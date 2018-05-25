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 Политика Украины
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Все про:суд (20931) увольнение (1427) ГСЧС (1520) Стоецкий (11)

 Суд вслед за Бочковским восстановил в должности экс-замглавы ГСЧС Стоецкого

Бывший замглавы ГосЧС Василий Стоецкий, которого 25 марта 2015 года вместе с начальником службы Сергеем Бочковским задержали в прямом эфире на заседании Кабмина, восстановился в должности.

16 мая 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров об увольнении Стоецкого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Суд восстановил Стоецкого на должности замглавы ГосЧС с 26 марта 2015 года и взыскал со службы средний заработок за время вынужденного прогула в размере 463,6 тыс. гривен.

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В апреле этот жесуд аналогичное решение принял по Бочковскому.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3068081
 
 
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Не торопитесь принимать закон про антикорупционный суд,депутаты.
Мы подождём.
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Может Вы другое имели ввиду - давайте быстрее принимайте, а не - принимайте законы, чтобы не было лазеек?
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Я проэкт не читал,но ,скорее всего, они сделали нормальный закон,подали его для согласования с западом,а сейчас сидят и переписывают под себя.
Мой комент - это сарказм.
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А сколько было пафоса, громких заявлений, вывели в наручниках с заседания Кабмина и тут, бац, полное фиаско.
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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Ошеломительная сила рехворм..Хочу послушать шоколадную ботню, об этом очередном успехе..
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Хм... Так глядишь и хама бЄглого реабилитируют... Суд вслед за Бочковским восстановил в должности экс-замглавы ГСЧС Стоецкого - Цензор.НЕТ 1881
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Слава шоковладному кривосудию !
Свин ПеПо потужно отрехвармировал суды, це Педромога !
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твари продажные. все.
луцик - прэвет!!
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на підході Насіров, а за ним й яник підтягнеться...
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Сумму компенсации явно занизили. За этот период он бы украл значительно больше!
Но ничего...Наверстает...В десятикратном размере!
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Пропоную всім суддям підвищити зарплатню вдічі! Ні,сука,втричі! Таке враження,що всі судді-явні та відкриті вороги нашої держави.Прошмандовку штепу засудити вони не можуть,бо їм,бачите,дуже страшно,а злодюгу і хабарника поновити на посаді-запросто.І зовсім не страшно...Просто терніння в людей скоро закінчиться,і тоді слово візьме Mr.Lynch...
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Судді судять по закону.
Треба слідство правильно проводити,а не показуху вчиняти.
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А я даже не сомневался Суд слідом за Бочковським поновив на посаді екс-заступника голови ДСНС Стоєцького - Цензор.НЕТ 9124 Ребята, ну ежели бриллиантовые прокуроры гуляют, так о чем можно говорить. Рыба гниет с головы,и ежели "друзи" во главе с ПА воруют без оглядки, то и остальная рвань не стесняется. Потому как "А судьи кто?"
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следующий этап это - гавнювкович, азиров, гарбузов, и Ко
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вместо антикорупционного суда закон об оружии давайте !
будем уволнять окончательно !
это что зха куйня ? мы налоги платим нахера ? чтобы ушлепки сидели и баловлись нашими деньгами ?
независимо от того хотим чтобы он работал на нас или нет ?
ЧТОЗАКУЙНЯ ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд вслед за Бочковским восстановил в должности экс-замглавы ГСЧС Стоецкого
 
 
 
 
 
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