 Полиция рассматривает несколько версий нападения на Стерненко - от бытового конфликта, ограбления до умышленного покушения, - Форостяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, в том числе используются камеры видеонаблюдения.
"Сейчас, несмотря на показания лиц участников этого инцидента, рассматриваются все возможные версии событий, от банального бытового конфликта или ограбления (когда стороны ранее были даже не знакомы) до умышленного нападения по политическим мотивам за его общественную деятельность", - написал Форостяк.
Он добавил, что отдельного внимания требуют факты нанесения смертельных ножевых ранений экс-руководителем одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко, а также неоказание помощи погибшему.
"Грозит ли активисту Сергею Стрененко обвинение в превышении самообороны, или даже хуже? На этот вопрос я ответа не дам, это вопрос к следствию и прокуратуре, я стараюсь быть объективным, тем более что несмотря на отношения лично с Сергеем, я весьма благосклонно относился к некоторой его общественной деятельности, но вполне допускаю, что исследовав обстоятельства может случиться и такое ...", - написал Форостяк.
Как сообщалось,полиция установила местонахождение и задержала второго участника нападения на Стерненко. Кроме того правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.
Напомним,вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные.
В любом следствии - обязаны рассмотреть
все возможные версии... чтобы исключить ненужные...
Иначе суд (особенно ЕСПЧ) - признает следствие тенденциозным...
Эта баба мной любима!
Ишь...черти вылезли из тьмы!
Вас ща покоцаю... козлы!
Хорошая оговорка: пофиг кто там что говорит - кто надо, тот и будет виноватым....
"Предварительно можем говорить о следующем: Сергей Стерненко возвращался со своей девушкой домой. За квартал до этого у него произошел словесный конфликт с двумя незнакомыми парнями. До драки не дошло. Перед домом парни его догнали и попытались вновь выяснить отношения. Парни вооружены не были. Стерненко вытащил нож и ударил им дважды сначала одного, затем другого парня. После этого парни бросились убегать - оба были серьезно ранены. Одному одесситу - 1988 года рождения, удалось убежать, несмотря на два полученных ранения в живот. Второму парню, который также получил два удара ножом - в руку и в грудь, убежать не удалось - Стерненко побежал его догонять и, догнав, еще два раза ударил ножом. На этот раз уже в живот. От четырех ранений парень скончался. Предварительная информация говорит о том, что это чистое убийство, а не самооборона - парни вооружены не были. Погибший - по имени Иван, ранее служил в 25-й десантной бригаде. Тот, кому удалось сбежать - уже рассказал о том, что они с погибшим товарищем ранее не знали Стерненко. То есть никакой идеологической или политической подоплеки в этом преступлении нет", - пояснил источник "Страны" в одесской полиции.
А в сухом остатке: если это 2 человека, то это группа - а если группа, то закон разрешает применять против нее все что угодно...
Единственное, что не надо за ними бежать и их добивать - с нашей "потужной медициной" у них и так был хороший шанс склеить ласты...))) Но можно списать на состояние аффекта...