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 Политика Украины
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 Нардепы Крышин и Немировский - в реестре должников по алиментам

Депутаты Верховной Рады Андрей Немировский (фракция БПП) и Олег Кришин ( "Народный фронт") являются должниками по выплате алиментов.

Об этом свидетельствует информация из Единого реестра должников Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
Стоит отметить, что когда Рада голосовала за закон, который предусматривал более жесткий подход к истребованию алиментов с должников, то и Андрей Немировский, и Олег Крышин нажали "За".

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Закон вступил в силу 6 февраля. В соответствии с нормами, которые он предусматривает, долги по выплате алиментов более шести месяцев могут повлечь за собой запрет выезда за границу. Также должники могут быть ограничены в праве на пользование автомобилем или на использование оружия. Тех, кто не платит алименты, могут также направлять на выполнение общественно полезных работ и лишить права давать согласие на выезд детей за границу.

Напомним, Андрей Немировский баллотировался в Раду от "Самопомочи", но эта политсила от него публично открещивалась. В официальном заявлении по фракционности этого депутата отмечалось: Немировский оказался в списке по квоте тогдашних партнеров "Самопомочи" - партии "Воля". В Верховную Раду попал в мае 2015 после сложения мандата депутатом Мирошником. Депутат сначала был в парламентской депутатской группе "Воля народа", а сейчас на сайте Верховной Рады числится среди представителей фракции БПП.

Олег Крышин был избран в Раду как самовыдвиженец. К фракции "Народный фронт" присоединился почти сразу после избрания. По информации издания "Наші гроші", он контролирует ООО "Стеклянный Альянс".

Нардепы Крышин и Немировский - в реестре должников по алиментам 01
Нардепы Крышин и Немировский - в реестре должников по алиментам 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068134
 
 
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