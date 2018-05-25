 Рано утром враг пытался атаковать опорные пункты украинских сил в районе Невельского, 2 бойца ранены. 4 террориста уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

"Около 5:00 утра (25 мая. - Ред.) при поддержке танков противник пытался атаковать опорные пункты наших войск в районе населенного пункта Невельское. Военнослужащие вовремя обнаружили намерение противника, открыли огонь дежурными средствами и при поддержке огня артиллерии отбили наступление. Во время боя двое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

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В ООС также отметили, что в ходе проверки на прочность защитников Невельского противник потерял 4 убитыми и 3 ранеными.