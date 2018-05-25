EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  381  1
Материалы по теме:
Все про:взятка (3805) СБУ (12506) Донецкая область (3956) Госпродпотребслужба (91)

 На Донетчине чиновник Госпродпотребслужбы уличен в получении взяток на сумму 150 тыс. грн, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке директора одной из фитосанитарных лабораторий управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал от местного предпринимателя почти 19 тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал не создавать искусственные препятствия для получения положительного заключения лабораторных исследований при осуществлении экспорта зерновых культур. Для получения неправомерной выгоды фитосанитар привлек посредника, который должен был обменять гривны на доллары.

Смотрите: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Херсонщине за получение 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц Мариуполя во время получения всей суммы взятки.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще три эпизода получения должностным более 130 тысяч гривен взятки.

Директору объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Также смотрите: Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3068151
 
 
TUV4TVVYUTVSMUF3V1V4UmRuUkhTREJNTTFGMVRrTTJNRXhuZGt4NU9IWXdURXhSZERsSFVEQlpURkYxZEVOM1prNURhREJLU0ZGdk0zcFJhemxES3pCWlNGRjJPVWRCTUV3M1VYUk9ReTh3VERkU1ozUkhRVEJNV0ZGelpFZENNRXgyVW1jNVF6SXdURWhSYzBoNlVXeE9ReXN3VEROUmRHUkhSekJNY2xGelRrZFFTVTVES3pCTVNGRjFPVU4zTUZsSVVtZDBSMDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донетчине чиновник Госпродпотребслужбы уличен в получении взяток на сумму 150 тыс. грн, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх