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Все про:нападение (1491) Одесса (4946) Нацполиция (7469) Стерненко (28)

 Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям

Нацполиция квалифицировала нападение на одесского активиста Сергея Стерненко и убийство им нападавшего по трем статьям Уголовного кодекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

События расследуются по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям 01
Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям 02
Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям 03

Как сообщалось, полиция установила местонахождение и задержала второго участника нападения на Стерненко. Кроме того правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. 

Также читайте: Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

Источник: https://censor.net.ua/n3068070
 
 
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Лучше сидеть , чем лежать - однозначно .
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тепер на радість ваті і порохоботам посадять пацана
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Я порохобот , но с какого х@ра ты решил , что я буду испытывать радость от этого ?
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вже бачу як порохоботи в твітері глумлятся над нападом
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Семен Семенченко
31 мин. ·

влада злодіїв і олігархів зробить все що завгодно. Треба - пограбує. Треба - поставить раком. Про це говорю з 2014. Просто випишіть всі смерті активних добровольців на фронті, в тилу, додайте напади і в'язниці. А потім подивіться на протилежний табір. Колаборанти, беркутня і тітушки відчувають себе відмінно. Готуються вийти з тіні. Поки ще можна відмахатися ножем як Стерненко. Наступного разу будуть розумнішими - використають гранату. Буде «атовец в депресії, не відомо чому підірвався». У нас в «Донбасі» є своя Небесна Сотня з 2014. І вже не одна. Можна звичайно співати стару пісеньку що «немає лідера». Під олігархічну музику. Можна голову засовувати в пісок. Як страус. А можна об'єднатися навколо ідеї Великої України і почуття самозбереження. Якщо інші почуття вже не працюють. Зараз ті, хто пройшов Майдан, фронт, Блокаду і Грушевського, створюють Сили Оборони України. Двері до нас відкриті. Виходьте на зв'язок. Поки на зв'язок не вийшли з вами.
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«Лучше пусть четверо судят, чем двое несут».
Главное, что не повторилась трагическая история убитого рашистами Максима Чайки.
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Краще нехай двох судять ніж четверо несуть. Чому поліція не видала дозвіл на володіння зброєю Стерненку після першого нападу на нього? Не збиралались же вони приставляти до нього охорону, а його вбивство було тільки справою часу. Ще одну статтю вони не хочуть розслідувати?
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Поліція і організувала цей напад! Подивіться по яким статтям ведеться слідство - по цим статтям можна і Стерненка в будь який момент призначити підозрюваним і обвинувачуваним! Поліція виконує замовлення мафії - хоче закрити Стерненка в СІЗО щоб він не заважав проводити курортний сезон і не заважав російським артистам-сепаратистам виступати в одеських розважальних закладах, бо одеська мафія на цьому заробляє гроші! Тому підіслали наркоманів знаючи що в Стерненка ніж і він когось поріже, а потім зробили все щоб поранений помер! Довго не їхали на виклик і нікого не рятували! Тепер Стерненка будуть намагатись посадити за вбивство, бо якби поліція чесно виконувала свою роботу, то напад був би кваліфікований як теракт - напад на публічну особу з метою унеможливлення її політичної та громадської діяльності! Це теракт а не якесь там сплановане вбивство! Нападники не мали і не могли мати жодних мотивів вбити Стерненка! Нападникам наказали напасти на Стерненка місцеві менти, які і є учасниками терористичної проросійської банди!
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Це теракт а не якесь там сплановане вбивство! Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 4662

Подивіться по яким статтям ведеться слідство...

Треба визнати, ти пробив чергове "дно"...
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А чего было ожидать от мусорни сепарской прикормленой шыколядом ?
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Что ожидали то они и сделали. Вашему убежать не удалось Поймали вашего.
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Ага, когда двое сепаров на тебя нападают и хотят убить, надо сдохнуть но не вкоем случае не убивать их иначе попадеш в тюрьму. Такая бредятина только в пидорашке возможна.
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Слухай, ну може вже досить про «мышебраття адиннаротт»?
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ми - ні, а поросенко та ййого кодла точно з хуйлом «мышебраття адиннаротт». Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 9382
точно так же як і порохоботи - кровні брати ольгінців.
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Под дебила косишь или ,все таки, не косишь?
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Любой бандит это потенциальный сепар, поскольку при русском мире легче воровать и убивать
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смотрю, слухи, разгоняемые рыго-ватным корром дошли и сюда((( подкину фактов.

За несколько часов до нападения на себя, ставшего фатальным для одного из преступников, Сергей Стерненко @sternenko вёл видеотрансляцию (стрим) и выступал ни митинге в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных у одесского генконсульства РФ. (Фото by Людмила Захарова).

Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 5689
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патриоты украины в трудном положении с одной строны хуйло,с другой порошенко все хотят их уничтожить
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Ты не на форуме украинском сиди, а иди организовывать воздушную оборону Воронежа!
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Ты смотри какой, посмел защищаться ножом и даже убил нападавшего.
А вдруг ношение огнестрелов разрешат и тогда преступникам еще больше не поздоровится. Но на что Аваков будет харчеваться?
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умышленно дождался пока на него нападут, затем умышленно не дал себя убить, за такое однозначно нужно сажать.
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В нас таке законодавство,поліція тут ні до чого.
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Да поліція тут ні до чого. Якщо в твій будиночок садовий влізуть , вижеруть всю горілку та насмерть змерзнуть, то поліція неодмінно знайде в тебе склад злочину. І поставить вибір - плати або сядешь.
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Що ти херню тут мені розповідаєш , навіть якщо пропадає людина ,відкривають кримінальну справу вбивство. Потрібно все перевірить .
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Вибачте, але в усіх країнах обставини встановлює слідство та суд, а не голосування на форумі. В усіх країнах за фактом смерті проводиться розслідування яке має певну кваліфікацію (яка потім може змінюватись) та суд приймає рішення по справі. Так було і в увипадку, коли в минулому році господар застрелив грабіжника в себе в хаті. (так само і в США). І скрізь іде оцінка обставин справи та необхідної оборони. Але обовязково відкривається кримінальна справа, яка потім або закривається, або доводиться до вироку.
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Ні, не вибачаю. Життя в Україні відрізняється від штатівського. Абсолютно у всіх справах (де є "чем поживится") фігуранту через посередників задають питання "Как будем квалифицировать?" Якщо ви цього не знаете, то я вас кваліфікую як школяра-задрота.
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Олександр Ружанський
1 ч ·

НЕВЕЛИЧКИЙ ЛІКБЕЗ ПО СИТУАЦІЇ ЗІ СТЕРНЕНКО.
За відомих обставин нападу на Сергія Стерненка, а саме, напад на нього групи осіб ( дві особи - вже група), навіть незалежно від того, озброєна ця група була, чи ні, можна впевнено стверджувати, що дії Сергія були абсолютно законні.
Бо згідно діючого законодавства, людина МАЄ ПРАВО ЗАСТОСУВАТИ ЗБРОЮ, І НІЖ, ЗВІСНО, В ТОМУ ЧИСЛІ, для захисту від нападу групи осіб.

Дивимось Кримінальний кодекс України.
Розділ Восьмий Загальної частини.
"Обставини, що виключають злочинність діяння."
Ст. 36. НЕОБХІДНА ОБОРОНА.
Пункт 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЗАСОБІВ ЧИ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАПАДУ ОЗБРОЄНОЇ ОСОБИ АБО НАПАДУ ГРУПИ ОСІБ, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ ШКОДИ, яку заподіяно тому, хто посягає.
Але, я хочу звернути увагу, що таку об'єктивну і доволі конкретну норму Закону дуже не люблять у правоохоронних органах, які постійно намагаються перекручувати самооборону з такими обставинами у перевищення самооборони, або роблячи людину, яка захищалася за допомогою зброї винною, наприклад у хуліганстві з застосуванням зброї, чи взагалі в умисному вбивстві.
Тому, дуже важливо суспільству відслідкувати розслідування нападу на Стерненка і у разі підтвердження факту нападу на нього, добитися реального застосування п.5 ст. 36 ККУ.
Це ще тому важливо, що більшість громадян не в курсі даної норми Кримінального кодексу і не знають, які мають права у разі злочинного нападу на них. Ця норма повинна працювати!
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Согласно показания, получается что это не самооборона была уже была, а умышленное нанесения повреждений.
Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 7425

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я же говорил что порохосрань и выплятки мокшанские из одной задницы на свет появились....уже синхронно парня топят!
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Ну а як?- Довго гнався, наздогнав і самооборонився.
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Ну, убил преступника, оказавшего сопротивление, при задержании - что это меняет? Максимум превышение, а не умышленное...
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Мусоров и прочих "силовиков" конкретно штырит, когда пересичный осмеливается защищаться без них... Не говоря уже про ситуацию, когда защищаться приходится от них... Феодализм такой феодализм - холопи должны знать свое место...
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Удивляюсь, что Амину Окуеву не посадили, когда она защищалась от рашистского киллера.
У руля сейчас довбни. Стерненка надо наградить именным пистолетом, Сабаков, а статьи уголовного кодекса применять напрямую к тем, кто шел его убивать!
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Тут проблема в тому що з гумострілом убивати не йдуть.
Так що не здивуюся якщо вони не поділили паркувальне місце.
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В Черкасах вбили екс зама облради з "гумостріла."
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ну й кому які статті інкримінують?!
так з тексту матеріалу й відомих "наслідків" виходить що активісту 115 чисту ліплять?!(саме ліплять)
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Ответьте на простой вопрос, почему второй так дрыстанул с места проишествия, что его искать пришлось...
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Ну да, надо было подождать пока мусора не приедут
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Є перше відео, де показано, що мусора за 16 хв, даже на горизонті не з'явилися, зате "швидка" дуже швидко приїхала..... О це і висновок....вони спеціально чекали, щоб ті уроди доробили свою справу.....
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Дуб,наверное,потому что совершил *героический поступок* ?
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Цап ты со своими кадыровцами разберись, нация сидящая на бутылке, приперлось сюда недоразумение.
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А в каком он должен быть состоянии,если на него несколько раз за месяц уже нападали...Я так и думала,что Беня будет пытаться все порешать,чтоб его выкормыш не светился...
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все три статьи, которые шьют - полная лажа...мой подзащитный не желал наносить средней тяжести телесное повреждение, это была самооборона, две остальных отпадают, т.к. он не покушался(заведомо не составлял план) и не желал смерти нападавшИХ...То , что шьют такие статьи говорит о конкретном ЦУ сверху...
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Звідки ви можете знати що бажав чи не бажав ваш "підзахисний" якщо він в результаті здох?
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Все те, кто уверенно пишет о правоте, или вине Стерненка, там не были и не вам судить. Есть инфа о том, что убитый был АТО-шником. Я думаю, что не стоит торопиться с созданием нового кумира, чтобы потом не разочаровываться.
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Пофиг, кем был убитый, хоть Героем Украины.
Напал на человека, получи нож в живот и сдохни.
Это Справедливо.
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За вбивство - суд і вирок.
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За убийство согласен, но тут была самозащита.
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Ну і що що АТО-шник?- Стерненко- один з Героїв Правого Сектору. Еліта України.
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Звідки ти знаєш що це був АТОшник, чи тобі з фісібі доповіли.
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Звідки ти знаєш що це був АТошник , чи тобі з фісібі доповіли.
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поки шо інформація шо він був військовослужбовцем. І то питання - коли?
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Какой АТОшник, что вы несете? Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 6005 АТОшного в нем только наколка 25-й бригады, в которой он проходил срочную службу в 2007-08 годах....
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Кацапы не в первый раз используют АТОшников для убийств, теракатов или нападений (нанимают или просто используют заранее внедренную агентуру). Так что тут нужно проводить НОРМАЛЬНОЕ расследование - кто заказал, кто непосредственно дал указание напасть. какая цель нападения (скорее всего все таки не убийство) и т.д.
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Завжди казав, що у кримінальний кодекс терміново потрібно внести 2 правки:
1. Повна відміна такого поняття, як "перевищення межі необхідної оборони". Оборона вона або є, або її нема. В США якщо нападає грабіжник, щоб гаманець забрати, а йому виносять мізки з Кольта, то за це не садитимуть. І взагалі, за таке мають нагороджувати - очистив суспільство від чергового бидла.

2. Повне оправдання водія, який травмував чи вбив пішохода, який переходив дорогу у забороненому місці. Бо у нас п*яні тіла переходять 6полосні проспекти з відбійниками, а якщо водій зіб*є це тєло, то може тюремний срок отримати.
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Як від депутатів та Президента вигризти такі правки7
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Да в УК полно чего надо менять... Например, отменить такую отрыжку совка, как "хулиганство"... Например, на тебя напали, ты защищаешься - а для мусоров это просто драка а ты хулиган...
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И, конечно, заменить поглощение меньшего срока бОльшим на суммирование!
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Українці мають нарешті витрусити лайно рошен з свого роту і масово, твердо, але мирно(!) на вулицях сказати: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські."
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вы уже с путеным 18 лет подряд ошибаетесь! Брысь, кремблядский бот
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Вся ботоферма Раші працює на підтримку свого шпигуна Лоліти, і це не секрет, пітерський "сєрьога". З хворої на здорову не вийде Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 4704
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ну, кому как ни тебе знать, что творится на ботоферме паРаши
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те ж саме шо і на твоїй - поросячій.
ви з ольгінцями - брати по крові. Поліція кваліфікувала напад на активіста Стерненка в Одесі та вбивство ним нападника за трьома статтями - Цензор.НЕТ 725
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Этот косит под вышиВАТУ с расшитыми трусами хрестиком и топит за тьотювулю
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Ти спочатку витруси з вух кремлівське солов'їнє лайно...

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Чого це я мушу з тебе щось там витрушувати? Сам і труси
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Це в Тамбові "підстилка", а в Україні - "підніжка"))
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Не треба так близько до мене підходити. В мене на кацапів алергія
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А смисл, система поставить іншу кремлівську консерву замість Парашенко, ахєндовський намалює 54% і фсьо по новій. Вибори у цьому бандюжатнику нічого не вирішать, вони тільки зміцнюють систему
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Жаль но это 100% убийство Вот видео на котором девушка что была вместе с Сергеем говорит что Сергей погнался за одним нападавшим а она за другим а с распоротым животом как то не очень удобно убегать
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А ты бегал? Люди в состоянии афекта и с поломаными ногами бегают...и это факт!
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Визгом кацапсин в коментах удовлетворён,Стерненеко красава,а где служили эти титушки,не важно,служба в армии не означает что это хорошие люди.
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У Сумах є школа, де готують патрульних поліцаїв. Коли відпрацьовують різноманітні операції із затримання зловмисників, то зловмисники в них "разбушевавшийся атовєц або атмароженниє націаналісти". І ніколи не сепаратисти, або провокатори з сусідніх ватних областей. Так що від наших поліцаїв бвжвєте? Мочити націоналістів - їх стратегічний план.
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Кроме порошни и рыгни кто поверит мусорским версиям?
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Дніпро - край неляканих ідіотів. Коли у 2010му в Дніпрі вдбулась серія вибухів на центральному прошпекті в урнах(одному навіть руку відірвало), то люди, замість, щоб не підходити до місця вибуху, бо наступний вибух міг бути більшим, скупчувались там, щоб "посмотрєть". Правильні навчання зробили. Можуть бути теракти якісь. Хто там труїть дітей у Черкасах? Чому досі ніхто нічого не дослідив?
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а вам шо доси не зрозумило??? Украинцев и Украину знишуют, краина пид внутришной оккупацией и це вийна до останного Украинця
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