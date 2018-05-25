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 Общество, За рубежом
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 "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин во время общей пресс-конференции с Президентом Франции Еммануелем Макроном стал уточнять о каком самолете идет речь, когда журналист спросил его о результатах расследования катастрофы пассажирского рейса MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.

"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полковник Мучкаев - командир 53-й бригады ВС РФ, "Бук" которой сбил Боинг MH17, подписывает детские грамоты. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3068096
 
   
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Это понятно и предсказуемо, обычная несознанка тупой гопоты низшего класса.
А вот интересно, чисто по-человечески, что чувствуют пассажира рейса "Харьков-Тбилиси", по которому была тоже пущена ракета в Луганске за две недели до того?
http://ua-ru.info/news/20489-v-luganske-obstrelyali-passazhirskiy-samolet.html
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Однозначно Пуйло готовится к Гааге: прием первый - отрицаловка.
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как он очканул капец и память отняло и глазики сузились... гаага тебя ждет сука кремлевская.
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с нее переводчик как и с этой плешивой твари президент... та дупля не отбивает и это чмо пузыри пускает
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Это что-то на уровне "она утонула" или может даже ниже
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Цю росію треба спалити, як виплодок пекла. Всім світом. Інакше вони нікому жити нормально не дадуть...
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Евреев и циган с ними тоже или попозже ?!
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про людей речь не шла, только про биомусор
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Евреев и циган с ними тоже или попозже (с)

А что,евреи и цыгане-тоже "хуйлы"?
Вряд-ли...
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Вместо тысячи слов:
"Он - ебанутый. Это так, чтоб вы понимали".
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Кошелеек ? Какой кошелек ? Волки пазорные ! 👍 😁😁😁
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- нету у вас методов на Костю Сапрыкина!.. (с)
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непохожий на тебя,
непохожий на меня
просто русский Вова
с лишней хромосомой...
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"Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 2993
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В черговий раз hуйло вирішив зіграти під дурачка. Нічого нового - настамнєт. Тільки Гаага цього разу стала для нього ближче. Трохи жаль, що це наближається повільно.
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Eбнутому кремлевскому Воффке Х#уйлу ссы в глаза - всё божья роса. Даже если все страны выразят презрение Путинской России за факт уничтожения MH17, скрепоносное Х#уйло будет упрямо доказывать: «Я - не я, и лошадь не моя».
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Так скривился, как будто ему говна дали понюхать. "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 4549
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Внаглую косит под лоха, второй день твердит, что ещё не читал Доклад нидерландской Комисси по Боингу МН 17 типа я сегодня одел новые ботинки. жмут и поэтому я ещё не читал ни одной бумаги. Да он о его содержании знал, когда ему разведка положила этот Доклад сразу после последней написанной в нем буквы. Прикидывается, юлит - Гаага светит!
Действует по приобретенному в Петербурге опыту согласно Своду правил и предостережений, которые обязательны для урки: "не попадайся, попался - молчи, сказал - не пиши, написал - не подписывай, подписал - отказывайся".
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Новое название Рашки - ТОРФ, Террористическая Организация Российская Федерация.
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Самолет? Какой самолет? (c)

Типо "мороз не раз меня спасал..."
Не тот случай,хуйло:во-первых ты,сцуко,завалил граждан Евросоюза (в большинстве),а во-вторых уже весь мир знает,что ты-ХУЙЛО.
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Путин включил кирпича !!! Это Говорухин Путина научил так отвечать журналистам
" Коселек коселек какой есцьо коселек???
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УБОГЕ ХУЙЛО! Що з нього взяти і так вічність розпечені сковорідки в пеклі лизатиме...
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Ху..лопы в неадеквате полнейшем, а Ху..ло I ( или какой он там по счету у них) просто в идиотичном состоянии родился и таким же сдохнет. Осиновый кол ему в холмик и земля стекловатой.
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Действительно, вы, господа журналисты, уточняйте пожалуйста какой именно вас интересует, на счету этого 3/14дора тех самолётов, просто пипец!
Вы бы ещё про дом взорваный спросили...)))
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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