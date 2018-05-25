 17-летний юноша погиб при попытке сделать селфи на крыше магазина на Львовщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По данным ведомства, 24 мая в 22:30 ч. в г. Стрый, во время проведения селфи, упал с крыши магазина "Фуршет" местный житель, 2001 года рождения, который от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Во время селфи подросток получил удар током и упал с 10-метровой высоты на Житомирщине

Обстоятельства происшествия выясняются.