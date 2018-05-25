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 Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении Малазийского Боинга-777.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом говорится в совместном решении Нидерландов и Австралии, которое было объявлено голландским правительством.

"Выводы [международной следственной комиссии] убедили Нидерланды и Австралию в том, что Россия ответственна за развертывание комплекса Бук, при помощи которого был сбит рейс MH17", - сказал голландский министр иностранных дел Стеф Блок.

"Следующий шаг правительства – официально привлечь Россию к ответственности", - добавил он.

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В заявлении также сказано, что предание правосудию целого государства, ответственного за нарушение международного права, это "сложный юридический процесс".

В качестве первого шага, Австралия и Нидерланды обратились к России с просьбой принять участие в переговорах, которые в последствии предполагают рассмотрение дела международным трибуналом.

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"Мы призываем Россию принять на себя ответственность и оказать полное содействие в установлении истины и обеспечении справедливости для жертв рейса MH17 и их близких", - сказал Блок.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068100
 
 
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Какой удар в спину липецкому Офшорнику от клятых гей-ропейцев! Теперь и ему придется кавкнуть в сторону хозяина и бенефициара
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Получается, что РФ не только спонсор терроризма, РФ - ещё и исполнитель терактов за бесплатно. По убеждению, так сказать. Шоб другие боялись.
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Никогда параша этого не признает, придется осуждать заочно и изолировать
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Хуйло и его окружение , закончат если не как Кадаффии то как Сталин
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Признать что они сбили , официально признать что рашистские воиска были на территории Украины захватив ее территорию с таким вооружением как "бук"а буки в каких военторгах продаются?. Параша и этого никогда не признает
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изолировать кацапо-фашистов нужно! Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17 - Цензор.НЕТ 7828
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Единственный выход и Европа с Америкой рано или поздно и это поимут
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а на ЧМ по футболу в рф вы все-таки едите, господа глубоко озабоченные и осуждающие? Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17 - Цензор.НЕТ 825
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Этот тоже когда-то смеялся над уничтоженным ими гражданским самолётом.

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насиловали три часа?вова подготовился,ботоксом наколол морду
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1. Новороссию не построили.
2. Марионеток путина в Киев впихнуть не получается
3. Просрали высокие цены на нефтьBRENT = 77$

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..но не смотря на это,голландские компании всегда готовы пойти на нарушение санкций,и помочь орде построить какуюнибудь хрень,лишь бы заработать лавэ!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвстралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17
 
 
 
 
 
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