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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10486) МВФ (2532) Розенко (574) Тарифы на газ (57) Антикоррупционный суд (205)

 Украина и МВФ ведут полноценный диалог, без ультиматумов, угроз и шантажа, - Розенко

Украина проводит с Международным валютным фондом полноценный диалог.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"При нашем взаимодействии с Международным валютным фондом нет ни одного места для шантажа, угроз или ультиматумов. Это нормальный полноценный диалог. Наша основная цель - повышение качества жизни украинцев. Безусловно, цель взаимодействия с международными организациями - не только получение денег", - сказал Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по законопроекту об Антикоррупционном суде продолжаются, - постпред МВФ в Украине

Он подчеркнул, что какие-либо решения правительства принимаются в пользу украинцев.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине на сегодня является создание Антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068120
 
 
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типа это МВФ просит кредит у Пети Пороошенко
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без ультиматумів : дефолт або лава на суді
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Не Украина, а хитрые упыри, захватившие власть после Майдана. В том числе и ты, комуняцкая отрыжка
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Интересная позиция у украинских чиновников,пошли клянчить деньги у МВФ,а когда МВФ выставляет условия на которых дадут кредиты,называют это ультиматумом,шантажом и угрозами
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Не Украина, а кучка людей из Украины пытаются взять грабительский для Украины кредит чтобы прикрыть свою некомпетентность в управлении государством, неспособность поднять экономику, ну и судя по многочисленным скандалам еще приворовать процентов 40 от кредита. И все это за счет Украины, за счет небольшого количества украинцев которые не сидят ни у кого на шее, а в реальности зарабатывают деньги. Пишите правду о своих действиях господа ворюги, не прикрывайтесь Украиной и её народом.
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Квинтиссенция диалога: "Давайте мы цену на газ повысим, а вы за это не будете антикоррупционный суд требовать".... Украина и МВФ ведут полноценный диалог, без ультиматумов, угроз и шантажа, - Розенко - Цензор.НЕТ 165
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Сегодня видел видео выпотрошенного одесского ватника. Внимание: есть работа - нужно освежевать одного борова ведущего от имени Украины полноценный диалог. Удалить достаточно язык и гланды. Заранее спасибо.
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Какие бы вы воры,там с кем диалоги не вели а вам писец ,независимо от того,повысите вы цены или снизите или оставите такими,как сейчас ,народ Украины НИКОГДА не простит то,что вы сотворили с людьми и страной ,но правда если повысите то развязка может наступить чуть быстрей ... Украина и МВФ ведут полноценный диалог, без ультиматумов, угроз и шантажа, - Розенко - Цензор.НЕТ 3007
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и это говорит николаевский скупщик краденного...?)))\просто позор какой-то...\
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Та вас, тварье, нагибают в плане суда, но вы быстрее Украину в дэфолт загоните, чем согласитесь на те условия. Пысы. этого борова хочется придушить
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поросенковские ростовщики продали Украину, втянули ее в долговую яму..
следующий президент Украины - должен посадить вальцмана с конфискацией награбленного))
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а ви слишалі о Мальдівах? так шо ви думаєтє Петро Мальдівський туди здря ганяв..є місця де дупу притулити після пєндєля
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МВФ скоро пошлет скорей всего "наших" воров-олигархов Нах. Только олигархи не пострадают, для каждого из них на 50 000 000 меньше спистить или на 50 000 000 больше это для каждого из них небольшая разница, хотя для их семеек и неприятная "халявные" бабки потерять, адресованные от МВФ всем нам и стране.
А пострадает Украина и все мы, украинци любых национальностей.
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ніхто нікого нікуди не пошле ...мвф потрібна українська ЗЕМЛЯ а не туалетний папір (кредитів)
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канешна бєз шантажа... бо є кого шантажувати..цінами..це - народ, правда, жирна свинюка?
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Так МВФ никогда и не угрожает. Они просто бабок не дают.
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отожрался неплохо, морда скоро треснет
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какой розовощёкий поросёнок ...р о з е н к о ...
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хари прворованые шо вы мвф мвф это вы шлюхи жидовские работаете на уничтожение страны и населения во славу параши и хуйла
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хм,а я думав він вже скаже , що всі негаразди з баблом від мвф через те що українці багато їдять...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и МВФ ведут полноценный диалог, без ультиматумов, угроз и шантажа, - Розенко
 
 
 
 
 
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