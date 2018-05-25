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 Политика Украины
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Все про:Березенко (62) Антикоррупционный суд (205)

 Президент настроен на то, чтобы Антикоррупционный суд заработал, но он должен соответствовать Конституции, - Березенко

Затяжные переговоры по законопроекту "О Высшем антикоррупционном суде" №7440 пойдут на пользу качеству будущего закона.

Такое мнение в комментарии журналисту Цензор.НЕТ выразил замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

"Мы в рамках совета фракции встречались с Президентом, да и фракция с ним периодически встречается. Так вот: он настроен на то, чтобы Антикоррупционный суд заработал. Но есть одно "но": он должен соответствовать Конституции. В этом заинтересованы все члены общества. Иначе будет очень много структур, которые подадут в суд. Даже фракция "Оппозиционного блока", которая не работает, в соединении с сочувствующими депутатами составит достаточное количество депутатов, чтобы обратиться с обращением в Конституционный суд. И КС не будет трактовать принятый закон с точки зрения политической целесообразности. КС будет руководствоваться буквой закона. И тогда позиция принявшего закон большинства будет очень слабая. А то, что разные активисты и оппозиционные политические силы хотят внести в текст закона всего по максимуму, так это нивелировать влияние ВККСУ (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. - Ред.) на назначение судей в принципе. А мы говорим о балансе: пускай окончательное решение принимает ВККС вместе с международным советом экспертов. И я думаю, что в подобном формате мы обязательно найдем компромисс. В силу того, что по решению Парубия мы пошли по полной процедуре, у нас есть еще как минимум полторы недели на то, чтобы проговорить разделяющие нас нюансы…", - сказал он.

С другими мнениями по поводу рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде читайте в статье "Утром суд, вечером – деньги, или ни того, ни другого?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/n3068084
 
   
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Оооооо. Проклюнулось из засады. Приказали повякать? Винник с Гончаренко уже всех заипали до аллергии...."новую" харю бросили на амбразуру как офшоренко "хочет" антикорСуд. Президент настроен на то, чтобы Антикоррупционный суд заработал, но он должен соответствовать Конституции, - Березенко - Цензор.НЕТ 1846
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т.е. Березенко утверждает, что коррупция - соответствует Конституции, а борьба с коррупцией - нет.... чуднО)))
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согласен! Антикоррупционный суд должен в первую очередь соответствовать Венецианской комиссии,а потом уже Конституции!
та и как по мне-надо судей набрать из Англии,как это сделал Казахстан
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Березенко сказал четко: суд будет, но по правилам Порошенко.
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по правилам порошенко,а его правила все знают
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Суд по правах народу України - Суд Линча! Ви усі до нього дорогу торуєте.
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барига торгується, не знає що вибрати,
або лаву у суді, або дефолт..

звичайно, що вибере дефолт ($ по 40-50),
і буде звинувачувати у тому антикорупціонерів,
а лохи його повторно виберуть
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Думаете, что в этом случае курс будет 40-50?
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как запел пэтро про Конституцию, а закон о медицине и образованию принятый в этом году не противоречит , насколько мне известно по Конституции образование и медицина у нас бесплатная для всех граждан, что то я не помню изменений основного закона, губошлепище барыжное.
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Зрозуміло!...підгонимо Конституцію під себе,а через десяток-другий років і суд з'явится.
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Когда и где он сказал, что сначало будут менять Конституцию?
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Значит скоро от шоколадов прозвучит, что требования МВФ и Венецианки - антиконституционные.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Запад точно ему не верит,поэтому требует антикоррупционный суд на своих условиях,что бы он не стал Печерским судом
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Тогда такой суд должен быть международным...
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Венецианская комиссия грубо говоря это и предлагает,что бы международные эксперты выбирали судей и имели право вето если кандидатура вызывает сомнение,против только петя порошенко со своими поправками,хочет грабить старну как и раньше,что бы не мешали
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...пусте... все рівно починаючи з преза жоден суб"єкт влади не дотримується конституції...
Президент налаштований на те, щоб Антикорупційний суд запрацював, але він має відповідати Конституції, - Березенко - Цензор.НЕТ 174
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березенко должен сидеть а не выступать в раде
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Опять о суверенной коррупции запели.
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Передовики зрадафилии уже все отметились?
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По Конституции ты вместе с своим президентом должен бы уже болтаться на фонарном столбе!
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Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый Антикоррупционный Суд, то смысла в его создании нет. Источник: https://censor.net.ua/n3067958
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"ОН", который должен соответствовать Конституции, это президент или закон? Кого Березенко подразумевал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент настроен на то, чтобы Антикоррупционный суд заработал, но он должен соответствовать Конституции, - Березенко
 
 
 
 
 
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