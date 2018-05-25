 Прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Хозсуда Киева Сиваковой

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований, передают Українські Новини.

В ближайшее время это решение Сиваковой будет рассматривать Хозяйственная палата Верховного Суда Украины, в частности судья Лилия Катеринчук.

Как сообщалось, данное решение создает прецедент предотвращения продажи банком залогового имущества, даже если должник прекратил обслуживать кредит и признан неплатежеспособным.

Ранее Печерский суд Киева признал незаконным вмешательство следователя Генеральной прокуратуры Украины Александра Буковчаника в интересах братьев Сегаль в деятельность новокаховской фабрики.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обвинил братьев Сегаль в попытках давления на фонд. По утверждению ФГВФЛ, братья Сегаль являются главными виновниками банкротства банка "Надра".

По сообщению ФГВФЛ, фирма братьев Сегаль "Каховка Пром Агро", претендующая на имущество новокаховской фабрики, до сих пор должна государству 128 млн гривен.