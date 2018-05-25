 Абитуриентка в Харькове начала рожать во время написания ВНО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "057.ua", об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.

По его словам у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 157 человек не смогли сдать ВНО по украинскому языку из-за опоздания или отсутствия документов