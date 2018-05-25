 Нардепы Крышин и Немировский - в реестре должников по алиментам

Об этом свидетельствует информация из Единого реестра должников Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

Стоит отметить, что когда Рада голосовала за закон, который предусматривал более жесткий подход к истребованию алиментов с должников, то и Андрей Немировский, и Олег Крышин нажали "За".

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Закон вступил в силу 6 февраля. В соответствии с нормами, которые он предусматривает, долги по выплате алиментов более шести месяцев могут повлечь за собой запрет выезда за границу. Также должники могут быть ограничены в праве на пользование автомобилем или на использование оружия. Тех, кто не платит алименты, могут также направлять на выполнение общественно полезных работ и лишить права давать согласие на выезд детей за границу.

Напомним, Андрей Немировский баллотировался в Раду от "Самопомочи", но эта политсила от него публично открещивалась. В официальном заявлении по фракционности этого депутата отмечалось: Немировский оказался в списке по квоте тогдашних партнеров "Самопомочи" - партии "Воля". В Верховную Раду попал в мае 2015 после сложения мандата депутатом Мирошником. Депутат сначала был в парламентской депутатской группе "Воля народа", а сейчас на сайте Верховной Рады числится среди представителей фракции БПП.



Олег Крышин был избран в Раду как самовыдвиженец. К фракции "Народный фронт" присоединился почти сразу после избрания. По информации издания "Наші гроші", он контролирует ООО "Стеклянный Альянс".



