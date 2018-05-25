 Гройсман - Могерини: Киев ожидает большей синхронизации санкций между ЕС и США в отношении РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины по результатам встречи Гройсмана и Могерини.
В ходе встречи украинский Премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной, Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на оккупированную территорию, а также заблокирован процесс обмена заложниками. Именно поэтому санкции ЕС остаются одним из механизмов сдерживания российской агрессии.
"Мы рассчитываем на неизменность подходов к санкционной политике ЕС в контексте принуждения агрессора выполнять Минские соглашения в полном объеме и благодарим за неизменность поддержки ЕС территориальной целостности Украины", - сказал Гройсман.
В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.
Гройсман также подчеркнул важность совместных действий и в энергетическом вопросе.
Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС, подчеркнул Премьер.
В связи с чем он призвал Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС.
"В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких", - сказал Гройсман.
"Неслыханная коррупция в Украине это ложь Кремлевской пропаганды, я прилетел в США, чтобы донести правдивые факты, как Украина сделала реформы." - Луценко
В ходе переговоров она отметила, что с радостью вернулась в родной город российского лидера.
«Единственное, о чем я сожалею, это то, что в прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, этого потрясающего города, а теперь он проходит здесь (в пригороде)», - сказала Лагард.
Глава МВФ также сообщила, что ей все-таки посчастливилось немного погулять по городу, зайти в Эрмитаж и несколько соборов.
«Это было потрясающе», - добавила Лагард.
Абэ напомнил, что два года назад он предложил Владимиру Путину план сотрудничества, который состоит из восьми пунктов. В настоящее время осуществляется реализация этого плана.
Якось Бжезинський сказав московитам: "якщо 500 млрд.$ російської еліти лежить в наших банках, ви ще розберіться, чия це еліта. Ваша, або вже наша". Нині хочеться сказати Заходу: Якщо московитам там оптом і вроздріб вдається купувати вашу еліту, то ви ще розберіться, чия це еліта.