и должно быть в нормальном государстве.Человек защищал свою жизнь и жизнь своей девушки.Вот и все.
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Проходите падлы мимо!
Эта баба мной любима!
Ишь...черти вылезли из тьмы!
Вас ща покоцаю... козлы!
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"...несмотря на показания..."

Хорошая оговорка: пофиг кто там что говорит - кто надо, тот и будет виноватым....
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В пользу Сергею, что второй "десантник" рванул не в "ментовку", мол спасите, моего кента "заколбасили", а стал "ныкаться". А раз стал прятаться, то версия покушения на жизнь Стерненка имеет право на жизнь.
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Вообще-то второй получил два удара ножом в живот.
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источники "Страны" в полиции рисуют несколько иную картину произошедшего.
"Предварительно можем говорить о следующем: Сергей Стерненко возвращался со своей девушкой домой. За квартал до этого у него произошел словесный конфликт с двумя незнакомыми парнями. До драки не дошло. Перед домом парни его догнали и попытались вновь выяснить отношения. Парни вооружены не были. Стерненко вытащил нож и ударил им дважды сначала одного, затем другого парня. После этого парни бросились убегать - оба были серьезно ранены. Одному одесситу - 1988 года рождения, удалось убежать, несмотря на два полученных ранения в живот. Второму парню, который также получил два удара ножом - в руку и в грудь, убежать не удалось - Стерненко побежал его догонять и, догнав, еще два раза ударил ножом. На этот раз уже в живот. От четырех ранений парень скончался. Предварительная информация говорит о том, что это чистое убийство, а не самооборона - парни вооружены не были. Погибший - по имени Иван, ранее служил в 25-й десантной бригаде. Тот, кому удалось сбежать - уже рассказал о том, что они с погибшим товарищем ранее не знали Стерненко. То есть никакой идеологической или политической подоплеки в этом преступлении нет", - пояснил источник "Страны" в одесской полиции.
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Понятно, со слов второго нападавшего... Хреновая у него фантазия - мог бы уже сказать, что просто шел по улице и обсуждал с приятелей вальсы Шуберта, а тут на них внезапно напали...)
А в сухом остатке: если это 2 человека, то это группа - а если группа, то закон разрешает применять против нее все что угодно...
Единственное, что не надо за ними бежать и их добивать - с нашей "потужной медициной" у них и так был хороший шанс склеить ласты...))) Но можно списать на состояние аффекта...
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На Сергея УЖЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО ДВА ПОКУШЕНИЯ! ДВА!!! Нервы у парня на пределе. Откуда он мог знать, что эти дебилы просто "хотели отжать" у него телефон, а не подвалили, чтобы убить?
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Ну так и я о том же... Тем более радует их отмазка - они всего-навсего "телефон хотели отжать"... Ну а для этого они напали - а когда напали, начинает действовать статья про оборону против группы, и мотивы нападения не имеют значения...
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Ну так страна відома газетка. їй можна вірити. Поліція розглядає кілька версій нападу на Стерненка - від побутового конфлікту і пограбування до умисного замаху, - Форостяк - Цензор.НЕТ 9751
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция рассматривает несколько версий нападения на Стерненко - от бытового конфликта, ограбления до умышленного покушения, - Форостяк
 
 
 
 
 
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