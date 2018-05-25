 Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

"Сейчас пересмотр составляет + 60-70%", - сказал Вовк.

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По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине сегодня является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.