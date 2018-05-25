 В июне Рада должна проголосовать, а я - подписать закон об Антикоррупционном суде, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент сообщил на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.
"В июне Украина должна проголосовать, и я должен подписать этот важный законопроект (о Высшем антикоррупционном суде. – Ред.). Он важен не для МВФ, он важен не для наших международных партнеров – он в первую очередь важен для Украины, для того доверия, которое мы завоевали в мире", - сказал
Он выразил убеждение в том, что окончательная версия законопроекта "будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами" Украины.
"Мы должны найти достаточно сил, депутаты должны поддержать законопроект", - добавил П.Порошенко.
Он напомнил, что к данному законопроекту, принятому в первом чтении, были поданы около 2 тыс. поправок, из них более 1200 поправок были отклонены.
Порошенко также выразил надежду на принятие в целом закона о Высшем антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе (5-8 июня. – Ред.).
"Это будет исторический момент", - отметил президент.
В то же время, по его словам, народные депутаты замедляют процесс
"Моя позиция в том, чтобы было принято решение. (…) Этой новой судебной институции быть!", - заявил глава государства.
Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание, отметил, что в целом за законопроект могут проголосовать в следующий пленарный четверг, 7 июня.
#Донецк Новости от "банковской системы" дыры. Все заблокировано. Пенсии не выдают, зарплату тоже, коммуналку не принимают. По сепар ТВ сказали, что на три дня все легло. Народ говорит, что по слухам дней на 20