 В селе под Киевом назревает бунт из-за действий сельсовета и скандального застройщика

Пикет, устроенный ими под стенами сельсовет, закончился дракой, сообщает 5 канал, пишет Апостроф. Конфликт между общиной и представителями власти произошел из-за изменений внесенных в Генплан села в конце апреля.

"Своими изменениями в генеральный план они 50 гектаров земли на торфяном болоте выделили под высотное строительство. А в чем проблема? В том, что село Подгорцы – это зона стихийного бедствия, где находится печально известный полигон №5 твердых бытовых отходов, куда со всего Киева десятилетиями свозится мусор", - говорит бывший народный депутат Украины Эдуард Леонов. Активисты отмечают, что изменения в Генплан села внесли на закрытом заседании и без какого-либо общественного обсуждения.

Если к мнению местных жителей не прислушаются, то они грозят продолжить акции протеста и даже перекрыть дорогу.

В свою очередь, председатель сельсовета Сергей Кравченко уверяет, что все разрешения у застройщика есть, а необходимая инфраструктура появится позже. Но когда именно, не уточняет. В то же время Госархстройинспекция остановила строительство как самовольное.

Селян возмущает именно такой кулуарный подход сельсовета. Если проект киевского застройщика воплотят в жизнь, то количество проживающих в селе увеличится на десятки тысяч человек! К такой нагрузке инфраструктура населенного пункта явно не готова. В Подгорцах уже сегодня сложная ситуация с детскими садиками и школой, а дороги просто не выдержат такого потока автомобилей.

"У нас и так очень критическая ситуация со школами, садиками, некуда водить детей, больницы и дороги будут перегружены", - говорит жительница села Виктория Хохлата.

Нынешний скандал далеко не первый, связанный с застройщиком и местными властями. СМИ рассказывали, что именно сельсовет под руководством Кравченко "пошел навстречу" строительной компании, отказавшись от крупных платежей, который могли бы помочь в решении проблем села.

Паевой взнос, который должен платить застройщик, устанавливается сельсоветом. И он составил всего 1% от сметной стоимости проекта, хотя по закону эта цифра могла быть в четыре раза больше. То есть, сельсовет по каким-то причинам добровольно отказался от немалых денег застройщика, которые могли бы пойти на социальные нужды.

Помимо этого, сельсовет Подгорцев стал фигурантом еще одного скандального дела. Журналистское расследование, установило, что местные чиновники умудрились провести многомиллионный тендер всего за несколько минут! В декабре прошлого года киевские власти выделили Подгорцам 9 млн. грн. в качестве компенсации за свозимый сюда из мегаполиса мусор. Несмотря на то, что в селе существует масса проблем, связанных с экологией, школой и детсадом, поступившие деньги потратили на ремонт дороги. А провести электронные торги и выбрать победителя удалось всего за 4 минуты! При этом уже через несколько месяцев на дорожном полотне появились глубокие трещины, свидетельствующие о сомнительном качестве ремонта, говорится в сюжете.