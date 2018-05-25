 Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, а ВВП растет 9 квартал подряд, - Порошенко заявил, что самое трудное у Украины уже позади

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве..
По словам Порошенко, самое трудное у Украины уже позади: "Перед нами - все еще множество проблем, которые предстоит решить. И много вызовов, на которые мы только нащупываем ответ. Но самое трудное у нас, бесспорно, - позади".
"Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 млрд долларов, тогда как на определенный момент в 2015 году они усохли почти до пяти с половиной. Итак, за это время они выросли почти в 3,5 раза", - сообщил он.
В то же время Президент отметил, что ВВП Украины растет 9 квартал подряд после 14 кварталов падения, которое началось еще в конце 2012 года.
"Мы должны расти темпами выше, чем мировая экономика в среднем. Уверен, мы с этим справимся благодаря успехам системных реформ", - подчеркнул Порошенко.
на цю? #перемога (чергова)?)
пс жыты па-навому.
Толік повчав Пороха - як тре запроваджувати бізнесовий підхід в керуванні державою.
Толік - Пороха! Це не той Толік, великим бізнесовим досягненням , якого був аутсорсінг в харчуванні армії?
Га?
А також розпродав чверть армії!!