 Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, а ВВП растет 9 квартал подряд, - Порошенко заявил, что самое трудное у Украины уже позади

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве..

По словам Порошенко, самое трудное у Украины уже позади: "Перед нами - все еще множество проблем, которые предстоит решить. И много вызовов, на которые мы только нащупываем ответ. Но самое трудное у нас, бесспорно, - позади".

"Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, тогда как на определенный момент в 2015 году они усохли почти до пяти с половиной. Итак, за это время они выросли почти в 3,5 раза", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы", - глава НБУ Смолий по итогам переговоров с МВФ

В то же время Президент отметил, что ВВП Украины растет 9 квартал подряд после 14 кварталов падения, которое началось еще в конце 2012 года.

"Мы должны расти темпами выше, чем мировая экономика в среднем. Уверен, мы с этим справимся благодаря успехам системных реформ", - подчеркнул Порошенко.







