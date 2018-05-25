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 Политика Украины
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Все про:конкурс (681) Государственное бюро расследований (117) Труба (27)

 Стартовал конкурсный отбор на должности в ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов, - Труба

Претенденты на должности в Государственном бюро расследований пройдут тест на знание норм законодательства, выполнят практическое задание, а также пройдут собеседование и тест на полиграфе.

Сегодня, 25 мая,стартовало конкурсное тестирование претендентов на должности в Государственном бюро расследований. Всего на 701 должность подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Конкурсная комиссия состоит из представителей президента, Верховной Рады, Кабмина и общественности. Тесты разработал Совет Европы, а на самом конкурсе присутствуют представители Евросоюза. Непосредственно ГБР в отборе кандидатов не участвует, отметил Труба.

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Сегодняшнее тестирование – проверка на знание норм законодательства, которая пройдет в три этапа. Дальше кандидаты будут выполнять практическое задание, пройдут собеседование и тест на полиграфе.

Госбюро расследований планирует начать работу в сентябре 2018 года. Условие для запуска работы ведомства – 30% занятых должностей ведомства, сообщил Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3068078
 
 
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Это потому что расследования очень прибыльное дело. Так бы к.й кто подался.
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итак читаем

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19

внезапно узнаем что создавно давно и будет расследовать но пока нихя нерасследовала, но народ то знает мне на фейсбук прислали прикол поищите сами в гугле андрюша звонков, у нас есть прокуратура которая мышей не ловит давайте на наши плечи еще гбр повесим
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Смысл сейчас "честно" набирать? Через год опять люстрацию делать и новый набор.....И труба с заместителями пойдёт нафиг.
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он своей декларацией всех насмешил и как результат стал глава гбр(((((( почему назначают отьявленных мерзавцев
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Очень полезные исполнители, всегда на крючке, компромате.
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Ще буде 701 захребетник на нашу голову...А чим же тоді в нас будуть займатись ГПУ,СБУ,НАБУ,САП,МВС,НАЗК...нікого не забув?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтартовал конкурсный отбор на должности в ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов, - Труба
 
 
 
 
 
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