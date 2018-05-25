 Из-за детонации боеприпасов в результате обстрела наемниками РФ военного склада в Старой Николаевке эвакуировали 20 человек, в том числе 11 детей, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

"Сегодня около 4 утра рашисты обстреляли окрестности Старой Николаевки (бывшая Правдовка). Местные говорят, что было около 10-12 "прилетов" мин – вероятно, что корректировали огонь с воздуха, целя в склад боеприпасов. Один из прилетов оказался точным – боеприпасы начали взрываться", - написал Жебривский.

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По его словам, в поселке проживает 700 человек. Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и Донецкой ОВГА обошли все дворы, выяснили, кому нужна эвакуация.

"Пока вывезли 20 человек, среди них 11 детей", - проинформировал глава Донецкой ОВГА.

По информации департамента гражданской защиты облгосадминистрации, ситуация в поселке контролируется, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет.

"Обломки, которые прилетели на поселок, собрали. Проверили все сети жизнеобеспечения поселка. Сейчас уже будут включать электричество", - сказал он.

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