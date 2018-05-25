 Гройсман - Могерини: Киев ожидает большей синхронизации санкций между ЕС и США в отношении РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины по результатам встречи Гройсмана и Могерини.

В ходе встречи украинский Премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной, Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на оккупированную территорию, а также заблокирован процесс обмена заложниками. Именно поэтому санкции ЕС остаются одним из механизмов сдерживания российской агрессии.

"Мы рассчитываем на неизменность подходов к санкционной политике ЕС в контексте принуждения агрессора выполнять Минские соглашения в полном объеме и благодарим за неизменность поддержки ЕС территориальной целостности Украины", - сказал Гройсман.

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В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

Гройсман также подчеркнул важность совместных действий и в энергетическом вопросе.

Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС, подчеркнул Премьер.

В связи с чем он призвал Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС.

"В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких", - сказал Гройсман.

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