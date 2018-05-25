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Все про:дети (3097) Львовщина (1435) ОГА (1338) смерть (4936) фото (1280)

 17-летний юноша погиб при попытке сделать селфи на крыше магазина на Львовщине

В городе Стрый во время проведения селфи с крыши магазина упал 17-летний юноша и погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По данным ведомства, 24 мая в 22:30 ч. в г. Стрый, во время проведения селфи, упал с крыши магазина "Фуршет" местный житель, 2001 года рождения, который от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

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Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: https://censor.net.ua/n3068077
 
 
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Премия Дарвина должна иметь отдельную номинацию - селфиделателей.
Родным и близким соболезнования.
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"По данным ведомства, 24 мая в 22:30 ч. в г. Стрый, во время проведения селфи, упал с крыши магазина "Фуршет" "Ну еще бы с какого то моста упал было бы понятно - хотел яркое фото сделать, но крыша Фуршета, это вообще к чему?(((
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Ще претендент на премію Дарвіна.
Природній відбір - річь жорстка.
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Ну, хоч селфі на пам'ятник прикріпіть. І користь, і наука для малолітніх дебілів буде.
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Соболезнование родным и близким.Лучшие селфи получаются на передовой.Та если гибнешь ,то за родину а не из за глупости.
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безглузда трагедія. В Стриї, у 21 сторіччі ще їздять карети швидкої допомоги?
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Добре хоч не з магазину ;Рошен;.
Бо тут такий хай би зараз піднявся...
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Кому що, а навозному жуку дай только дерьмо в шарики покатать....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия17-летний юноша погиб при попытке сделать селфи на крыше магазина на Львовщине
 
 
 
 
 
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