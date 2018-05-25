 Из-за детонации боеприпасов в результате обстрела наемниками РФ военного склада в Старой Николаевке эвакуировали 20 человек, в том числе 11 детей, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.
"Сегодня около 4 утра рашисты обстреляли окрестности Старой Николаевки (бывшая Правдовка). Местные говорят, что было около 10-12 "прилетов" мин – вероятно, что корректировали огонь с воздуха, целя в склад боеприпасов. Один из прилетов оказался точным – боеприпасы начали взрываться", - написал Жебривский.
По его словам, в поселке проживает 700 человек. Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и Донецкой ОВГА обошли все дворы, выяснили, кому нужна эвакуация.
"Пока вывезли 20 человек, среди них 11 детей", - проинформировал глава Донецкой ОВГА.
По информации департамента гражданской защиты облгосадминистрации, ситуация в поселке контролируется, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет.
"Обломки, которые прилетели на поселок, собрали. Проверили все сети жизнеобеспечения поселка. Сейчас уже будут включать электричество", - сказал он.
Пятый склад?
Вопрос... А какой д-л делает склады в зоне обстрела?
Или я чего то не понял.....
Не поддавайтесь истерии, читайте Ронина. По поводу недавнего обострения в Горловке.
Как только грохочет крупный калибр на фронте, в СМИ и публичном поле тут же начинаются бесконечные манипуляции или истерики. Отличный пример - недавнее обострение у Горловки. С одной стороны уставшие сидеть за 4-5 тысяч рублей под прессингом российского телевизора в «Л/ДНР» достают пачку хитрых планов - наступление ВСУ под ЧМ по футболу, каратели рассекают территории «республик», «северный ветер», «котлы», вот это всё.
Тут чистая психология - понимать, что ты будешь выживать ещё многие месяцы за стоимость ужина в ресторане в Москве, а никакие каратели никуда не придут, не засунут в тюрьму СБУ и не начнут раздавать сосиски, как в Краматорске, немного нервирует. Как, впрочем, и факт, что никто не пойдёт на запад (даже к границам бывших областей), не будет никаких наступлений «корпусами», у которых по 30-40% некомплекта и, в отличие от силовиков Украины, нет 320 тысяч участников боевых действий на учёте.
Ведь, несмотря на попытки создать систему мобилизации и суррогатной «территориальной обороны» в ОРДЛО, никто не спешит умирать за куриного фюрера и 4000 рублей с комендантским часом. Как только попытаются раздать повестки, народ в ОРДЛО нажмёт на педаль от Белгорода и Москвы до Бердянска и Варшавы, как это уже было в 2014 году. Как сейчас предпочитает ковырять пайки Ахметова и выживать за 120 долларов, но не идти в «корпуса», где дикий некомплект, а примерно четверть состава - россияне, в том числе не только наёмники, но и кадровые офицеры.
Можно быть трижды «ватником», «совком», но не обязательно при этом быть идиотом. Особенно, когда ты чётко понимаешь, что все те, кто заварил эту войну, эвакуированы в Россию, читают лекции в Крыму про «русскую весну», катаются на помощь к брату Асаду за 150 тысяч рублей в месяц и вертели твои Ясиноватые и Чигири на одном месте. Начинает припекать не на шутку. Одни убегают в придуманные миры, где хунта распадётся завтра после дефолта. Другие тщательно считают каждого погибшего в тылу бойца ВСУ, включая убитых в пьяных драках и авариях, доказывая с пеной у рта, что в стране «настоящая» гражданская война. Третьи как раз рисуют карты, как злобная хунта отсечёт Горловку от «процветающей ЛНР» после взрыва моста (как будто резервная армия РФ в Горловке снабжается из Донецка или Луганска). Ничего удивительно - осознание того, что не будет ни триумфа «русского мира», ни страшного конца, после которого раздадут гуманитарную помощь, а только бесконечные прилёты и выживание, может поломать «кукушку» кому угодно.
С другой стороны в Украине полно похожих «братьев по разуму», мы все хорошо знаем их. «4-й год войны», «что - так и стоять на линии соприкосновения? надо наступать», «олигархи затягивают конфликт». На фоне весьма дозированной информации от командования ООС, мощной канонады в секторе и массы прилётов по Торецку, также возникают самые дикие слухи - о наступлении боевиков, «танковых кулаках», о том, как мы сбили передовые посты противника и заходим в Горловку. А чуть позже - уже о том, что «гибриды» отбросили ВСУ, и на плечах отступающих скоро 3-я ОМСБр «ДНР» возьмёт Южный и выйдет к окраинам Торецка. Немного надоедает этот цикл. Казалось бы, за месяцы боевых действий обезьяну можно было бы научить азам информационной гигиены и тому, что реально происходит на фронте, но нет.
Так вот, Горловская агломерация - одна из самых плотно населённых в Донбассе. Здесь проживает 1500 человек на квадратный километр. Дети по обе стороны от линии соприкосновения ходят в школу, садик, люди как-то пытаются выживать, несмотря на четвёртый год насилия. По численности населения Горловка чуть меньше Грозного, но больше, например, Брюсселя, а по площади - на треть больше Грозного. Все помнят, как выглядел Грозный после штурма? А Сараево? А Алеппо? А Фаллуджа? Кто сказал, что обороняющиеся побегут, потеряв высоты, а не начнут закапываться в подвалы панельных домов и ломать там стены ломами? В общем, вы понимаете, куда всем стоит деть все эти фантазии о быстром штурме и о том, что займём терриконы и гору Меловую, войдём в частный сектор - и дело в дамках.
Да, дело такого рода, что если 40 тысяч бойцов «Л/ДНР» минус тылы и штабные структуры растянуть на 400 с копейками километров линии боевого соприкосновения, то выйдут взводы и роты с некомплектом на опорных пунктах в два жиденьких окопа и 4-5 блиндажей. Если взять именно Горловку, то линия ОП «ДНР» и их огневые позиции находятся в Зайцево, пгт Гольмовский, высота 281 у станции Доломит, террикон шахты Ленина за жилым массивом Строитель, шахта Гагарина и далее вдоль водохранилища - по линии пригородов, где-то на терриконах, где-то в виде «глаз» в высотной застройке, где-то в посёлках или частном секторе.
Шахта им. Гагарина и маленький террикон шахты № 41-бис.
Возникает иллюзия, что можно быстрыми действиями сбить противника и овладеть, например, частным сектором или войти в застройку. Но как раз у Горловки 3-я ОМБр стоит довольно на узком фронте в 22 километра, а на фасе с севера - уже 7-я бригада «ДНР», плотности вполне штатные. Опираясь на подготовленные позиции, они могут и будут оказывать эффективное ожесточённое сопротивление.
Причём основные силы боевиков не находятся на линии соприкосновения. Вся их задача - просто продержаться несколько часов, пока не развернутся во втором эшелоне в застройке Д-20, «Гвоздики», дивизионы РСЗО. Если будет требовать тактическая обстановка - через несколько дней подъедут очередные «буряты» или «заблудившиеся» десантники (в принципе, из 50 российских общевойсковых бригад десяток «дежурных» БТГр реально развернуть за 72 часа). Так что единственный разумный вариант продавить прямой силовой сценарий для Украины - это выставить такие силы, которые потребуют полномасштабного включения РФ в конфликт, с авиацией, ОТРК, разворачиванием тыловых частей и доведением войск сокращённого состава до штатной численности, с мобилизацией, которую не проводили даже во время Чечни.
Когда РФ станет перед вопросом: тратить миллиарды, десяток тысяч жизней и залазить глубже под санкции или отдать не взлетевший проект, посокрушавшись о правах русских и слезинке ребёнка? И тогда всё тот же вопрос для журналистов, военных или «инсайдеров» (кто пророчит скорый штурм города или силовую развязку в обозримом будущем): кто-то наблюдает на горизонте мобилизацию в ВСУ, призыв 40-50 тысяч человек резерва, усиление ГПСУ на востоке, вывод во вторую линию подразделений НГУ и сводных огневых групп МВД? Ведь эти моменты невозможно скрыть в цифровую эпоху. Масса служивших людей в социальных сетях пишут, что их призывают в резерв, замечено, что части, которые должны быть на ротации, убыли из ППД или полигонов? Нет? Ну, бывает. Мы тоже любим рисовать стрелки и двигать к границе бронированные «кулаки», но не в этом году.
В общем, по обострению у Горловки без фантазий и далеко идущих хитрых планов. Взятие под контроль хутора Чигири (местные, кстати, называют его Чигари) стало определённым триггером последующих событий. Для обороны посёлок не самое идеальное место - там близко подходят грунтовые воды, затапливает подвалы, погреба, также хорошо просматривается участок с террикона №21 Шевелёвка и шахты Гагарина. У 24-й ОМБр есть весьма неплохой шанс зацепиться за «зелёнку» и складки местности возле речки Железной, но к осени снабжать позиции на передке будет не так легко, как писать о «ползучем наступлении». До 19 мая чьих бы то ни было позиций на хуторе не было, там жили люди, включая беженцев из окрестных разрушенных сёл. На соседнем крохотном терриконе шахты №41-бис на спутниковой карте чётко видны заброшенные позиции.
Вид с хутора Чигари на терриконы ш-т № 19-20 и № 21 Шевелёвка.
Судя по нашим данным, группе 24-й удалось сбить лёгкую пехоту противника с террикона №21 Шевелёвка и зайти на него, но потом под прилётами 122-мм артиллерии она откатилась, при отходе также попав под обстрел из ствольной и миномётов. Контрбатарейная борьба в условиях застройки, несмотря на все радары, БПЛА и опыт артиллеристов, не такое простое занятие, как может казаться - кочующие орудия, складки местности и многоэтажные дома преподносят немало сюрпризов. Когда по Горловке начало крепко прилетать, а огонь боевиков продолжался, стало понятно, что полностью подавить артиллерию «гибридов» не выйдет - несмотря на истории о карателях и обстрелах мирных, сносить плотную застройку в кашу и ловить батареи дивизионами реакторов команды не дадут. Огневой бой сошёл на нет до вечера, и ночью работали уже только эпизодически миномёты.
8 человек раненных у 24-й, включая тяжёлых осколочных. Двое погибших, включая командира группы с позывным Футболист. Выведенная из строя «копейка». По меньшей мере 5 выведенных из строя и уничтоженных автомобилей в тактическом тылу. По перехвату с той стороны также убитые и раненые, общим числом до десятка, по обе стороны от ЛБС пожары на позициях. С пленными на северном фасе фронта, до полтора десятка с каждой стороны убито, ранено и выведено из строя только по известным эпизодам, не считая накрытий артиллерией в глубине порядков.
Подводя итоги, воевать - трудно, взять терриконы - реально, но сидеть на них под огнём из 300-тысячного города - немного другое дело, за взятой лесополосой, хутором или высотой будет частный сектор, затем панельки, затем городские бои. А потом за Горловкой будет Макеевка. И так до границы, откуда будут лететь пакеты «неизвестных» реакторов и заходить «неизвестные» группы СПН. Не ждите быстрого решения этого конфликта и не будете разочарованы.
Что делать? Продолжать учить военное дело настоящим образом и развивать армию - ведь кто знает, что Путину придёт в голову завтра. Обеспечивать ротации, формировать новые части, наполнять их техникой, ожидая массового призыва резерва в случае обострения и морально готовясь к некомплекту до этого момента. Война - это не только взятый или потерянный террикон, но и в основном экономика. На линии боевого соприкосновения продолжать уменьшать «серую зону», чтобы не ставили там фугасы, не заходили снайперы и малые группы, чтобы противник сидел в окопной грязи месяцами под «дашками» и СПГ, хороня Мамая. Зачем? 250 тысяч бойцов ВСУ немного больше, чем 40 тысяч «ополчения», и мы будем стачивать их на передке, заставляя вводить сюда всё больше россиян. Как показывает практика, 8-10 месяцев в «ДНР» посреди грязи и под командованием гениев вроде Алмаза с куриным фюрером - и «я бы приехал покосить укроп, но в другой раз». Потому что лучше поехать в «песочницу» в Сирию, чем в «братский» Донбасс, ведь в «краю терриконов» всё немного не так, как показывают по телевизору.
Будут потери в ВСУ, но семья каждого павшего получит 1 млн 200 тыс. гривень, а на фронте нет детей или мобилизованных - все знали, куда шли и что подписывали. Потери за прошлый год у ВСУ - 212 человек, с добровольцами, пограничниками и бойцами МВД - пусть 260; такие потери не могут повлиять даже на тактический уровень конфликта. Несмотря на то, кто будет пытаться идти вперёд - Украина крохотными шажками к границе или «республики» к границам областей, мирные будут гибнуть, а местное население - страдать. Всем тем, кто до сих пор не уехал из региона, дедушкина хрущёвка не важнее, чем будущее вас и ваших детей, а примерно поколение человеческой жизни в регионе будет сильно хуже, чем в остальной Украине и РФ.
Если будет возможность, мы будем улучшать тактическое положение, но класть бойцов десятками за безымянный террикон не будем - нажали, не получилось, отошли. Не стоит также мечтать о быстром возвращении городов под контроль, а получить назад Горловку в состоянии Широкино, где по подвалам сидит сотня тысяч электората «Оппозиционного блока», который мы будем кормить и восстанавливать ему инфраструктуру поколение человеческой жизни - удовольствие так себе.
Задача озвучена уже давно - ввод войск ООН как на линию соприкосновения, так и на государственную границу. Обычно техническая армия быстро деградирует, если через перекрытую границу перестаёт заходить снабжение, четверть личного состава, управление и тыл. К этому и идём, поднимая для противника ценник содержания здесь и сейчас. Если же Путин захочет продолжать тащить чемодан без ручки, то есть простые проверочные вопросы. Можем ли мы заставить Владимира убрать своих солдат, изображающих шахтёров, и подмести за собой? Станет ли нам жить богаче и безопаснее, если мы примем требования россиян? Можем ли мы в нынешнем состоянии экономики, тратя на армию военного времени меньше, чем Польша, навязать РФ через её прокси и резервную армию большую войну?
Результаты военных действий возле Горловки :
Честно ответив на все эти вопросы, вы получите примерную картину происходящего у Горловки, в Приморье и на Светлодарской дуге. Без «танковых кулаков», без наступлений к ЧМ мира по футболу и рассечений анклавов. Рейдовые действия, тактические бои на батальонном поле боя, уменьшение «серой зоны», война на истощение с целью увеличивать процент россиян в «корпусах» - чтобы держать войска ВСУ на ЛБС в тонусе и давать сигнал, что мы в Украине не согласны на очередную Абхазию. Рано или поздно россияне устанут тащить чемодан без ручки, ведь мы защищаем само существование своей государственности, а они - возможность грабить соседей на пожаре. Не последнее обострение в этом году, поэтому запасайтесь терпением - это главное качество в подобных конфликтах.