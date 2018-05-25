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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (282) ВР (21991) ГПУ (8676) Колесников (1056) Луценко (7015) неприкосновенность (828) Сарган (253)

 Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Генеральный прокурор просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула. Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - рассказала Сарган.

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Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова 01

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"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова. Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности Председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Я.Ю.Осады " в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - добавила Сарган.

Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова 02
Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова 03

Луценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова 04

Источник: https://censor.net.ua/n3068112
 
   
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во! а де зрада з виттям про те,шо не можна чипати вілкула,доки ахметка не сидить? Луценко подал в Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с Вилкула - Цензор.НЕТ 6845
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Та хто ж його чіпає, ні той, ні другий сидіти не буде.
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Він просто не сплатив члєнскіє взноси..всьо буде як треба
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А члЄнскі внески вони члЄнами платять чи грошима? Луценко просить ВР зняти недоторканність із Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 1058
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Це в у прінімающей сторони питай..є там шо і члєнамі візьмуть
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Такого бути не може.
Єто краткаврємєнний шок.
Січас ані аговтаюцця.

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чего тявкаешь? они,что уже сидят? розенблат сел? "діамантові прокурвори" сидят? что там с голубаном?
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О чём можно говорить с писдуном-шоколизом? Оно и мать родную продаст за бабло. Луценко подав у Раду клопотання про зняття недоторканності з Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 4407
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....Допа гепа фуфрич ахметов бойко труханов мертвеччук...этот список огромен. Барыги дружки никогда не сядут. А лапшу лохторату свыня будет вешать до тех пор пока оно в пезидентском кресле сидит
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Хто сидить .чмо ти галіме????
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та сама присутність Вілкула у ВР - це вже сама по собі зрада)))

а з земелькою - як там О.Довгий?
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c Новинского и Допы сняли недоторканнiсть
I ШО ????
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Выборы Выборы, уже очень скоро!
А чего жда 4-и года????
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т.е. до выборов вообще ничего не делать?
и напомнить кто был первым постмайдановским прокурором?
как раз, когда по-горячему можно было брать, а не спускать по тормозам дела, чтоб их не подчистили
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Не плакуголом, а и.о.. Это две большие разницы
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Цікавіше подивитись хто УТРИМАЄТЬСЯ (і вислухати їх облудливі резони)...

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особливо цікаво буде подивитись на голосування сирників
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И как теперь жить без вебмани? "Сім років мак не родив, і голоду не було."©
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вот гады,да?и как теперь с ольгино зарплату получать,да молфарчик? Луценко просить ВР зняти недоторканність із Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 7570режуть без ножа...
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Удивительное дело! Этой сепарской гниде оказывается ничего нельзя предъявить кроме земельных махинаций!
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прикинь и Аль Капоне тоже за них села там кровавый след не меньше, если не больше был.
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"В начале 30-х годов Аль Капоне удалось посадить в тюрьму. Правда, не за убийства и преступный бизнес, а за уклонение от уплаты налогов. Для этого американской юстиции пришлось нарушить практически все демократические нормы. ... Суд приговорил обычного частного предпринимателя Аль Капоне к 11 годам тюрьмы."
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Ну, из-за Вилкула нарушать практически все демократические нормы уж точно не будут. Луценко подав у Раду клопотання про зняття недоторканності з Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 3804
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Думаете у кагала есть желание что то реально предъявлять коллеге..? Ну разве подоить малость, да лохторату шоу показать..
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Аль Капоне згнив в тюрмі за несплату податків. Мафія вона така.
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Алькапоне ФБР тоже ничего не смогло предъявить Тогда посадили а неуплату налогов! Какая разница по какой статье будут сидеть!!! Да хоть за распространение наркотиков и сутенерство!!!
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мамадарагая, соя, та вы хоть через одного про аль капоне строчите, про методичку молчу😀😀😀
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Та он на многих подавал, вертолеты летали по всей стране и что？
Ниочем, пшик и пук от югика будет в конце
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Вітаю, це хоч і запізніле але справедливе подання.. Ці гниди ще повинні понести покарання і за побиття людей в Дніпрі біля ОДА на початку 2014 року..
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неприкосновенность не должна быть вообще, от нее все зло, все ворье туда лезет прикрываться неприкосновенностью
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Кобзона позбавили державних нагород України Російського співака Йосипа Кобзона включили до списку санкцій, позбавивши його всіх державни.Луценко подав у Раду клопотання про зняття недоторканності з Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 1311
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Луценко подав у Раду клопотання про зняття недоторканності з Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 4774

Не прошло и четыре года... Но все-таки лучше, чем никогда.
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С Новинского уже снимали. Новинский сидит? Нет.
С Розенблата уже снимали. Розенблат сидит? Нет.

С Полякова уже снимали. Поляков сидит? Нет.

С Мосейчука уже снимали. Мосейчук сидит? Нет.
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Труханов сидит? Нет.
Гепа сидит? Нет.
Допкин стдит ? Нет.

рыбалка отпусти рыбку ПРодолжается......
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вот нахрена нам такая Рада, в которой на половину депутатов есть уголовные дела??
получается, что законы для нас принимают преступники?
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кому геннедоразумение пытается втюхать эту пэрэмогу？ будет же ровным счетом НИЧЕГО
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Луценко просить ВР зняти недоторканність із Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 5989 RVP RVP

Та он на многих подавал, вертолеты летали по всей стране и что？
Ниочем, пшик и пук от югика будет в конце
Луценко просить ВР зняти недоторканність із Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 5989 RVP RVP

стэцьковский визг про аль капоне доставил, ржунимагу

А ты последовательный, "настоящий немецкий бюргер"...
Тебе хорошо платят?
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знакомая песня.

вон гепа по тем же статьям , и еще по более других не сел, и не сядет. потому как купил себе крышу на самом верху,
и этого никто не тронет.
комедию на публику поломают и на этом все закончится.
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На Юге две Области полностью залеплены мапами - афишами прокацапа Вилкула и кацапа Новинского, видимо была дана команда сверху освободить для них всю рекламу на мапах в Южных Украинских Областях и наклеить их морды на каждой остановке, перекрестке, возле населенных пунктов, возле каждого супермаркета и передвижного туалета эти две имперские прокремлевские путинские рожи.
Та коли нарешті це все скінчиться, пані та пановє !!!
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обращение от 21 мая, а решили рассмотреть в пятницу 25, после обеда? Опять дали 4 дня на сборы. Там уже всё равно никого нет.
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Не вистачає голосіву Зраді, а не у Раді, пан Кост.
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стэцьковский визг про аль капоне доставил, ржунимагу😀😀😀
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Юґа,мілко плаваєш!Твої друзі сотні,тисячі га розбазарюють,а ти за якісь тридцать-сорок....Мабуть назріває черговий скандал,так ти мила співвітчизникам в пику!!!
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Как вообще мог создаться опоблок-100% бандиты и подонки Януковича остались без наказания,опоблок -это рашисткие твари,которые продолжают подрывную деятельность в пользу хуйлопутина,всех опоблоковцев в Украине можно привлекать за сепаратизм и измену Украине,а люди которые за них голосовали ,наверное полные дебилы!!!!!!
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Ответ лежит на поверхности... гОПАблок = партия рыгоаналов... один из создателей партии рыгоаналов - пэтро ляксеивич парашенко... Элементарно, Ватсон (с)
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хто вкурсі а що там з грузинським реформатором ?????
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Никого не посадил эта власть,глаза только замыливает для общества
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ой, да подумаешь, на его месте так поступил бы каждый...рыгонал..., сдается мне и не только рыгонал...
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После истории с Розенблатом и др., всё это пшик, большой пук.
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Пройшло 4 роки. Жодна високопосадова падла, яка розграбувала цю країну не сидить. Наприклад, справа Єфремова так і не закінчена. Тепер Юга вирішив перед нами наступну серію комедії розіграти.

Юга, доведи хоча б одну справу до кінця, посади хоча б одного високопосадовця.
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ЮгикаЛуценко ждёт вторая ходка и весь его балаган уже совершенно никого не интересует ...
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Скажіть, Бойко за вишки сидить? Юга особисто заявив, що Бойко невинний. Він не завищував ціни на вишки. Це вишки самі себе завищили. Так буває.
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Это те два, которые посмели проголосовать против закона про потрошение украинцев на органы? вальцман всех сначала воровать заставляет или просто позволяет, а потом в случае чего спускает луценко
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Если уже начал копать дела семилетней давности, то захватывай тогда и дела Ющенка с его "больницей будущего"! или для своих корешей законы Украины не действуют?
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Гассгелять, непгеменно гасстгелять, агхи важно, гасстгелять.
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Луценко просить ВР зняти недоторканність із Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 2411
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 21 мин.21 минуту назад

Поцреот, встань на защиту Вилкула от генплокулола!!
Он же тоже против злочинной влады!
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Альо хлопци та дивчата, как только какая нибудь кацапская клизьма вылезшая из тухеса на Цензоре выскакивает со своим высером вообще без флажка стрны, а под вопросительнім знаком, то Мы и Вы сразу её Нах и в Бан.
Надеюсь мы договорились ? Луценко просить ВР зняти недоторканність із Вілкула та Колєснікова - Цензор.НЕТ 2681
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Дмитрий Колесников - бывший менеджер горно-обогатительного комбината, входящего в Метинвест олигарха-сепаратиста Р. Ахметова. В 2009 году по указанию Р. Ахметова, его назначили Министром в Минпромполитики.
Фактически Колесников на уровне Министерства лоббировал все, что нужно было Ахметову. В 2011 году, с целью окончательного развала военно-промышленного комплекса Украины, выполняя указания из Кремля, диктатор Янукович издал ряд Указов по оптимизации ряда цетральных органов исполнительной власти...путем их ликвидации! В число таких ведомств вошли НКАУ (Национальное космическое агентство Украины) и Минпромполитики.
То есть была поставлена задача ликвидировать космическую и военную промышленность как самостоятельные отрасли в стране!
Глава НКАУ - Алексеев смог отстоять свое агентство и уберечь космическую отрасль от развала и ликвидации.
Д. Колесников - будучи Министром Минпромполитики, имея "на руках" все необходимые для сохранения министерства аргументы (в виде многочисленных служебных и аналитичесских записок) не предпринял ничего.
По факту Колесников уничтожил одно из ключевых ведомств в Украине, развалил промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, за что должен быть привлечен к уголовной ответственности.
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А генеральный прокурор просит ? Разве не требует?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко просит ВР снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова. ДОКУМЕНТ (обновлено)
 
 
 
 
 
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