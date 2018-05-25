 Полиция квалифицировала нападение на активиста Стерненко в Одессе и убийство им нападавшего по трем статьям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

События расследуются по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.











Как сообщалось, полиция установила местонахождение и задержала второго участника нападения на Стерненко. Кроме того правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные.

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