 Суд вслед за Бочковским восстановил в должности экс-замглавы ГСЧС Стоецкого

16 мая 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров об увольнении Стоецкого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Суд восстановил Стоецкого на должности замглавы ГосЧС с 26 марта 2015 года и взыскал со службы средний заработок за время вынужденного прогула в размере 463,6 тыс. гривен.

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В апреле этот жесуд аналогичное решение принял по Бочковскому.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.