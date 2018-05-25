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 Политика Украины
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Все про:ВР (21991) Порошенко (14843) Антикоррупционный суд (205)

 В июне Рада должна проголосовать, а я - подписать закон об Антикоррупционном суде, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Верховная Рада в июне примет в целом закон о Высшем антикоррупционном суде, и он его подпишет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент  сообщил на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.

"В июне Украина должна проголосовать, и я должен подписать этот важный законопроект (о Высшем антикоррупционном суде. – Ред.). Он важен не для МВФ, он важен не для наших международных партнеров – он в первую очередь важен для Украины, для того доверия, которое мы завоевали в мире", - сказал 

Он выразил убеждение в том, что окончательная версия законопроекта "будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами" Украины.

"Мы должны найти достаточно сил, депутаты должны поддержать законопроект", - добавил П.Порошенко.

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Он напомнил, что к данному законопроекту, принятому в первом чтении, были поданы около 2 тыс. поправок, из них более 1200 поправок были отклонены.

Порошенко также выразил надежду на принятие в целом закона о Высшем антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе (5-8 июня. – Ред.).

"Это будет исторический момент", - отметил президент.

В то же время, по его словам, народные депутаты замедляют процесс

"Моя позиция в том, чтобы было принято решение. (…) Этой новой судебной институции быть!", - заявил глава государства.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание, отметил, что в целом за законопроект могут проголосовать в следующий пленарный четверг, 7 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3068092
 
   
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наворовался за 4 года,а теперь можно и АКС создать,на своих условиях
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Не навороволся. Он как та аргентинская жаба, которая сдохнет, но будет продолжать пытаться проглотить то, что попало ей в пасть
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его нужно лечить от клептомании,нужен постельный режим
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Только вот ни Петю, ни его друзей таких как Кононенко, Гонтарева не трогает НАБУ, под котрую этот суд собираются создавать. Чтоб они и дальше закрывали глаза на коррупцию Пороха и ко.
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зря петю порошенко тварью назвал,так врать в глаза и и западу и народу Украины может только аферист высшей квалификации,мавроди с его МММ выходной
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#Донецк Новости от "банковской системы" дыры. Все заблокировано. Пенсии не выдают, зарплату тоже, коммуналку не принимают. По сепар ТВ сказали, что на три дня все легло. Народ говорит, что по слухам дней на 20
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Звездун Петя пообещал ахах,в июне какого года?
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Очередная манипуляция от шакаладной вонючки
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кто-то слышал и видел, как порох, где-то на международной конференции упорно выпил, что нам не нужен антикоррупционный суд.. Это было так низко, мерзко, отвратительно...
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*кто то ,где то *- это все ,что нужно знать о кремлеботве позорной и лживой
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Внесут туда такие поправки, что будет очередное мертворожденное дитя. Коррупционеры будут назначать своих судей в Антикоррупционный суд, кому он в том виде будет нужен???
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"Исторический момент" ...У тебя он ИСТЕРИЧЕСКИЙ!🤣
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Зрадобидлу вже раптово став не потрібний АС. А ще півроку тому засирали центр Києва міхомуданами аби тільки був АС. От якби Порох сказав що не підпише, ото було б "революційної" воні від зрадобидла. А так, нафіг він потрібний якщо цього хоче і Попрошенко..Ламає весь кайф від боротьби з "барижним режимом"
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соєві жиди дограються будуть їх люди різати як свиней
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ июне Рада должна проголосовать, а я - подписать закон об Антикоррупционном суде, - Порошенко
 
 
 
 
 
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