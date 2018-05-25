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 Общество
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Все про:роддом (36) роды (44) Харьков (3864) ВНО (178)

 Абитуриентка в Харькове начала рожать во время написания ВНО

В Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания, начала рожать одна из абитуриенток.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "057.ua", об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.

По его словам у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068095
 
 
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роженице поставить зачет по высшему балу
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Бл*н! Чого тільки не буває у цьому світі!
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здоровья, а ВНО уж может и не понадобится.
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Вот если бы первоклассница начала рожать на школьной линейке, это была бы новость... А так - ниачом...🙂
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так сегодня вроде девятиклассники пишут...Ну все одно - счастья и здоровья маме с малышом)
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надо ввести 20-летнее образование, чтобы рожало ещё больше на уроках.
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Бывает...
Пожелаем, чтоб ребёнок вумный вырос как Илон Маск, раз родился при таких символичных обстоятельствах Абітурієнтка в Харкові почала народжувати під час написання ЗНО - Цензор.НЕТ 6290
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАбитуриентка в Харькове начала рожать во время написания ВНО
 
 
 
 
 
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