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 Политика Украины
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Все про:металлургия (251) Парубий (1634) пошлина (272) металлолом (110) Укрметаллургпром (27) Каленков Александр (14)

 Пошлина на металлолом имеет положительный эффект не только для металлургии, но и для госбюджета, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков призвал Парубия подписать "металлургический" закон

Продолжение действия и повышение уровня экспортной пошлины на металлолом с 30 до 42 евро за тонну является обоснованным

Такое мнение в письме к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию высказал глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет UAprom.

Он отметил, что предыдущий опыт использования повышенной пошлины на экспорт металлолома свидетельствует о высокой действенности закона.

"Рост производства был бы невозможным без надлежащего обеспечения отечественных сталепроизводителей металлоломом, - отметил А. Каленков. - Кроме того, пошлина имеет весомый положительный эффект не только для металлургии, но и для смежных отраслей и государственного бюджета".

Как сообщалось ранее, повышение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонну, предусмотренное законом №8226, принятым Верховной Радой 17 мая 2018 года, не противоречит Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС.

Об этом в комментарии Бизнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как заявлял ранее глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, 85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье.

По его словам, такое положение дел бьет по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия. "Большая часть – 85 процентов – в апреле металлолома ушла на Приднестровский завод. Приднестровье – это, ну, фактически это анклав, военный российский анклав. Тем более это неприятно, потому что россияне фактически дотируют и спонсируют все энергоносители на этом заводе. Поэтому поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", - сказал он.

"От себя лично и от имени многотысячного коллектива отечественного горно-металлургического комплекса свидетельствую Вам уважение и выражаю слова искренней благодарности за поддержку "металлургического" закон № 8226, который не только обеспечивает подолжение действия экспортной пошлины на металлолом, но и позволяет укрепить защиту украинского рынка этого стратегической сырья благодаря повышению уровня пошлины с 30 до 42 евро за тонну", - написал А. Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/n3068085
 
 
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А самое главное - для поддержки штанов олигархов...🙂
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Вводити загороджувальне мито на металобрухт можна тільки разом з загороджувальним митом на експорт металопрокату! Дешевий та неякісний металопрокат експортується тільки заради отримання відшкодування ПДВ з нацбюджету, тому потрібно вводити на нього ті самі загороджувальні мита! Цей металопрокат це той самий металобрухт, тільки в іншому вигляді - сляби, арматура, труби, профілі. Все це лише металобрухт! Якщо вже обмежувати експорт металобрухта - то всього, а не тільки лома металів! Хай олігархи вкладають гроші в глибоку переробку метала і виробництво в Україні готової продукції - металевого листа для автопрому, високоякісної сталі для кораблів та суден, бронесталі для танків та бронемашин, інших виробів з металу з високою доданою вартістю! Якщо метал має низьку додану вартість, то він має підпадати під категорію металобрухту і на ньому має вводитись загороджувальне експортне мито! А поки що ми від цих мит сильно втратили надходження до бюджетів, бо меткомбінати всі штучно збиткові, купляють лом металу за готівку, переплавляють на сляби та арматуру, використовуючи кокс, газ, електрику взяті в борг, потім вивозять на експорт і лишають там всі гроші від продажу, а в Україні отримують відшкодування ПДВ на 135 млрд. грн в 2017 році! А нам лишаються тільки борги меткомбінатів, які ніхто не буде оплачувати, а потім ще з обленерго спишуть недоплачені податки в бюджет на мільярди гривень, бо меткомбінати не розрахувались за отриману електрику! Це суцільна корупція та бандитизм! ПДВ має бути ліквідоване, мито має розповсюджуватись на говнометал також, а меткомбінати мають бути забрані у їх власників - кримінальних олігархів!
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Платите, как в Европе, а не пошлинами заставляете по дешовке продавать.
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А закрыть границу с непризнаным Приднестровьем слабо? - с закрытой границей Приднестровье перестанет существовать через пол года!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПошлина на металлолом имеет положительный эффект не только для металлургии, но и для госбюджета, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков призвал Парубия подписать "металлургический" закон
 
 
 
 
 
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