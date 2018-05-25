 Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.
"Сейчас пересмотр составляет + 60-70%", - сказал Вовк.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть несколько вариантов, которые предложим МВФ, - Саенко о переговорах по цене на газ
По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.
Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине сегодня является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.
В вёдрах газ возить будете ?
а вот декларация 2016 года , вау и откуда у нас взялись вместо 40 тысяч баксов : 338 тысяч $ готівка +56 тысяч Евро +160 тысяч гривен на банковских счетах , при этом ничего из имущества и транспортных средств , задекларированных в 2015 годах продано не было
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_28a8c40d-8cbf-49e5-98a9-b8d2c848d7d4
какая прелесть
По словам Сергиенко, из 42,7 млрд грн 30 млрд грн - это долги за газ, централизованное отопление и горячую воду, то есть "за все то, что связано со стоимостью газа".
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12:20Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк
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