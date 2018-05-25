 Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.
События расследуются по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, полиция установила местонахождение и задержала второго участника нападения на Стерненко. Кроме того правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.
Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные.
31 мин. ·
влада злодіїв і олігархів зробить все що завгодно. Треба - пограбує. Треба - поставить раком. Про це говорю з 2014. Просто випишіть всі смерті активних добровольців на фронті, в тилу, додайте напади і в'язниці. А потім подивіться на протилежний табір. Колаборанти, беркутня і тітушки відчувають себе відмінно. Готуються вийти з тіні. Поки ще можна відмахатися ножем як Стерненко. Наступного разу будуть розумнішими - використають гранату. Буде «атовец в депресії, не відомо чому підірвався». У нас в «Донбасі» є своя Небесна Сотня з 2014. І вже не одна. Можна звичайно співати стару пісеньку що «немає лідера». Під олігархічну музику. Можна голову засовувати в пісок. Як страус. А можна об'єднатися навколо ідеї Великої України і почуття самозбереження. Якщо інші почуття вже не працюють. Зараз ті, хто пройшов Майдан, фронт, Блокаду і Грушевського, створюють Сили Оборони України. Двері до нас відкриті. Виходьте на зв'язок. Поки на зв'язок не вийшли з вами.
Главное, что не повторилась трагическая история убитого рашистами Максима Чайки.
Подивіться по яким статтям ведеться слідство...
Треба визнати, ти пробив чергове "дно"...
точно так же як і порохоботи - кровні брати ольгінців.
За несколько часов до нападения на себя, ставшего фатальным для одного из преступников, Сергей Стерненко @sternenko вёл видеотрансляцию (стрим) и выступал ни митинге в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных у одесского генконсульства РФ. (Фото by Людмила Захарова).
А вдруг ношение огнестрелов разрешат и тогда преступникам еще больше не поздоровится. Но на что Аваков будет харчеваться?
1 ч ·
НЕВЕЛИЧКИЙ ЛІКБЕЗ ПО СИТУАЦІЇ ЗІ СТЕРНЕНКО.
За відомих обставин нападу на Сергія Стерненка, а саме, напад на нього групи осіб ( дві особи - вже група), навіть незалежно від того, озброєна ця група була, чи ні, можна впевнено стверджувати, що дії Сергія були абсолютно законні.
Бо згідно діючого законодавства, людина МАЄ ПРАВО ЗАСТОСУВАТИ ЗБРОЮ, І НІЖ, ЗВІСНО, В ТОМУ ЧИСЛІ, для захисту від нападу групи осіб.
Дивимось Кримінальний кодекс України.
Розділ Восьмий Загальної частини.
"Обставини, що виключають злочинність діяння."
Ст. 36. НЕОБХІДНА ОБОРОНА.
Пункт 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЗАСОБІВ ЧИ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАПАДУ ОЗБРОЄНОЇ ОСОБИ АБО НАПАДУ ГРУПИ ОСІБ, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ ШКОДИ, яку заподіяно тому, хто посягає.
Але, я хочу звернути увагу, що таку об'єктивну і доволі конкретну норму Закону дуже не люблять у правоохоронних органах, які постійно намагаються перекручувати самооборону з такими обставинами у перевищення самооборони, або роблячи людину, яка захищалася за допомогою зброї винною, наприклад у хуліганстві з застосуванням зброї, чи взагалі в умисному вбивстві.
Тому, дуже важливо суспільству відслідкувати розслідування нападу на Стерненка і у разі підтвердження факту нападу на нього, добитися реального застосування п.5 ст. 36 ККУ.
Це ще тому важливо, що більшість громадян не в курсі даної норми Кримінального кодексу і не знають, які мають права у разі злочинного нападу на них. Ця норма повинна працювати!
У руля сейчас довбни. Стерненка надо наградить именным пистолетом, Сабаков, а статьи уголовного кодекса применять напрямую к тем, кто шел его убивать!
Так що не здивуюся якщо вони не поділили паркувальне місце.
так з тексту матеріалу й відомих "наслідків" виходить що активісту 115 чисту ліплять?!(саме ліплять)
Напал на человека, получи нож в живот и сдохни.
Это Справедливо.
Атошники то же разные бывают...
1. Повна відміна такого поняття, як "перевищення межі необхідної оборони". Оборона вона або є, або її нема. В США якщо нападає грабіжник, щоб гаманець забрати, а йому виносять мізки з Кольта, то за це не садитимуть. І взагалі, за таке мають нагороджувати - очистив суспільство від чергового бидла.
2. Повне оправдання водія, який травмував чи вбив пішохода, який переходив дорогу у забороненому місці. Бо у нас п*яні тіла переходять 6полосні проспекти з відбійниками, а якщо водій зіб*є це тєло, то може тюремний срок отримати.
ви з ольгінцями - брати по крові.
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