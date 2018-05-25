 Савченко подала жалобу в Конституционный суд на свой арест. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, размещенного на ее странице в Facebook в пятницу

"Надежда Савченко подал жалобу в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить ч.5 ст.176 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой ей продлили арест без возможности внесения залога и взятия на поруки", - сказано в нем.

Также размещено фото документа.

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15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают впопытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отмениланеприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.