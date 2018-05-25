 Украина и МВФ ведут полноценный диалог, без ультиматумов, угроз и шантажа, - Розенко

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"При нашем взаимодействии с Международным валютным фондом нет ни одного места для шантажа, угроз или ультиматумов. Это нормальный полноценный диалог. Наша основная цель - повышение качества жизни украинцев. Безусловно, цель взаимодействия с международными организациями - не только получение денег", - сказал Розенко.

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Он подчеркнул, что какие-либо решения правительства принимаются в пользу украинцев.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине на сегодня является создание Антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.