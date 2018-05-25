 Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула. Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - рассказала Сарган.
"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова. Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности Председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Я.Ю.Осады " в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - добавила Сарган.
Єто краткаврємєнний шок.
Січас ані аговтаюцця.
а з земелькою - як там О.Довгий?
I ШО ????
А чего жда 4-и года????
и напомнить кто был первым постмайдановским прокурором?
как раз, когда по-горячему можно было брать, а не спускать по тормозам дела, чтоб их не подчистили
БПП=ПР !!!
Ниочем, пшик и пук от югика будет в конце
Не прошло и четыре года... Но все-таки лучше, чем никогда.
С Розенблата уже снимали. Розенблат сидит? Нет.
С Полякова уже снимали. Поляков сидит? Нет.
С Мосейчука уже снимали. Мосейчук сидит? Нет.
Гепа сидит? Нет.
Допкин стдит ? Нет.
рыбалка отпусти рыбку ПРодолжается......
получается, что законы для нас принимают преступники?
Та он на многих подавал, вертолеты летали по всей стране и что？
Ниочем, пшик и пук от югика будет в конце
RVP RVP
стэцьковский визг про аль капоне доставил, ржунимагу
А ты последовательный, "настоящий немецкий бюргер"...
Тебе хорошо платят?
вон гепа по тем же статьям , и еще по более других не сел, и не сядет. потому как купил себе крышу на самом верху,
и этого никто не тронет.
комедию на публику поломают и на этом все закончится.
Та коли нарешті це все скінчиться, пані та пановє !!!
Юга, доведи хоча б одну справу до кінця, посади хоча б одного високопосадовця.
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Поцреот, встань на защиту Вилкула от генплокулола!!
Он же тоже против злочинной влады!
Надеюсь мы договорились ?
Фактически Колесников на уровне Министерства лоббировал все, что нужно было Ахметову. В 2011 году, с целью окончательного развала военно-промышленного комплекса Украины, выполняя указания из Кремля, диктатор Янукович издал ряд Указов по оптимизации ряда цетральных органов исполнительной власти...путем их ликвидации! В число таких ведомств вошли НКАУ (Национальное космическое агентство Украины) и Минпромполитики.
То есть была поставлена задача ликвидировать космическую и военную промышленность как самостоятельные отрасли в стране!
Глава НКАУ - Алексеев смог отстоять свое агентство и уберечь космическую отрасль от развала и ликвидации.
Д. Колесников - будучи Министром Минпромполитики, имея "на руках" все необходимые для сохранения министерства аргументы (в виде многочисленных служебных и аналитичесских записок) не предпринял ничего.
По факту Колесников уничтожил одно из ключевых ведомств в Украине, развалил промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, за что должен быть привлечен к уголовной ответственности.