 Абитуриентка в Харькове начала рожать во время написания ВНО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "057.ua", об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.
По его словам у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.
Пожелаем, чтоб ребёнок вумный вырос как Илон Маск, раз родился при таких символичных обстоятельствах