 Президент настроен на то, чтобы Антикоррупционный суд заработал, но он должен соответствовать Конституции, - Березенко

Такое мнение в комментарии журналисту Цензор.НЕТ выразил замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

"Мы в рамках совета фракции встречались с Президентом, да и фракция с ним периодически встречается. Так вот: он настроен на то, чтобы Антикоррупционный суд заработал. Но есть одно "но": он должен соответствовать Конституции. В этом заинтересованы все члены общества. Иначе будет очень много структур, которые подадут в суд. Даже фракция "Оппозиционного блока", которая не работает, в соединении с сочувствующими депутатами составит достаточное количество депутатов, чтобы обратиться с обращением в Конституционный суд. И КС не будет трактовать принятый закон с точки зрения политической целесообразности. КС будет руководствоваться буквой закона. И тогда позиция принявшего закон большинства будет очень слабая. А то, что разные активисты и оппозиционные политические силы хотят внести в текст закона всего по максимуму, так это нивелировать влияние ВККСУ (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. - Ред.) на назначение судей в принципе. А мы говорим о балансе: пускай окончательное решение принимает ВККС вместе с международным советом экспертов. И я думаю, что в подобном формате мы обязательно найдем компромисс. В силу того, что по решению Парубия мы пошли по полной процедуре, у нас есть еще как минимум полторы недели на то, чтобы проговорить разделяющие нас нюансы…", - сказал он.

С другими мнениями по поводу рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде читайте в статье "Утром суд, вечером – деньги, или ни того, ни другого?"

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