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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (517) НБУ (4354) Порошенко (14843) золотовалютный резерв (144)

 Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, а ВВП растет 9 квартал подряд, - Порошенко заявил, что самое трудное у Украины уже позади

Украина сегодня находится в лучшем состоянии, чем была четыре года назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве..

По словам Порошенко, самое трудное у Украины уже позади: "Перед нами - все еще множество проблем, которые предстоит решить. И много вызовов, на которые мы только нащупываем ответ. Но самое трудное у нас, бесспорно, - позади".

"Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, тогда как на определенный момент в 2015 году они усохли почти до пяти с половиной. Итак, за это время они выросли почти в 3,5 раза", - сообщил он.

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В то же время Президент отметил, что ВВП Украины растет 9 квартал подряд после 14 кварталов падения, которое началось еще в конце 2012 года.

"Мы должны расти темпами выше, чем мировая экономика в среднем. Уверен, мы с этим справимся благодаря успехам системных реформ", - подчеркнул Порошенко.

Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, а ВВП растет 9 квартал подряд, - Порошенко заявил, что самое трудное у Украины уже позади 01


Источник: https://censor.net.ua/n3068083
 
   
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Вали в Диру. Там газ безкоштовний. Рахунок від Ху*ла прийде вже твоїм нащадкам..
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Пополнтять золотовалютный запас за счет кредитов европы и МВФ, очень оригинально, через пол года придется менять золото на доллары и отдавать долг по кредиту))) цэ пэрэмога
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От якби то золото роздати зрадогівнюкам. Грошима. Або хоча б гречкою. Ото були б для них реформи.
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Поки що, зростання ВВП в Україні тісно пов'язано зі зростанням інфляції. Зростання ціни на товари та послуги неминуче веде до зростання ВВП. Ось підніметься ціна на газ і ВВП підскочить ще вище.
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Перемикаючи канали, вчора трохи послухав палковніка.
Толік повчав Пороха - як тре запроваджувати бізнесовий підхід в керуванні державою.
Толік - Пороха! Це не той Толік, великим бізнесовим досягненням , якого був аутсорсінг в харчуванні армії?
Га?
А також розпродав чверть армії!!
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и чем "бизнесмен" Порошенко лучше Толика? Управлять страной не способны оба.
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ЗЫ: вся бизнес-модель украинского чиновничества построена на использовании коррупции. Потому и толку от них никакого.
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саме так Золотовалютні резерви НБУ перевищують 18 млрд доларів, а ВВП зростає 9 квартал поспіль, - Порошенко заявив, що найважче в України вже позаду - Цензор.НЕТ 3098 Amber, якись гриценКО навчал ВАЛЬЦМАНА "як тре запроваджувати бізнесовий підхід в керуванні державою" , Украинец Жида, це правда смишно
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они оба равноценные совки. В Израиле порошенко не стал бы успешным бизнесменом, как и Гриценко в Украине. Только благодаря причасности к власти оба могут обеспечить себе какойто достаток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗолотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, а ВВП растет 9 квартал подряд, - Порошенко заявил, что самое трудное у Украины уже позади
 
 
 
 
 
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