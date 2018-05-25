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 ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17

Европейский Союз на основании выводов Объединенной следственной группы об уничтожении рейса MH17 призвал Россию признать ответственность за инцидент.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"24 мая 2018 года международная следственная группа обнародовала дополнительные результаты своего независимого, профессионального и беспристрастного расследования. Она пришла к выводу, что пусковая установка "Бук", при помощи которой был сбит рейс MH17, вне всякого сомнения, принадлежала вооруженным силам Российской Федерации.

Европейский союз призывает Российскую Федерацию принять на себя ответственность и в полной мере содействовать усилиям, направленным на установление виновных", - говорится  в заявлении.

Смотрите: "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

Европейский союз подтверждает свою полную поддержку резолюции №2166 Совета Безопасности ООН, в которой содержится требование ко всем государствам оказывать полное содействие действиям, направленным на установление виновных в уничтожении рейса MH17 17 июля 2014 года, а также наказать ответственных.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068132
 
 
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"Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю" (c)
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Ватный ЕС))), как это " призвал"???... это типа мент присит взять на себя???, международный трибунал и точка!!!
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Главное что бы кремлёвское чертило до Гааги копыта не откинуло.
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Какая Гаага? Когда Украина на учениях сбила пассажирский самолет в 2001 году про Гаагу никто не говорил. Когда США сбили пассажирский самолет в 1988 году, Гаага тоже не упоминалась. Почему тат все сейчас вспомнили про Гаагу?
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А кто сбил в 2001 году израильский самолёт?
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Тебя, что Гугл забанил?
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Обычный тухлый вброс. Не поверю, чтобы Украина заплатила за Россию.
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не пори чушь, в 2001 сбили кацапы, полно информации по этому поводу с анализом что и как. Просто кое-кто тогда взял вину на себя..
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Чей анализ? твой? тогда конечно.
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в чем твой вопрос? Были учения, пуски ракет над акваторией Черного моря. Был сбит гражданский самолет. Украина признала свою вину. Кто именно запускал ракеты - не уточнялось.
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Чё за пурга. Россия должна признать, а чья ракета - неважно?
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Уже всем известно чья ракета. Сколько ж можно мордой в факты тыцять...
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Откинет копыта, вместе с командой двойников.
Одному на рыбалке случайно щука откусит куй с яйцами и тот истечет кровью двигаясь по дорогам ухабам Сибири до ближайшего НЕ населенного пункта.
Другой грохнется с дельтоплана, во время осенней миграции аистов и его привезут в закрытое медучереждение с сокращенным персоналом.
Третий нырнет за амфорами в Крыму и ему благадорные за всё крымчане помогут стать достоянием Черного моря вместе с амфорами.
Четвертый... Да вы и так все знаете... ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 1071
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Следующий призывальщик - ген-сек ООН. Вот увидите! ЕС призвал Россию принять на себя ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7956
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зачем нужен мир в котором не будет России?! ЕС призвал Россию принять на себя ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 6433
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...не будет России - звучит как утверждение.
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ты думаешь, что хуйлу кто-то позволит выполнить пуски ядерных ракет по городам в которых живут детишки кремлевских ченуш?
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Eбнутому кремлевскому Воффке Х#уйлу ссы в глаза - всё божья роса. Даже если все страны выразят презрение Путинской России за факт уничтожения MH17, скрепоносное Х#уйло будет упрямо доказывать: «Я - не я, и лошадь не моя».
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Франция хочет стать лидером по объёму инвестиций в Россию, заявил лидер страны Эммануэль Макрон ЕС призвал Россию принять на себя ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 5222
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Добровільно рашка ніколи цього не визнає...
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-хуйло, вы берете на себя ответственность？
- какой самолет？ нет！
- мы обеспокоены.
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и чертов мост строили 7 компаний из Голландии, это вообще пздц..
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...призвал Россию признать ответственность за инцидент.... Ага это как раз то случай когда кацапня Шо то признаетЬ. Ихамнет и все тут... ЕС призвал Россию принять на себя ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 876
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Ох и правосудие, просят, "что бы взял вину на себя", он не признает вину, но это не причина не получить приговор!
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ООООО.Невже вони признают свій великий гріх.Я навіть знаю хто буде виним
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Ну-ну-ну, годі вже вам. Всі разом на футбол до мордора - футбо, цицьки «Наташек» і купа халявного пива. Який до біса теракт? Там вього якихось там 300 людей, на донбасі лік вже на десятки тисяч, і нічого, про Сирію взагалі мовчу.
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Слово "призвал" уже как "озабоченность" и "обеспокоенность" - хочется забыть, ибо после прочтения, появляется чувство брезгливости. Они так шутят?
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ЕС пусть откроет карту Геродота,и посмотрит какие замечательные предки Россиян жили в Двинском треугольнике - верховьях Днепра.Некие Андрофаги,с очень удивительными обычаями.
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2000 танків США рухаються через Німеччину у бік Польщі.
Через східні регіони Німеччини в напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони американських бойових машин, у тому числі танків, повідомляє dw.
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до тех пор, пока ЕС остается наследниками холопов, которым москальский царь петр 1 велел своих смердов русскими называть, а они и ослушаться не смеют, вот до тех пор все эти стенания и просьбы просто потешны в глазах москаля. Вы ж и сами себя не уважаете, как вы можете этого не делая просить кого-то уважить ваши просьбы? Вы с их точки зрения оцените свое поведение, сразу поймете все.
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Ага, в эрэфии напишут явку с повинной и проведут восстановление факта события на местности , для закрепления факта преступления...
ЕС пора открыть глазки, либо подлечиться. ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2767
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"призвал Россию признать ответственность за инцидент."_____________давно так не смеялся ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 89
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выплатят компенсацию и на этом ВСЕ.
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рашка родственникам жертв катастрофы
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скорее всего хуйло будет отрицать, а расеяне получат очередную порцию полезных санкций.
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The New York Times: Как в Сирии четыре часа шел бой между российскими наемниками и американскими коммандос



ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7662

ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 7662

"Артиллерийский огонь был такой сильный, что американские коммандос для защиты нырнули в окопы и, покрытые поднявшейся пылью и грязью, высовывались для того, чтобы открывать ответный огонь по колонне танков, двигающейся под массированным обстрелом", - так The New York Timesописывает начало четырехчасовой атаки, которую в феврале предприняли в Сирии проправительственные силы и российские наемники.
Корреспондент Томас Гиббонс-Нефф сообщает, что газета узнала подробности боя, произошедшего 7 февраля, из интервью и оказавшихся в ее распоряжении документов. В документах говорится о "прорежимных силах", среди которых были солдаты сирийского правительства и ополченцы. Но, по словам американских военнослужащих и сотрудников разведки, большинство составляли российские наемники, скорее всего из "Группы Вагнера".
В начале дня мало что намекало на предстоящую битву, пишет автор. Около 30 солдат из отряда "Дельта" и рейнджеры из Совместного командования специальных операций работали бок о бок с курдскими и арабскими силами на небольшом форпосте рядом с газовым заводом Conoco. Примерно в 20 милях на объекте по поддержке миссии группа "зеленых беретов" и взвод морпехов смотрели в экраны компьютеров, наблюдая за данными дронов и передавая информацию американцам на газовом заводе.
"В три часа дня сирийские силы начали продвигаться в сторону завода Conoco. К началу вечера собралось более 500 военнослужащих и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров, - повествует Гиббонс-Нефф. - В американском центре воздушных операций на авиабазе Аль-Удэйд в Катаре и в Пентагоне военные и аналитики разведки в замешательстве наблюдали за этой сценой. Командиры проинформировали пилотов и наземный персонал".
"Зеленые береты" и морпехи подготовили небольшую группу реагирования - порядка 16 военнослужащих на четырех машинах с противоминной защитой. В 20:30 три танка Т-72 передвигались в миле от завода Conoco, и "зеленые береты" приготовились отправить силы реагирования.
"На аванпосте американские солдаты наблюдали, как около 22:00 колонна танков и другой бронетехники повернула и двинула на них, появившись из-за домов по соседству, где они пытались незаметно собраться. Полчаса спустя российские наемники и сирийские силы нанесли удар", - говорится в статье.
Согласно документам, на Conoco обрушился огонь танков, крупнокалиберной артиллерии и минометов. "Воздух наполнился пылью и шрапнелью, - описывает корреспондент. - Американские коммандос укрылись, затем побежали за земляной насыпью, чтобы выстрелить из противотанковых ракет и пулеметов по надвигающейся колонне бронетехники".
"Первые 15 минут американские военные звонили своим российским коллегам и призывали их остановить атаку. Когда это не удалось, американцы дали предупредительные выстрелы в сторону группы машин и гаубицы. Но войска все равно наступали", - пишет NYT.
Прибывали американские самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, самолеты артиллерийской поддержки AC-130 и вертолеты AH-64 Apache. Следующие три часа по войскам противника наносились десятки ударов, с земли вела огонь ракетная артиллерия морской пехоты, повествует журналист.
К месту боя поспешила группа реагирования. Когда около 23:30 они приблизилась к заводу Conoco, пришлось остановится - ехать сквозь артиллерийский огонь было слишком опасно.
"В час ночи, когда огонь артиллерии ослабел, команда морпехов и "зеленых беретов" подъехала к форпосту Conoco и начала стрелять. К тому времени часть американских военных самолетов вернулась на базу, потому что у них оставалось мало топлива или боеприпасов", - говорится в статье. Военнослужащие, которых едва ли было 40 человек, приготовились защищаться, когда наемники двинулись к форпосту пешком.
"Спустя час вражеские бойцы начали отступать, и американские военнослужащие прекратили огонь", - продолжает газета. Американские военные не пострадали, один союзный сириец получил ранения.
Число жертв все еще вызывает споры, отмечает Гиббонс-Нефф. "Поначалу российские официальные лица заявляли, что погибли только четыре гражданина России - но, возможно, были еще десятки. Сирийский офицер сообщил, что убиты около 100 сирийских солдат. В документах, полученных The New York Times, число погибших оценивается в 200-300 "прорежимных военнослужащих".
"Остаются вопросы о том, кто именно были эти российские наемники и почему они пошли в атаку", - пишет автор статьи. По словам сотрудников разведки, "Группа Вагнера" находится в Сирии для того, чтобы захватывать нефтяные и газовые поля и защищать их от имени правительства Асада. Наемники получают долю доходов от добычи на этих полях.
"Силы российского правительства в Сирии настаивают на том, что не участвовали в боестолкновении, - передает Гиббонс-Нефф. - Но в последние недели, по данным военнослужащих США, они глушили связь с небольшими американскими дронами и самолетами артиллерийской поддержки такого типа, который использовался во время нападения".
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Не просто признать... а если не признают то - конкретные действия. Бойкот нефти или ЧМ!!! Или опять будет озабоченность?
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Мы знаем ,что это ты нагадил за баней ,но ты будь ласков сам признайся в содеянном.
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"Европейский союз подтверждает свою полную поддержку резолюции №2166 Совета Безопасности ООН, в которой содержится требование ко всем государствам оказывать полное содействие действиям, направленным на установление виновных в уничтожении рейса MH17 17 июля 2014 года"

Наконец поймали хуйло за сурепицу. Он сам себе подписал смертный приговор как челн Совбеза ООН.
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