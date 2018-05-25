 Пострадавшие в результате драки в Киеве болельщики "Ливерпуля" не нуждаются в стационарном лечении, - посол Великобритании Гоф

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Что касается инцидента прошлой ночью с болельщиками "Ливерпуля" в Киеве. Мы были в контакте с властями, двое местных жителей были задержаны, и никто из фанатов не нуждался в стационарном лечении. Мы готовы предоставить консульскую помощь в случае необходимости", - написала посол на своей странице в соцсети в пятницу.

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Как сообщалось, вечером 24 мая в одном из ресторанов Киева неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский" произошел конфликт и драка при участи групп молодых людей и иностранных болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль".

По информации британского издания Mirror, группа хулиганов в масках атаковала британских болельщиков, которые находились в заведении. Сторонники английского клуба "использовали столы и стулья, чтобы защитить себя от атак людей в масках, которые штурмовали заведение", Болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи.

В полиции г. Киева сообщили, что в результате драки двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались.

Также правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. В настоящее время на них составили административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.