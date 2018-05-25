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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (574) Новая Каховка (13) суд (20931) судья (1922)

 Прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Хозсуда Киева Сиваковой

На основании обращения депутата Верховной Рады Украины Ярослава Москаленко (депутатская группа "Воля народа") Прокуратура Киевской области открыла производство по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины в отношении судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой по факту возможного совершения правонарушения. Судья Сивакова обвиняется в принятии решения, которым она в 2016 году признала правовые требования фирмы братьев Сегаль на имущество фабрики по переработке сои в Новой Каховке.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований, передают Українські Новини.

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Хозсуда Киева Сиваковой 01

В ближайшее время это решение Сиваковой будет рассматривать Хозяйственная палата Верховного Суда Украины, в частности судья Лилия Катеринчук.

Как сообщалось, данное решение создает прецедент предотвращения продажи банком залогового имущества, даже если должник прекратил обслуживать кредит и признан неплатежеспособным.

Ранее Печерский суд Киева признал незаконным вмешательство следователя Генеральной прокуратуры Украины Александра Буковчаника в интересах братьев Сегаль в деятельность новокаховской фабрики.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обвинил братьев Сегаль в попытках давления на фонд. По утверждению ФГВФЛ, братья Сегаль являются главными виновниками банкротства банка "Надра".

По сообщению ФГВФЛ, фирма братьев Сегаль "Каховка Пром Агро", претендующая на имущество новокаховской фабрики, до сих пор должна государству 128 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3068131
 
 
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Да чё там открывать ,сразу её в антикорупционный суд ,ну или в верховный ,на худой конец в конституционный ... Прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Хозсуда Киева Сиваковой - Цензор.НЕТ 670
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Приятно, когда тех, кто развивал эту Систему начинают судить вскормленные ими же судьи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Хозсуда Киева Сиваковой
 
 
 
 
 
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