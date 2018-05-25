 "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.
"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.
"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.
А вот интересно, чисто по-человечески, что чувствуют пассажира рейса "Харьков-Тбилиси", по которому была тоже пущена ракета в Луганске за две недели до того?
http://ua-ru.info/news/20489-v-luganske-obstrelyali-passazhirskiy-samolet.html
А что,евреи и цыгане-тоже "хуйлы"?
Вряд-ли...
- Така любов, Надя!
"Он - ебанутый. Это так, чтоб вы понимали".
непохожий на меня
просто русский Вова
с лишней хромосомой...
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Действует по приобретенному в Петербурге опыту согласно Своду правил и предостережений, которые обязательны для урки: "не попадайся, попался - молчи, сказал - не пиши, написал - не подписывай, подписал - отказывайся".
Типо "мороз не раз меня спасал..."
Не тот случай,хуйло:во-первых ты,сцуко,завалил граждан Евросоюза (в большинстве),а во-вторых уже весь мир знает,что ты-ХУЙЛО.
" Коселек коселек какой есцьо коселек???
Вы бы ещё про дом взорваный спросили...)))