EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Экономика, Общество
  7528  229
Все про:Газ (8831) цены (2059) Вовк (94) НКРЭКУ (243) Тарифы на газ (57)

 Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

"Сейчас пересмотр составляет + 60-70%", - сказал Вовк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть несколько вариантов, которые предложим МВФ, - Саенко о переговорах по цене на газ

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине сегодня является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068087
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Телушка - полушка, перевоз - пятачок.
В вёдрах газ возить будете ?
 показать весь комментарий
 
Прекратите своими комментами радовать кацапов. Пишите лучше с позитивом. Понятно что тяжело, но гибридную войну так не выиграть.
 показать весь комментарий
 
 
гибридная война идет внутри страны - барыги против народа
 показать весь комментарий
 
вы лучше гляньте декларацию о доходах Волчары , вот ты простой Вовк в 2015 году и все что у тебя есть - 1 066 260 гривен , что примерно по тому курсу - 40 тысяч долларов . будем считать что мы ему верим https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_95_10
а вот декларация 2016 года , вау и откуда у нас взялись вместо 40 тысяч баксов : 338 тысяч $ готівка +56 тысяч Евро +160 тысяч гривен на банковских счетах , при этом ничего из имущества и транспортных средств , задекларированных в 2015 годах продано не было
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_28a8c40d-8cbf-49e5-98a9-b8d2c848d7d4

какая прелесть
 показать весь комментарий
 
 
Работать надо, а не завидовать. На комментах не заработаешь.
 показать весь комментарий
 
у меня работать как работает Волчара не получится , я не такой хитросделанный
 показать весь комментарий
 
не я здесь первый раз , но уже ухожу , скучно с вами девочки
 показать весь комментарий
 
 
У нас тоже куча проблем, но кацапам повода для радости не даём. Одно дело дома на кухне ворчать, а другое здесь.
 показать весь комментарий
 
интересно , если мы все будем на кухне тихо ворчать как Вовк узнает , что наше заветное желание поскорее снять с него шкуру ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда давай на Майдан или твой Вовк испугается твоих комментов здесь. Давай, действуй. А если не можешь, то и волну не гони.
 показать весь комментарий
 
Навіщо сивий тягне юльку на своє місце,...хтось пояснить?
 показать весь комментарий
 
И обратите внимание на хуцпатость. В повышении косвенно обвинят создание антикоррупционного суда (уже представляю злую пыку обывателя - да нафиг он нужен такой) и МВФ (кляти гей-ропейци), хотя он только требует баланса бюджета, то есть не красть. Но этими своими действиями шоколадные предатели поднимают рейтинг друзяк рыгов и активизируют притихшую вату. Ещё пару таких мансов и липецкий вассал преподнесет Украину Хуйлу без международного шума и пылу. Оцените красоту игры, как говорил его однопартиец поздняковский Икар
 показать весь комментарий
 
 
За скільки можна придбати АК-74 і цинк патронів до нього ? І скілтки кубів газу можна буде придбати після підвищення, за гроші витрачені на автомат та патрони ?
 показать весь комментарий
 
Какой,нафик,рыночный уровень?Где он,этот рынок?Есть монополист-Нафтогаз,голимый посредник,руководсвто которого получает миллионные зарплаты за посредничество и обдирание народа.Никакого рынка нет и в помине.По уму-вешать надо всю эту шваль,на деревьях и столбах,показательно.Иначе так и будет страна с сверхбогатыми олигархами и нищим народом,с которого снимают последнюю шкуру.Ну и для дебилов-порохоботовкомментируйте,какой гениальный ваш соевый Пахан---------"""""Долги населения за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут. В 2017 году задолженность выросла до 32,3 млрд грн, но самое ужасное происходило в три месяца этого года. По состоянию на 1 января, было 32,3 млрд грн, в январе долги подскочили до 36,9 млрд грн, в феврале уже стало 40 млрд грн, а в течении марта стало 42,7 млрд грн", - сказал он.

По словам Сергиенко, из 42,7 млрд грн 30 млрд грн - это долги за газ, централизованное отопление и горячую воду, то есть "за все то, что связано со стоимостью газа".
 показать весь комментарий
 
 
Заметьте как рвутся пуканы тут у ваты и зрадофилов, настоящий украинец и патриот не будет ворчать т.к все эти шаги приближают Украину к Европе
 показать весь комментарий
 
 
Та да-настоящий украинец,сидя в США,ЕС,Канаде,Британии ворчать не будет.Он будет на расстоянии любить Украину,так спокойнее и удобнее.
 показать весь комментарий
 
 
якщо не зростає виробництво то, викачку грошей з населення можуть забеспечити тільки зростання цін на товари першої необхідності і товари та послуги монопольного виробництва.
 показать весь комментарий
 
 
после такой новости, тех, кто не хочет обвалить купол рады вообще не осталось
 показать весь комментарий
 
 
Рада в данном случае, тут не при чем - следи откуда шоколадные уши торчат. а на раду просто стрелки переводить не надо
 показать весь комментарий
 
Кто то сомневается,что с газовых денег имеет свою долю соевый Барыга?И долю немалую,судя по взвинчиванию цен
 показать весь комментарий
 
 
Питерские, ваш бессвязный бред никто всерьёз больше не воспринимает.
 показать весь комментарий
 
МВФ, фирма которая продает под проценты деньги, но не газ-а цены повышают на газ населению ,украинские барыги,которые хотят эти деньги с3,14сдить,но народ должен будет их отдавать,так как больше нечем их отдать...экономика в,,, опе...
 показать весь комментарий
 
 
Субсидии режут по-черному,не трогают только одиноких пенсионеров..
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк
 
 
 
 
 
 вверх