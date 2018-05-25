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 Политика Украины
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 "В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых", - Егор Соболев о затягивании принятия закона об Антикоррупционном суде

Сильное сопротивление принятию законопроекта №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" объясняется тем, что в зале Верховной Рады очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых Антикоррупционного суда.

Такое мнение в комментарии журналисту Цензор.НЕТ выразил народный депутат от "Самопомочи", бывший глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев.

"В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых Антикоррупционного суда. Человек 100, я думаю. Плюс на позицию еще примерно 200 депутатов влияют тот же Порошенко, Ляшко, Юлия Владимировна и не только. Поэтому идет такое бешеное сопротивление принятию этого закона. Ведь это решение мы предложили еще 2 года назад – но дошли до него только сейчас. При этом, как мне кажется, каждый новый день играет нам на пользу. У наших оппонентов остается все меньше способов саботировать и мошенничать. Все понимают, что сейчас главное – во-первых. сберечь установку на то, чтобы Антикоррупционный суд занимался лишь делами по топ-коррупции; а во-вторых, обеспечить честный подбор судей", - отметил Соболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ использует закон об Антикоррупционном суде как повод для отсрочки очередного транша, - Винник

Он подчеркнул, что для подбора четсных судей необходимо привлечь международных экспертов с правом вето.

"Нужно привлечь к отбору международных экспертов с правом вето на тот случай, если они увидят, что в Суд пролазят коррумпированные юристы (как это случилось с Верховным Судом, реформой прокуратуры и другими примерами имитации перемен). И МВФ, Евросоюз, США поддерживают эти предложения, которые были прописаны еще в самом первом законопроекте об Антикоррупционном суде, а ныне поданы в качестве поправок. Защитим эти 2 вещи – и это будет прекрасная возможность, наконец, увидеть Порошенко и Авакова за решеткой!" - резюмировал Соболев.

С другими мнениями по поводу рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде читайте в статье"Утром суд, вечером – деньги, или ни того, ни другого?"

Читайте на "Цензор.НЕТ":Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/n3068089
 
   
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Егора Соболев не захотел жить по новому и его убрали
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а сам еггка,конечно мерять не стал "В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых", - Егор Соболев о затягивании принятия закона об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 2266.знает,что как раз впору...его размерчик
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Отлично. Если замазан в коррупции - пусть сидит. И чего он там натворил?
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в группе с лушпинням по предварительному сговору лишил Украину как минимум 1% роста ввп
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це Ви маєете на увазі блокаду,яка зупинила поставки вугілля з ОРДЛО?саме того вугілля яке нам продавали по формулі Ротердам+?
доречі, якщо мені не зраджує память Соболєв почав,а Порошенко узаконив...як мінімум доречіно було б по 0,5 ВВП розкинути між ініціатором й узаконювачем)
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то кацапне расскажи... про роттердам плюс.они поверят.
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ну да ,они же это делали за бесплатно...и никакой платы с расеюшки не имели.
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где обоснование необходимости создания антикоррупционного суда с точки зрения пользы для украинского народа? Чем вы там в этом шапито с куполом занимаетесь, дармоеды, вас от имени народа в Раду отправили, что вы сделали для его пользы, гады?
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Как и агенты Кремля!!! Егор Соболев(Зимин), Серега Лещенко, Шкурум, и пр маскальская 5-я колона!
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Что за международные эксперты, которые без суда и следствия будут решать - кто коррумпированный, а кто - нет...

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А ты только свой разум победил или также Хуйло?
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Порохоботы зашевелились, завоняли, испражняються негодяи проплаченные!
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чтоб жопоблок проголосовал, надо по лимону зеленых на рыло и чтоб мелкими купюрами и чтоб паспорт какой-нить нейтральной страны, Гондураса, например,...да и в бпп половина таких...
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Світові еліти яким сотні чи інколи тисячи років, проти пост-совкової дрібно-гопникової недооеліти - на кого робимо ставку?))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых", - Егор Соболев о затягивании принятия закона об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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