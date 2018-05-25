 На Донетчине чиновник Госпродпотребслужбы уличен в получении взяток на сумму 150 тыс. грн, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал от местного предпринимателя почти 19 тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал не создавать искусственные препятствия для получения положительного заключения лабораторных исследований при осуществлении экспорта зерновых культур. Для получения неправомерной выгоды фитосанитар привлек посредника, который должен был обменять гривны на доллары.

Смотрите: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Херсонщине за получение 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц Мариуполя во время получения всей суммы взятки.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще три эпизода получения должностным более 130 тысяч гривен взятки.

Директору объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Также смотрите: Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура. ФОТО