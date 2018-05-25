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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевская область (1441) пикет (512) село (128) строительство (1529) застройка (487) Госархстройинспекция (4)

 В селе под Киевом назревает бунт из-за действий сельсовета и скандального застройщика

Жители села Подгорцы в Обуховском районе Киевской области готовы на радикальные меры, чтобы остановить столичного застройщика, который упорно игнорирует интересы местной громады.

Пикет, устроенный ими под стенами сельсовет, закончился дракой, сообщает 5 канал, пишет Апостроф. Конфликт между общиной и представителями власти произошел из-за изменений внесенных в Генплан села в конце апреля.

"Своими изменениями в генеральный план они 50 гектаров земли на торфяном болоте выделили под высотное строительство. А в чем проблема? В том, что село Подгорцы – это зона стихийного бедствия, где находится печально известный полигон №5 твердых бытовых отходов, куда со всего Киева десятилетиями свозится мусор", - говорит бывший народный депутат Украины Эдуард Леонов. Активисты отмечают, что изменения в Генплан села внесли на закрытом заседании и без какого-либо общественного обсуждения.

Если к мнению местных жителей не прислушаются, то они грозят продолжить акции протеста и даже перекрыть дорогу.

В свою очередь, председатель сельсовета Сергей Кравченко уверяет, что все разрешения у застройщика есть, а необходимая инфраструктура появится позже. Но когда именно, не уточняет. В то же время Госархстройинспекция остановила строительство как самовольное.

Селян возмущает именно такой кулуарный подход сельсовета. Если проект киевского застройщика воплотят в жизнь, то количество проживающих в селе увеличится на десятки тысяч человек! К такой нагрузке инфраструктура населенного пункта явно не готова. В Подгорцах уже сегодня сложная ситуация с детскими садиками и школой, а дороги просто не выдержат такого потока автомобилей.

"У нас и так очень критическая ситуация со школами, садиками, некуда водить детей, больницы и дороги будут перегружены", - говорит жительница села Виктория Хохлата.

Нынешний скандал далеко не первый, связанный с застройщиком и местными властями. СМИ рассказывали, что именно сельсовет под руководством Кравченко "пошел навстречу" строительной компании, отказавшись от крупных платежей, который могли бы помочь в решении проблем села.

Паевой взнос, который должен платить застройщик, устанавливается сельсоветом. И он составил всего 1% от сметной стоимости проекта, хотя по закону эта цифра могла быть в четыре раза больше. То есть, сельсовет по каким-то причинам добровольно отказался от немалых денег застройщика, которые могли бы пойти на социальные нужды.

Помимо этого, сельсовет Подгорцев стал фигурантом еще одного скандального дела. Журналистское расследование, установило, что местные чиновники умудрились провести многомиллионный тендер всего за несколько минут! В декабре прошлого года киевские власти выделили Подгорцам 9 млн. грн. в качестве компенсации за свозимый сюда из мегаполиса мусор. Несмотря на то, что в селе существует масса проблем, связанных с экологией, школой и детсадом, поступившие деньги потратили на ремонт дороги. А провести электронные торги и выбрать победителя удалось всего за 4 минуты! При этом уже через несколько месяцев на дорожном полотне появились глубокие трещины, свидетельствующие о сомнительном качестве ремонта, говорится в сюжете.

Источник: https://censor.net.ua/n3068140
 
   
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Бунт в Украине давно уже назрел а что послужит толчком к его началу,то только одному Богу известно ...
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толчком может послужить только бабло которое есть у олигархов -барыг но ониже не дураки платить за бунт протв самих себя)))
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На местных выборах по 200 гр брали? Так чего теперь жалуются?
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а ты видел что брали? Что хуйню людям толкаешь?
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Тупі люди! Якщо не буде інвесторів - то точно не буде ні садочків, ні шкіл, ні доріг. А ті що є - прийдуть у занепад.
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Статью не читало, но людей осуждает. Разберись в происходящем, умник.
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там все ок и садочки и инфраструктура но она расчитана на 4к жителей етого села +10 к пассажиров ни дорога ни садочек не выдержит. пнх со своими инвестициями
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да там через дорогу Голубое озеро есть. уникальное В марте 1999 года общественная организация ЮНЕСКО взяла уникальный водный ресурс под свою защиту. а ети толстожопые барыги хотят его зас%арь( жити па новаму плять
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"Лучшие люди из народа", чиновники в сёлах просто обыкновенное продажное ворьё.
Дураку ясно что 1% всего потому что на карман взяли наликом.
Это по всей Украине так делается.
Со взяток везде и всегда богатеет только власть.
Это их способ существования.
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А я думаю - борзыми щенками. Квартирой в новострое)
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Голова сільради обычно берёт себе три-четыре квартирки у застройщика, так шо все документы там у него и будут в порядке.
Селяне, конечно, побарахтаются пару лет, та и угомонятся.
Киев разрастается, будут через десять лет на месте их хат двадцатиэтажные джунгли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ селе под Киевом назревает бунт из-за действий сельсовета и скандального застройщика
 
 
 
 
 
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