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 Политика Украины
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 Гройсман - Могерини: Киев ожидает большей синхронизации санкций между ЕС и США в отношении РФ

Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Украины ожидает большей синхронизации санкционных режимов между Евросоюзом и США в отношении Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины по результатам встречи Гройсмана и Могерини.

В ходе встречи украинский Премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной, Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на оккупированную территорию, а также заблокирован процесс обмена заложниками. Именно поэтому санкции ЕС остаются одним из механизмов сдерживания российской агрессии.

"Мы рассчитываем на неизменность подходов к санкционной политике ЕС в контексте принуждения агрессора выполнять Минские соглашения в полном объеме и благодарим за неизменность поддержки ЕС территориальной целостности Украины", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любые односторонние санкции незаконны, - Путин

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

Гройсман также подчеркнул важность совместных действий и в энергетическом вопросе.

Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС, подчеркнул Премьер.

В связи с чем он призвал Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС.

"В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС хотел бы видеть больше решимости в проведении реформ в Украине, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/n3068075
 
 
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Цинизм высшей пробы.
"Неслыханная коррупция в Украине это ложь Кремлевской пропаганды, я прилетел в США, чтобы донести правдивые факты, как Украина сделала реформы." - Луценко
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Пустобрёхи ради очередной картинки на ТВ............заипали лживые лицемеры.
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Когда Гойсман ездит на габоту с тещиной квартиры, то спокойно наблюдает из окна отделения кацапских банков, представительств, АЗС и пр. Не говоря о том, что он занимается на службе разруливанием интересов в том числе и кацапских бизнесом. Как у него язык поворачивается что-то требовать от США и ЕС? Или он думает, что они не в курсе?
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Ці обрізки базарні не тільки знущаються над нами а щей ганьблять Україну на світовій арені
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Пусть требует штоб никаких новых газовых труб от кацапии...этож безнравственно - иметь подобный бизнес, когда есть море словацкого газа...Ну и цукерная отрасль, удобрения, нафта, дизтопливо, двигатели к грузовикам, электрооборудование и пр...ни рубля кацапу... Гройсман - Могеріні: Київ очікує більшої синхронізації санкцій між ЄС та США щодо РФ - Цензор.НЕТ 6353
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Наибольшая синхронизация достигается не пустыми дискуссиями ни о чем, а предложением синхронно собрать свои манатки и свалить, пока еще есть возможность. Однако счетчик уже тикает
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На каком-то ресурсе прочитал, что по эффективности Гройсман третий как премьер-министр, после Януковича и Азарова (даже нашёл ссылку ttps://ukraina.ru/news/20180412/1020207840.html). Вся беда в том, что судьбу ГТС решили при Ющенко, когда не могли поделить гешефт.
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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард расстроена фактом того, что место проведения Петербургского международного экономического форума перенесли с Васильевского острова на окраину города, в связи с чем она почти не видела Северную столицу. Об этом она в шутку пожаловалась президенту России Владимиру Путину.

В ходе переговоров она отметила, что с радостью вернулась в родной город российского лидера.

«Единственное, о чем я сожалею, это то, что в прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, этого потрясающего города, а теперь он проходит здесь (в пригороде)», - сказала Лагард.

Глава МВФ также сообщила, что ей все-таки посчастливилось немного погулять по городу, зайти в Эрмитаж и несколько соборов.

«Это было потрясающе», - добавила Лагард.
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели переговоры в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции по их итогам французский лидер охарактеризовал беседу как «прямую, честную» и «очень плодотворную»
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Россию с официальным визитом. Владимир Путин принял ее в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей». Президент встретил Меркель у входа с букетом цветов. Политики обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, паузу в работе «нормандской четверки», а также строительство «Северного потока - 2». После встречи лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным план сотрудничества Токио с Москвой.

Абэ напомнил, что два года назад он предложил Владимиру Путину план сотрудничества, который состоит из восьми пунктов. В настоящее время осуществляется реализация этого плана.
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в Минске ,барыги провели синхронизацию с европейскими подельниками куйла(фрицами.французами и итальяшками), под создание лднр без США. теперь ,после многотысячных жерт и кровопролития давай синхронизацию из США
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Дід Микола‏ @malitskiy_

Якось Бжезинський сказав московитам: "якщо 500 млрд.$ російської еліти лежить в наших банках, ви ще розберіться, чия це еліта. Ваша, або вже наша". Нині хочеться сказати Заходу: Якщо московитам там оптом і вроздріб вдається купувати вашу еліту, то ви ще розберіться, чия це еліта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - Могерини: Киев ожидает большей синхронизации санкций между ЕС и США в отношении РФ
 
 
 
 
 
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