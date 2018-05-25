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 Рано утром враг пытался атаковать опорные пункты украинских сил в районе Невельского, 2 бойца ранены. 4 террориста уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Сегодня утром, 25 мая, при поддержке танков противник пытался атаковать опорные пункты наших войск в районе населенного пункта Невельское. Атака отбита, враг понес потери - 4 террориста ликвидированы, еще трое ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

"Около 5:00 утра (25 мая. - Ред.) при поддержке танков противник пытался атаковать опорные пункты наших войск в районе населенного пункта Невельское. Военнослужащие вовремя обнаружили намерение противника, открыли огонь дежурными средствами и при поддержке огня артиллерии отбили наступление. Во время боя двое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

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В ООС также отметили, что в ходе проверки на прочность защитников Невельского противник потерял 4 убитыми и 3 ранеными.

Рано утром враг пытался атаковать опорные пункты украинских сил в районе Невельского, 2 бойца ранены. 4 террориста уничтожены, 3 - ранены, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068107
 
   
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Нашим раненым защитникам- выздоровления, противнику- побольше потерь!
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Танкова атака наших позицій? То ми виводимо на першу лінію Джавеліни? Чи як? Чи влада знову буде мовчати як обісрана?
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Вчера тока была объява об увеличении количества комплексов Стугна на передке.
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рошен робить заяву що Джавеліни будуть на фронті стримувати російські танки, якщо ворог застосує танки і ворог застосовує танки, а Джавелінів на фронті немає! Тобто Джавелінами розпоряджається навіть не рошен
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Чем Стугна хуже в условиях статичной обороны? Назови первые пять параметров.
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То де застосування Стугни !! Де адекватна відповідь на застосування танків !!!)))
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Вот, например, использование Стугны в АТО: https://youtu.be/zMCEPJ8RpJU
Конкретно в этом инциденте 4 кацапа прижмурены - это вполне нормально.
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Один зафіксований на відео постріл Стугною за 4 роки війни? Самому не смішно?
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А тебе надо подробное видео с раскрытием позиций наших Воинов, с номерами их военных билетов, домашним адресом и номером школы, где учатся их дети? Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 9660
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Можна відео з полігонів, де стріляють Стугною з ПТРК, або Стугною з МТ-12, або Комбатом з танків БМ Оплот та Т-64БМ Булат! Піходить будь яке відео! Але!!!!! За 4 роки війни ЖОДНОГО разу на полігоні не зробили ЖОДНОГО пострілу Стугнами з гармат МТ-12 чи з танків, а постріли з ПТРК Стугна були лише випробуваннями КБ Луч. То виникає питання а Стугни взагалі існують у вигляді товарних партій, якими можна озброїти підрозділи ЗСУ??????????
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Як на тебе, так всі бійці з камерами бігають, щоб зняти для тебе постріли з ПТУР?
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ПТРК Стугна така рідкість, що обов'язково постріли з неї знімають на телефони та смартфони, бо це потрібно для розробників.
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Стугни немає, це галімий фейк - її немає в підрозділах, її немає на складах, її не використовують під час навчань, її не використовують на фронті, вона існує тільки в розмовах про те що її будуть закуповувати, але її масового виробництва немає - немає заводу, виробничої лінії, чи навіть артєлі які б виробляла Стугну. Її роблять на підсобному виробництві КБ Луч обмеженими разовими партіями, тому її просто не існує у промислових (товарних) кількостях, які можна завантажувати в вагони та відправляти на фронт! Потрібно побудувати завод який виробляв би тисячі Стугн на місяць, десятки тисяч! А такого заводу немає! Вже п'ятий рік немає!
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За прошлый год в войска поступило около 1000 ракет Стугна. А так да - фейк, конечно Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 3696
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Ні не поступило а замовлено і не 1000 а 800 одиниць, але скільки реально надійшло невідомо, бо військовий бюджет міноборони в 2017 році був недовиконаний на 10 млрд. грн! Тобто замовлені товари не надійшли в війська і не були оплачені!
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так бери в руки лопату и иди рой яму под фундамент завода. заколебал уже здесь скулить.
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Через 11 місяців так і буде. Буде введено воєнний стан і трудову повинність!
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Десятки тысяч ? та то мало . давай миллионами . даешь каждому украинцу на фронте и в тылу по "Стугне " Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 6422
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Якщо на фронті довжиною 450км будуть випускати кожен день по 45 Стугн в день, хоча б одну Стугну на 10км фронту, то загальна кількість використаних ракет буде 1350 одиниць на місяць. А якщо фронт буде по всьому кордону 6000км, то кількість потрібних ракет ПТРК, буде йти на сотні тисяч на місяць! Для початку потрібно побудувати один військовий завод з потужністю до 100тис. ракет на місяць, і можливістю зведення додаткових виробничих ліній у разі потреби!
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предлагаю так не заморачиваться . просто одолжи ВСУшникам боевой лазер ( у тебя же есть свой боевой лазер ?) и наши москалям все танки за пару дней порежут Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 8822
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Одну встановили, може навіть 20 ПТРК установили, але потрібні десятки тисяч таких ПТРК і сотні тисяч ракет до них!
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ты дружок ни куда ни чего не выводишь . не нервничай и вовремя принимай успокоительное Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 4211
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Вся країна вже п'ятий рік приймає заспокійливе та ховає українських добровольців та солдат! А влада досі не навчилась працювати і воювати! 5 років нікчемності, цей період новітньої історії України буде названо - періодом корупційного безвладдя, бо владою назвати банду рошена-яценюка просто не можна.
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ничего . вот выберут бабу Юлю и заживеееем . как у Христа за пазухой . да ? Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 4099
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Оберуть Гриценка і вся мафія піде під суд, а країна почне будувати військові заводи і звільняти українську землю!
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выбачаюсь . ошибочка вышла . я думал ты из Белого братства а ты оказывается укушенный Гриценком Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 8222
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ага. выделит 100500 миллиардов долярей и как начнёт строить! ничё, шо в казне только 18?
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Гриценко введе Воєнний стан та трудову повинність, а гроші буде витрачати тільки на закупівлю імпортного обладнання та імпортних комплектуючих і війна стане на військові рейки!
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как не вспомнить
"Бей фашистскую гадину!"
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Больше жареных кацапов - хороших и разных! Рано утром враг пытался атаковать опорные пункты украинских сил в районе Невельского, 2 бойца ранены. 4 террориста уничтожены, 3 - ранены, - ООС - Цензор.НЕТ 5477
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Молодцы!Раненным героям скорейшего выздоровления
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Подяка нашим захисникам за вірну та самовіддану службу.
Одужання пораненим бійцям.
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Хто казав, що сьогодні не має хороших новин? Правда хлопців жаль, дай їм Боже швидкого одужання та здоров'я. А то Шо кацапню зашкварили це доооообра новина...
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Ни одного танка не подбили? А как же хваленые PSRL-1 с прицельной дальностью в 1000 метров?
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как Невельское? это ж далеко в тыл за Песками.
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Поховали москаля край дороги....
Видно руки видно ноги видно роги...
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Andriy Tsaplienko Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 100 Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 7736 Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 6921
5 ч ·

Кого не очікував зістріти в українських окопах під Горлівкою, так це особистого охоронця Мотороли. Євген Листопад покинув свого шефа в 2015-му, втік з ДНР, отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того , щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трішки часу.Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 2451
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а он точно не шпиён? бо если окружить Горловку сейчас, наши ребятки могут легко оказаться в котле.
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Не знаю... Нашим хлопцям видніше, тож не дурні..
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скорее всего любитель пострелять . а цвет флага ему не важен
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Ну да. Для начала нужно то же Дебальцево по новой освобождать. Тогда там реально замкнуть кольцо. Но при этом если операцию быстро завершить не удастся, то наши в котле окажутся. Слишком сомнительное мероприятие.
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Як завжди ,,потєрь нєт,, ворог втратив багато і жодного фото дохлого сєпара.
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И сколько надо жизней потерять, чтобы идти фотографировать?
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Кос Кид а ти сам сходи сфоткай! Я тоді тобі сам особисто проставлюсь! Рано-вранці ворог намагався атакувати опорні пункти українських сил у районі Невельського, 2 бійців поранено. 4 терористів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 2765
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Мне понравилось выражение "открыли огонь дежурными средствами Источник:
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І ЩО дивує?.Мабуть армію бачив на малюнках?.
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Хлопці-красавці! Без всяких джавелінів відбили танкову атаку, нажаль є поранені наші бійці (до одруження заживе!) Скорішого їм одуження! Слава Україні!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРано утром враг пытался атаковать опорные пункты украинских сил в районе Невельского, 2 бойца ранены. 4 террориста уничтожены, 3 - ранены, - ООС
 
 
 
 
 
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