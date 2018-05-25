 "В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых", - Егор Соболев о затягивании принятия закона об Антикоррупционном суде

Такое мнение в комментарии журналисту Цензор.НЕТ выразил народный депутат от "Самопомочи", бывший глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев.

"В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых Антикоррупционного суда. Человек 100, я думаю. Плюс на позицию еще примерно 200 депутатов влияют тот же Порошенко, Ляшко, Юлия Владимировна и не только. Поэтому идет такое бешеное сопротивление принятию этого закона. Ведь это решение мы предложили еще 2 года назад – но дошли до него только сейчас. При этом, как мне кажется, каждый новый день играет нам на пользу. У наших оппонентов остается все меньше способов саботировать и мошенничать. Все понимают, что сейчас главное – во-первых. сберечь установку на то, чтобы Антикоррупционный суд занимался лишь делами по топ-коррупции; а во-вторых, обеспечить честный подбор судей", - отметил Соболев.

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Он подчеркнул, что для подбора четсных судей необходимо привлечь международных экспертов с правом вето.

"Нужно привлечь к отбору международных экспертов с правом вето на тот случай, если они увидят, что в Суд пролазят коррумпированные юристы (как это случилось с Верховным Судом, реформой прокуратуры и другими примерами имитации перемен). И МВФ, Евросоюз, США поддерживают эти предложения, которые были прописаны еще в самом первом законопроекте об Антикоррупционном суде, а ныне поданы в качестве поправок. Защитим эти 2 вещи – и это будет прекрасная возможность, наконец, увидеть Порошенко и Авакова за решеткой!" - резюмировал Соболев.

С другими мнениями по поводу рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде читайте в статье"Утром суд, вечером – деньги, или ни того, ни другого?"

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