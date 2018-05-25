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 Политика Украины
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Все про:жалоба (82) КС (1184) Савченко (2751)

 Савченко подала жалобу в Конституционный суд на свой арест. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, подала жалобу в Конституционный суд Украины на незаконность своего содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, размещенного на ее странице в Facebook в пятницу

"Надежда Савченко подал жалобу в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить ч.5 ст.176 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой ей продлили арест без возможности внесения залога и взятия на поруки", - сказано в нем.

Также размещено фото документа.

Савченко подала жалобу в Конституционный суд на свой арест 01

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15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают впопытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отмениланеприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068139
 
 
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Гадю крутить - ніхто на камеру не знімає...тоска.....
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Да отпустите вы ее, она во всяком случае порядочнее Порошенко, Парубия и Турчина
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Забирайте ее взад на недоимперию!
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Правильно сделала ,отправить в ад всю нынешнюю вороватую мальдивско-сейшельскую банду ,хотят минимум 90 % украинцев ,так шо ,теперь всех арестовать ...
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100% - минимум 90 % украинцев до сих пор хотят обстрелять центр Киева и положить пару-тройку тысяч мирных граждан. Закусывайте.
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400 тисяч стецик цілих 400 тисяч і до 400 дупататів Нехай сидить з офшорника і його кума алкаша весь світ сміється Цьому офшорному придуру обертаються вслід і крутять пальцем коло скроні Так і піде в політичне небуття з погремухою \дурко\
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Жаль,что гадя,таких как ты не взорвала,совместно с рубаном!
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ще одна борцунья з порошенком ! всі як на підбор з запахом кремля
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Ти у порошенка понюхай... будеш здивований... Савченко подала скаргу до Конституційного суду на свій арешт - Цензор.НЕТ 7236
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Найкраща боротьба, це мовчазна боротьба, ще можна і на вибори не ходити. Так чого тоді плакатись на свою долю???
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Да ты шо..??А когда вы благим матом орете Порошенко вор...Порошенко предатель...Порошенко торгует с паРашей...Порошенко торгует с лугандоном....это не нужно доказывать..??
Или доказывать нужно только то что выгодно для зрадобтни...а все остальное не нужно..??
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КС наверное выпустит:ведь не у них она не собиралась устраивать "сюрреализм".
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Если гадя, игрушка в руках медведчука, то почему медведчук на свободе?
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Але ж якщо її випустити , то їй буде важче голодувати . Більше спокус . А гаді - їсти не дай , дай поголодувати .
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На заседание КС надо Гадю с боекомплектом привести.
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та все правильно надюха вали етих панамских наркоманов.еспч по любому их заставит выплатить тебе бабла и извиниться
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Лайно завжди смердить. І якщо гадя думає, що вона месія, то вона помиляється, лайно воно і є лайно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко подала жалобу в Конституционный суд на свой арест. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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