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Все про:Великобритания (1859) драка (1627) нападение (1491) посол (1199) Гоф Джудит (29)

 Пострадавшие в результате драки в Киеве болельщики "Ливерпуля" не нуждаются в стационарном лечении, - посол Великобритании Гоф

Никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков "Ливерпуля" в Киеве не нуждается в стационарном лечении, британское посольство готово предоставить консульскую помощь в случае необходимости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Что касается инцидента прошлой ночью с болельщиками "Ливерпуля" в Киеве. Мы были в контакте с властями, двое местных жителей были задержаны, и никто из фанатов не нуждался в стационарном лечении. Мы готовы предоставить консульскую помощь в случае необходимости", - написала посол на своей странице в соцсети в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в масках напали на фанатов "Ливерпуля" в Киеве, - Mirror. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, вечером 24 мая в одном из ресторанов Киева неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский" произошел конфликт и драка при участи групп молодых людей и иностранных болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль".

По информации британского издания Mirror, группа хулиганов в масках атаковала британских болельщиков, которые находились в заведении. Сторонники английского клуба "использовали столы и стулья, чтобы защитить себя от атак людей в масках, которые штурмовали заведение", Болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи.

В полиции г. Киева сообщили, что в результате драки двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались.

Также правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. В настоящее время на них составили административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3068069
 
 
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Неплохо бы описать двух нападавших- откуда и т д.
А то сейчас " иностранцев"из РФ ( 😀😀😀😀😀) подменят на бомжей с вокзала. Только кто им дал маски?
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Наше правосудие ужасающе. Нападавшим в масках в ресторане инкриминируют "административное" нарушение и штраф. С такими законами не удивителен разгул преступности и убийств в стране.Геть преступную власть барыг!
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Футбольні фанати то такі люди шо якщо їх не б'ють тиждень то в них починається депресія.
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Эти точно приехали в поисках приключений.
Судя по-всему получили чего хотели. Потому и претензий никаких.
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Да причем здесь РФ, обычные хулсовские разборки. Английские фаны тоже далеко не пай мальчики, сами с удовольствием встрянут в любую драку.
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ЫЫЫ ... Сидя в баре сами напали на мирно проходящую мимо по улице группу хулиганов в масках .))) Надо придумать что-то более правдивое , если хочется отмазать мацквабадских .
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Оружие спасает жизни.
В Оклахоме террорист зашел в ресторан и открыл стрельбу, но был застрелен прохожим у которого было оружие. Террорист успел ранить двоих посетителей ресторана.
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...будут лечиться амбулаторно, вискарем и пивом... Пострадавшие в результате драки в Киеве болельщики "Ливерпуля" не нуждаются в стационарном лечении, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 6075
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На парашестанском тв активно муссировалась тема фашистских молодчиков из числа украинских болельщиков .Провокация от козломордых , что в Киеве небезопасно . Дело рук нашей продажной титушни , руководимой из засрашки . Своих ублюдков привозить побоялись бы . Слишком очевидно .
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Даже сомнений не испытываю, что провокация была заказана из засрашья. Украинским фанам совершенно фиолетово и Ливи и испанцы. Для них важнее всего сам футбол. Кроме того, насколько мне известно, фаны никогда не надевают маски.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадавшие в результате драки в Киеве болельщики "Ливерпуля" не нуждаются в стационарном лечении, - посол Великобритании Гоф
 
 
 
 
 
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