 Украина и МВФ ведут полноценный диалог, без ультиматумов, угроз и шантажа, - Розенко

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"При нашем взаимодействии с Международным валютным фондом нет ни одного места для шантажа, угроз или ультиматумов. Это нормальный полноценный диалог. Наша основная цель - повышение качества жизни украинцев. Безусловно, цель взаимодействия с международными организациями - не только получение денег", - сказал Розенко.
Он подчеркнул, что какие-либо решения правительства принимаются в пользу украинцев.
Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине на сегодня является создание Антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.
следующий президент Украины - должен посадить вальцмана с конфискацией награбленного))
А пострадает Украина и все мы, украинци любых национальностей.