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 Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится заявлении генсека НАТО касательно результатов расследования падения рейса МН17, которое опубликовано на сайте организации. 

"Я призываю Россию взять на себя ответственность и всесторонне поддерживать усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2166. Согласно опубликованному вчера промежуточному отчету международной следственной комиссии расследующей падение рейса MH17, пусковая ракетная установка, при помощи которой было сбито воздушное судно, была на вооружении 53-й зенитной бригады Российской Федерации, которая дислоцируется в Курске", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что атака на рейс MH17 – это трагедия мирового масштаба, и ответственные за нее люди должны понести наказание.

"НАТО неоднократно заявляло о своей полной поддержке расследованию, которое проводили власти Голландии и не только, с целью пролить свет на события того страшного дня, и добиться справедливости для 298 жертв авиакатастрофы и их близких", - добавил он.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

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Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Сегодня, 25 мая, Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение пассажирского самолета рейса МН-17 в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3068117
 
   
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Да не признает оно. Валите медведя - у него кукушка улетела.
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Ага. Еше догонит и еще раз признает.
Наивная Европа
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это примерно как путина педофилом признать...
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він ідіот ? отак РФія , прямо , вийде і саже - "так , це ми винні .." ... Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17 - Цензор.НЕТ 8375
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Признан ем этого будет для них признанием всех остальных злодеяний в Украине, будут врать и отпираться дальше.
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А дальше сделать что бы действительно #ихвезденетинебылоиуженебудет. Эхххх...мечты-мечты.)))
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россияне,как народ поддерживающий терроризм должны покаяться публично
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При опросе 57 россиян признали,что именно Москва причастна в трагедии Боинга
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Сцыкливое фуйло, признавай вину, негодник!
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Когда раша признавала свои убийства?
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какая разница,главное ее уничтожить экономически,а там эти дикари сами себя перебьют за гуманитарную помощь
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це нікому не потрібно !
навіть НАТО отримує паливо з російської нафти + ЄС міцно сидить на газовій голці в РФ ... А головне - розвалиться РФ - автоматично посилиться Китай , а США і Японія цього абсолютно не бажають .
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это тебе США и Япония позвонили и рассказали о своих планах?Китай вменяемая страна,а не РФ,так что будет заправляться НАТО у Китайцев без проблем
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Кому нужен бардак в стране, нашпигованной ЯО? Я даже не уверена, что в плане развала экономики перейдут черту, за которой могут происходить какие-то революционные изменения. Остается надеяться, что все происходящее в последние 10 лет послужило уроком для Запада и больше не допустят экономического развития кацапстана, при котором у них от безнаказанности крышу сносить начало. Перефразируя........... мирный кацап - голодный кацап, как только появляется излишек в холодильнике - начинаются брожения говен в черепе.
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мужик такую должность занимает, а такой наивный. Удивительно.
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Ввели Чикатило. Он по-прежнему был спокоен. Закрыли железную дверь. Выполняя положенные формальности, прокурор уточнил фамилию, дату и место рождения, дату вынесения приговора... Спросил, знает ли он об Указе Президента. Чикатило заволновался: "Что, отказал?" Прокурор, уклоняясь от прямого ответа, сказал: "Слушайте, я вам его зачитаю". Указ состоял всего из нескольких строчек. Чикатило молча выслушал, но либо не понял, либо не поверил: в лице не изменился и не произнес ни слова. Прокурор прочитал указ еще раз. Наконец Чикатило спросил: "Так что, теперь меня расстреляют?" Все молчали. Пауза неприятно затянулась. Тогда прокурор вдруг осипшим голосом произнес: "Исполняйте приговор". В ту же секунду слева от Чикатило бесшумно открылась другая дверь. Охранники резко повернули приговоренного к ней, подтолкнули, и тот, сделав два шага, скрылся в другой комнате. Через секунду раздался глухой хлопок. Это был выстрел. Часы показывали 20.00. Торопливо подписав дрожавшими то ли от холода, то ли от волнения руками необходимые документы, все присутствовавшие стали подниматься.
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да, были времена..., а счас таким руку жмут и приезжают к ним на экономические форумы...
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Eбнутому кремлевскому Воффке Х#уйлу ссы в глаза - всё божья роса. Даже если все страны выразят презрение Путинской России за факт уничтожения MH17, скрепоносное Х#уйло будет упрямо доказывать: «Я - не я, и лошадь не моя».
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Eбнутому кремлевскому Воффке Х#уйлу ссы в глаза - всё божья роса. Даже если все страны выразят презрение Путинской России за факт уничтожения MH17, скрепоносное Х#уйло будет упрямо доказывать: «Я - не я, и лошадь не моя».
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Людей с честью в раше давно нквд уничтожило , остались одни бесчестные негодяи
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Видається, що якщо кацапня визнає цей злочин, то санкції буде знято ґарантовано і без зволікань, а путін отримає премію миру Нобеля. Я вам ґарантую.
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