 В июне Рада должна проголосовать, а я - подписать закон об Антикоррупционном суде, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент сообщил на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.

"В июне Украина должна проголосовать, и я должен подписать этот важный законопроект (о Высшем антикоррупционном суде. – Ред.). Он важен не для МВФ, он важен не для наших международных партнеров – он в первую очередь важен для Украины, для того доверия, которое мы завоевали в мире", - сказал

Он выразил убеждение в том, что окончательная версия законопроекта "будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами" Украины.

"Мы должны найти достаточно сил, депутаты должны поддержать законопроект", - добавил П.Порошенко.

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Он напомнил, что к данному законопроекту, принятому в первом чтении, были поданы около 2 тыс. поправок, из них более 1200 поправок были отклонены.

Порошенко также выразил надежду на принятие в целом закона о Высшем антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе (5-8 июня. – Ред.).

"Это будет исторический момент", - отметил президент.

В то же время, по его словам, народные депутаты замедляют процесс

"Моя позиция в том, чтобы было принято решение. (…) Этой новой судебной институции быть!", - заявил глава государства.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание, отметил, что в целом за законопроект могут проголосовать в следующий пленарный четверг, 7 июня.