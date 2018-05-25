 Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула. Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - рассказала Сарган.

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"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова. Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности Председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Я.Ю.Осады " в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - добавила Сарган.







