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 Политика Украины
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 Хочу напомнить международному преступнику Путину - зло будет наказано, - Парубий о результатах расследования по крушению МН17

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что виновные в уничтожении рейса МН17 понесут ответственность согласно международному законодательству.

Об этом он сказал открывая заседание Верховной Рады в пятницу, комментируя заявления международной следственной группы, которая расследует сбитие "Боинга" рейса МН17, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Парубий напомнил, что вчера, 24 мая, международная следственная группа окончательно заявила, что самолет сбили кадровые российские военные 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, которая находится под Курском.

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"Следственной комиссии удалось выяснить и довести обстоятельства этого ужасного преступления. Это еще раз подтверждает ту позицию, что именно российские оккупанты начали агрессию против Украины в Донецкой и Луганской областях. Им не удастся скрыть причастность к преступлению против Украины и против всего цивилизованного мира. Я хочу напомнить международному преступнику Путину, что наказание неотвратимо – зло будет наказано", - заявил Парубий.

Ранее в четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" в Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068068
 
 
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Удивляет цинизм Парубия. Значит гибель иностранцев его чешет, а гибель на Майдане украинцев -не чешет. До сих пор нет наказания организаторам и руководителям расстрела, а их было не мало, все депутаты - регионалы, которые голосовали за расстрел,все депутаты -сепаратисты и никто не посажен и не наказан.А Бог, Парубий не теля,все видит. И я помню как ты бегал по Майдану в этом Аду, когда пули свистели, а сейчас дорвался до власти и тебе мозги отшибло, все забыл, всю Небесную сотню предал.
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А освобождать земли Украины западло? На словах власть смелая,а на деле очередной пшик
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Крым и Донбасс будут освобождены от рашистских оккупантов.
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А вы лично почему на кацапский град не кинетесь)?Может хотите, чтоб вас власть на него закинула? Или только на словах смелый
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Кто ещё из властных не высказался и не показал какой он грозный и смелый?
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Хммм. Это кому.... это ДРУГОМУ? Для него это не имеет значения, там совсем другие ценности.
Хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну - зло буде покаране, - Парубій про результати розслідування щодо катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 7851
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Смотрю ВР, два десятка идиотов, остальных нет. Да закройтесь, театр не состоятельный. Все уже на каникулах, а работа депутатов между ними, иногда выделяют время, что бы порисоваться в вышиванках. ПОЗОРИЩЕ.
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Вот и Парубий отметился, и сказал в очередной раз своё:"Бла-бла-бла ...". Дело о сбитом МН-17 будет идти долго и нудно, но хотя-бы поддерживают интерес. А то, что самолёт сбила РФ я знал из СМИ в первый час, больше ничего нового.
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И ты отметился. Чем же Парубий хуже тебя?

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХочу напомнить международному преступнику Путину - зло будет наказано, - Парубий о результатах расследования по крушению МН17
 
 
 
 
 
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