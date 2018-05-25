 Рано утром враг пытался атаковать опорные пункты украинских сил в районе Невельского, 2 бойца ранены. 4 террориста уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.
"Около 5:00 утра (25 мая. - Ред.) при поддержке танков противник пытался атаковать опорные пункты наших войск в районе населенного пункта Невельское. Военнослужащие вовремя обнаружили намерение противника, открыли огонь дежурными средствами и при поддержке огня артиллерии отбили наступление. Во время боя двое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.
В ООС также отметили, что в ходе проверки на прочность защитников Невельского противник потерял 4 убитыми и 3 ранеными.
Конкретно в этом инциденте 4 кацапа прижмурены - это вполне нормально.
"Бей фашистскую гадину!"
Одужання пораненим бійцям.
Видно руки видно ноги видно роги...
5 ч ·
Кого не очікував зістріти в українських окопах під Горлівкою, так це особистого охоронця Мотороли. Євген Листопад покинув свого шефа в 2015-му, втік з ДНР, отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того , щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трішки часу.