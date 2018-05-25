 Адвокату Маселко вынесли предупреждение за пост в Фейсбуке

Об этом Цензор.НЕТ рассказал сам Роман Маселко, член Общественного Совета Доброчестности и Председатель Совета общественного контроля при НАБУ.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Львовской области рассмотрела жалобу адвокат Дарьи Козий на члена Общественного совета добродетели Романа Маселко по поводу его поведения в сети Интернет.

Комиссия приняла решение вынести Маселко предупреждение за нарушение адвокатской этики. При этом заявитель рекомендовала Дисциплинарной палате Комиссии лишить адвоката права осуществлять адвокатскую деятельность с исключением его из Единого реестра адвокатов.

"Недавно был принят Кодекс адвокатской этики, нормы которого могут очень широко толковаться. Если ты адвокат, то должен в любых своих высказываниях и действиях придерживаться этих норм. И дисциплинарная комиссия будет определять, придерживался ли их адвокат", - объясняет Роман Маселко.

Напомним, Дарья Козий подала жалобу на Маселко из-за поста в Фейсбуке, обвинив его в совершении дисциплинарного проступка. В этом посте Роман Маселко высказал свое видение судебного процесса по делу о якобы незаконности избрания в Совет общественного контроля НАБУ.

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Маселко убежден, что прослеживается негативная тенденция, которая имеет целью служить предупреждением для активистов.

"Решение комиссии по моему случаю было подозрительно синхронным с решением по судье-обличительнице Гольник, которую также наказали за пост в соцсети. Это предупреждение для других, кто говорит о проблемах в стране. В моей ситуации, к примеру, недоброжелателям достаточно найти другой пост и пожаловаться. Это станет основанием для серьезного наказания, включая лишения адвокатского удостоверения. Поэтому в действие запущен реальный репрессивный инструмент",- отметил Маселко.